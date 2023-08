Levanger sykehus.

Svekket mistanke mot sykehuset i Levanger der gravid kvinne døde

Mistanken mot sykehuset i Levanger der en gravid kvinne døde uventet tidligere i år, er svekket etter at den endelige obduksjonsrapporten ble klar.

Sykehuset Levanger fikk status som mistenkt etter 38-år gamle Anne Charlsen Øverkil døde sammen med sitt ufødte barn i januar 2023.

Politiet opplyser at de ikke vil gå ut med dødsårsaken. De bekrefter likevel at mistanken mot sykehuset er svekket, sier politiadvokat Malin Borg til Trønder-Avisa. Det er også mistanken om at kvinnen fikk uforsvarlig helsehjelp.

– Det vi kan opplyse om er at obduksjonsrapporten viser at det under fødselen oppsto en komplikasjon i form av en sjelden tilstand. Denne tilstanden skjer plutselig og er opplyst å ha høy dødelighet, sier hun.

Etter at den gravide kvinnen og hennes ufødte barn døde uventet på Sykehuset Levanger 29. januar i år, ble både politiet og Helsetilsynet varslet om hendelsen og en undersøkelsessak mot sykehuset ble opprettet.

Nå er politiet ferdig med etterforskningen og vil sende en endelig innstilling til statsadvokaten snarest, som vil ta en endelig vurdering.

