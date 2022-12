SKYTER I VÆRET: I likhet med nyttårsrakettene vil også prisen på nye elbiler skyte i været ved midnatt.

Vil unngå avgiftene: − Pågangen har økt voldsomt de siste dagene

Midnatt innføres det ny moms og vektavgift på nye elbiler. Den siste uken har antall registrerte elbiler skutt i været.

Med statsbudsjettet for 2023 får tusenvis av elbilkjøpere en ekstra strek i regningen.

Fra nyttår innføres det moms kjøpesummen over 500.000 kroner på elbiler, samt det som for mange blir en minst like kostbar vektavgift.

For mange kan det bli en prisøkning på flere titalls tusen kroner dersom de ikke får registrert sitt nye kjøretøy innen utgangen av 2022.

Ifølge Skattedirektoratet er det registreringen i Motorvognregisteret som avgjør om elbilen får de nye avgiftene, og ikke når kunden får overlevert bilen.

Kjøretøyet må være registrert før midnatt 31. desember. Rekker en ikke dette, skyter regningen i været i takt med nyttårsrakettene.

3000 om dagen

Den siste uken har dermed tusenvis av nye elbiler blitt registrert hos Statens vegvesen.

– Ut fra registeret kan vi se at pågangen har økt voldsomt de siste dagene, sier avdelingsdirektør Espen Andersson til VG.

– Det snakk om over 3000 nye biler om dagen nå.

Tidligere i desember har antallet ligget på rundt 7–800 nye elbiler daglig, forteller avdelingsdirektøren.

– Det har vært høye tall hele måneden, men den siste uken har det økt kraftig, sier Ander

– Har det vært noen tekniske problemer som har skapt utfordringer i registreringsprosessen?

– Det har ikke kommet noen feilmeldinger som jeg har fått beskjed om. Dersom noen har hatt problemer med dette, må det i så fall være svært lokalt.

Bilbransjen har jobbet intenst med å få flest mulig elbiler klare, men en stor mengde biler som er i bestilling blir ikke levert før i 2023. Det hersker uenighet om det er forbruker eller forhandler som da må ta regningen.

Reagerer på avgiftene

I tillegg til den nye momsens, skal det beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg for alle nye biler.

Dette kommer, etter det bilbransjen forstår, i tillegg til eksisterende vektavgift, som i dag ilegges alle biltyper utenom elbiler.

Regjeringens begrunnelse for de nye avgiftene er at inntektene fra bilavgiftene har falt med mer enn 40 milliarder kroner siden 2007, hvorav 30 milliarder kroner er tapte engangsavgiftsinntekter.

Det innføres også innstramminger i engangsavgiften for hybrid- og fossilbilder, for å nå målet om at alle nye personbiler skal være nullutslippsbiler innen 2025.

I fjor fikk også ladbare hybrider markant høyere avgift.

De nye avgiftene for elbiler har blitt møtt med store reaksjoner. Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, uttalte i en pressemelding at regjeringen «kortslutter elbilsatsingen».

Samtidig sa direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til VG i oktober at budsjettet er dårlig nytt for det grønne skiftet.

– Dette innebærer kraftig prisøkning på nye biler, spesielt fordi man innfører engangsavgift på elbiler samtidig som momsen fases inn.