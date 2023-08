OVER SINE BREDDER: Regnfallet har ført til at Holsfjorden har rent inn over veien.

Evakuerer store deler av Hol: − Skal gå dør til dør

Flere hundre personer er bedt om å forlate sine hjem som følge av jordskredfaren.

Hol kommune i Hallingdal har tirsdag fått flere jordskred som følge av ekstremværet «Hans».

– Vi har bratte fjellsider bak oss, og politiet har valgt å evakuere et strekke på tre kilometer. De er fraktet videre til Geilo for å bli innkvartert der, forteller ordfører Petter Rukke.

De valgte tirsdag kveld å sende ut et nødvarsel til beboerne i det aktuelle området, hvor de ba folk om å evakuere seg selv.

– Sivilforsvaret og brannvesenet skal nå gå dør til dør på de evakuerte områdene for å sørge for at alle har fått nødvarselet, sier han.

Han forteller at det er omtrent 200 personer som er hentet ut, i tillegg til at de ivaretar personer fra nabokommunene som har vært i området.

Personer som oppholder seg øst for Seimsbrua skal evakuere seg selv/reise til Bygdahall på Hagafoss. Personer som oppholder seg vest for Seimsbrua, skal evakuere seg selv/reise til Hol kommunehus på Helling kafé, heter det i nødvarselet.

Operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt sier at det er vanskelig å si hvor mange som er evakuert i Hallingdal-kommunene, all den tid det fortsatt pågår.

– Det er også noen steder folk er isolert som følge av skred og ras eller stengte veier og hentes ut av luftressurser. Vi har både Bell fra Forsvaret, politihelikopter, redningshelikopter og luftambulanse for å hjelpe folk ut på en god måte, sier Groth.

Evakuering av rasfaste vil pågå så lenge det er behov, opplyser han.

– Enorme krefter

Rukke er ikke kjent med at noen så langt skal være omkommet eller alvorlig skadet som følge av skredene.

– Vi har vært veldig heldige. Det er enorme krefter det her, som går mellom hus, og derfor har vi støttet oss på politi og geolog med at det er bedre å ta folk ut og innkvartere dem på hotell for sikkerhets skyld.

BISTAND: Helikoptre har vært i sving tirsdag for å få folk ut av skredutsatte områder.

Rukke forteller at flere har blitt hentet ut med helikopter i løpet av dagen, og sier de har fått mye god hjelp fra nødetatene, Sivilforsvaret og Røde Kors.

Håper folk får komme hjem snart

– Det har vært en tøff og krevende dag for mannskapene, men jeg opplever at vi har klart å ivareta folk. Vi håper de kommer seg hjem igjen så raskt som mulig, sier ordføreren.

Han forteller også at det er flere småbruk i kommunen som har blitt evakuert, men at dyrene står igjen.

– Det legges en plan for at de skal få tilsyn, understreker han.

KONTORFAST: Ordfører i Hol, Petter Rukke.

Ordføreren sier at han selv er fast i Hol, mens varaordføreren tar imot de evakuerte på utsiden av evakueringsområdet.

Hjemmet hans er i det evakuerte området og familien har kommet seg ut.

Rukke sier spøkefullt at han selv skal se seg om etter en feltseng å sove i på kontoret.

– Det har vært et lite opphold, men det ser ut til å begynne å regne igjen nå.

