Jan Erik Hafnor (61) omkom i foss i Sirdal

61-åringen ble erklært død på stedet.

VG

Marius Medby

Lørdag ettermiddag omkom Jan Erik Hafnor (61) fra Stavanger, i Nessetfossen i Sirdal i Agder.

Like før klokken 16 fikk politiet melding om at en mann lå under vann i Nessetfossen i Sirdal.







Mannen var på tur med familien, da hunden deres gled ut i fossen.

– Familien har forklart at da et av familiemedlemmene forsøkte å redde hunden, fikk vedkommende problemer med å komme seg på land. Mannen skal så ha hoppet i vannet og bidro til at familiemedlemmet og hunden ble reddet, men ble selv dratt bakover og under selve fossefallet, skriver politiet i en pressemelding.

Alle nødetater rykket ut til stedet, og det ble iverksatt søk etter mannen. Han ble funnet klokken 17.12, og ble kort tid etter erklært død på stedet.

– De etterlatte har bedt politiet videreformidle at de er takknemlige for innsatsen redningsmannskapet gjorde, og for støtten de har fått i etterkant, skriver politiet videre i pressmeldingen.

