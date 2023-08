Taban Esmaili (21) og Monica Celine Jacobsen (21) er Oslo-studenter som har valgt å bo utenfor hovedstaden for å få mer igjen for stipendet i boligmarkedet.

Esmaili bor i en studentbolig i Lillestrøm, selv om hun studerer i Oslo. Her får hun høyere standard og lavere husleie enn i Oslo.

Jacobsen bor sammen med kjæresten sin i Bærum. De betaler 10.000 kr i måneden for en leilighet på over 80 kvm, og har til og med tilgang til et drivhus.