KRITISK: Professor Eivind Smith sier partiloven ikke er tilpasset virkeligheten etter de sosiale medienes inntreden.

«Skjult» partistøtte: Kan være brudd på loven

Frp tar imot fem millioner fra en gruppe som samler inn penger fra anonyme givere. LO driver kampanje for rødgrønn seier i kommunevalget. Leder i Partilovnemnda, Eivind Smith, vil ha opprydding i regelverket.

Kortversjonen Fellesforbundet, LOs nest største forbund, bruker annonsekampanjer for å drive valgkamp for rødgrønne partier. Annonser er betalt av Fellesforbundet og profilerer sine egne tillitsvalgte som ber folk stemme på rødgrønne partier, hvor de selv står på valglisten til kommunevalget 11. september.

Er kostnaden over 10000 kroner, skal pengene innrapporteres fra partilaget som omtales i annonsene.

Frp har mottatt fem millioner kroner fra en gruppering som samler inn donasjoner fra anonyme givere, noe partiet mottok i motsetning til de andre politiske partiene.

Eivind Smith, leder i Partilovnemnda og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, uttrykker behov for en gjennomgang av regelverket for å sikre mer åpenhet rundt partifinansiering. Vis mer

– Det må til for å sikre større åpenhet om finansieringen av partienes virksomhet, sier han.

I annonsekampanjer som LOs nest største forbund, Fellesforbundet, gjennomfører i valgkampen, profilerer de en rekke av sine egne tillitsvalgte, som ber velgerne stemme på Ap og andre rødgrønne partier som disse tillitsvalgte selv stiller på liste for ved høstens valg.

LO-offensiv for de rødgrønne

LO har brukt samme metode, hvor en tillitsvalgt i et LO-forbund stiller i en LO-betalt annonse hvor vedkommende får frem sitt budskap om å stemme på Arbeiderpartiet.

– Vi følger med så langt vår begrensede kapasitet tillater. Dere er ikke de første som har kontaktet oss om dette, sier leder av partilovnemnda, Eivind Smith, som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I annonsene på Facebook står det at annonsene er betalt av Fellesforbundet.

Smith sier annonsene er uproblematiske i seg selv.

– LO og Fellesforbundet kan annonsere med et politisk budskap så mye de vil. Det avgjørende er om partiet som har politikeren det reklameres for og som uttrykkelig nevnes i annonsene, skulle ha innrapportert dette, som bidrag i valgår, sier Smith.

Han sier at moderne valgkampstøtte dreier seg om mye mer enn penger og at indirekte og såkalt skjult partistøtte, kan være lovbrudd.

– Når det er snakk om bidrag til partier, tenker de fleste på penger. Men det innbefatter også naturalytelser, som også har en verdi. En annonse er en slik ytelse med en økonomisk verdi og må etter alt å dømme regnes som et bidrag når det kobles til en politiker fra et navngitt parti, sier Smith.

Grense ved 10000 kroner

En av annonsene er med en Fellesforbund-tillitsvalgt og fylkestingskandidat for Ap i Trøndelag.

– Hvis kostnaden med å lage og å publisere annonsene til fordel for et partilag, for eksempel Ap i Trøndelag, overstiger 10000 kroner, kan det være brudd på partiloven hvis det aktuelle partiet ikke har innrapportert verdien som bidrag, sier Smith.

Loven definerer bidrag slik: «Med bidrag menes pengebidrag og verdien av varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris.»

Smith sier det er mange sider av partiloven som har behov for modernisering eller debatt, og at Partilovnemnda tar sikte på å legge frem et notat om viktige utfordringer etter kommunevalget.

– Det har vært en rekke saker knyttet til partifinansiering de senere årene, som gjør at vi bør se på om dagens regelverk er godt nok. Derfor vil vi legge frem et skriv til departementet som kan gi et grunnlag for nærmere utredning og for å vedta endringer.

Frp-millioner

En slik aktuell sak er «Aksjonen for borgerlig valgseier».

Frp har, i motsetning til andre partier, takket ja til å motta fem millioner kroner fra «Aksjon for borgerlig valgseier», en gruppe som har samlet inn penger fra anonyme givere.

– Så lenge giveren som har organisert innsamlingen er kjent, er det innenfor loven, selv om de som har bidratt med pengene, er anonyme. Men dette gir utvilsomt en mulighet for å holde de reelle giverne skjult, noe som er i strid med lovens intensjon. Da saken var oppe i 2021, sa de andre partiene nei til å ta imot penger, sier Smith.

Oversikten over bidrag gitt i 2023, innrapportert til Partifinansiering.no, viser at ikke noen Ap-organ har innrapportert bidrag fra Fellesforbundet.

Stenseng vil ha klarere retningslinjer

Ap-partisekretær Kjersti Stenseng er glad for at retningslinjene skal gjennomgås – også fordi det dreier seg annonser som partiene selv ikke står bak og kontrollerer.

POSITIV: Kjersti Stenseng sier ja takk til Smiths initiativ.

– Jeg mener åpenhet rundt partifinansiering er grunnleggende viktig for å sikre trygge og like demokratiske spilleregler for alle. Jeg håper Partilovnemnda kan komme med klare og praktiske retningslinjer for hvordan dette kan håndteres skikkelig, siden dette er annonser som organisasjoner selv står bak.

Fellesforbundet har foreløpig ikke rukket å svare.