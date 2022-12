KLOKKEN TIKKER MOT NYTTÅR: Næringsministeren kjemper en kamp mot klokken, for å sikre at hans plan om at landets bedrifter skal få fastprisavtaler på strøm de er fornøyd med, blir en suksess.

Ber om juledugnad for strøm

Bare en håndfull energiselskaper har tilbudt landets bedrifter fastprisavtale på strøm. – Det har gjort at prisene har gått kraftig ned, men nå må de andre levere, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsministeren gjør det også klart at bedrifter som ikke har produksjon i helgene, skal kunne få tilbud om fem dagers fastprisavtale.

– Noen bedrifter har meldt at de er fortvilet. De har produksjon fra mandag til fredag, og vil ha fastpris i de dagene og spotpris lørdag og søndag. Det bør de selvfølgelig få: Det er ingenting i regjeringens fastpris-regelverk som hindrer det, sier Vestre.

Strømstøtte-ordningene til bedriftene har kommet noe i bakgrunnen, etter den høstlige stormen om husholdningenes strømstøtte, som regjeringen er under press for å forsterke, ut over 90 prosent over 70 øre kilowattimen.

16. september la regjeringen frem en strømstøtte for bedrifter frem til nyttår. 3200 bedrifter har søkt og får samlet 2,8 milliarder kroner.

– Se her

Regjeringens plan er at den ordningen skal skiftes ut til nyttår, hvor bedriftene skal få tilbud om fastprisavtaler på strøm.

Planen har fått massiv kritikk fordi faststrømprisene har vært så høye at de har vært uaktuelle for de fleste bedriftene.

Men som kjerringa mot strømmen har Vestre foreløpig stått imot.

Nå rett før jul både jubler han over at det har kommet opp et marked som har presset prisene ned til nivåene han har sagt må til.

Men han fortviler fordi det er altfor få strømselskaper som har tilbudt fastprisavtaler.

– Se her, sier han og viser oss tre fallende grafer, tegnet med tusjpenner.

GRAF-GLEDE: Vestres grafer viser hvordan fastprisene på strøm har falt de siste to ukene.

– For to uker siden lå fastprisavtalene på tre år på over 1,50 kroner. På fem år fikk du ikke avtale under en krone og syvårige avtaler lå på rundt 85 øre.

– Så kom det tilbud fra noen få store og også små aktører – og fastprisene har gått kraftig ned. Prisen på treårige avtaler er under 1,10 kroner, femårige er nede i 84 øre og syvårige nede i 79 øre.

Han legger til:

– For de lengste og mest forutsigbare avtalene er vi nede på et nivå før krigen og etter strømkrisen satte for inn alvor i fjor: Gjennomsnittlig spotpris var 76 øre i Sørøst-Norge i fjor.

Han viser til at han 27. oktober sa til VG at vi måtte se femårige avtaler under en krone. Energi Norge sa i samme sak at selskapene er svært innstilt på å tilby gode fastprisavtaler.

Giganter fører an

Statkraft, Fjordkraft, Hafslund/Entelios, Lyse, Agder Vest-Telemark kraftlag og to tilbud fra Fortum er blant få selskaper som har levert fastpristilbud.

– Nå har rammene vært på plass i seks uker og først for to uker sider kom de første tilbudene fra strømselskaper. Av Energi Norges mange medlemsbedrifter er det bare en håndfull strømselskaper, som har meldt seg på. Nå må resten også melde seg på.

– Stille opp på en juledugnad?

– Ja, vi trenger en dugnad nå hvor strømselskapene skjønner hvor viktig det er at de kommer med fastpristilbud til bedriftene.

Det er kun en uke til nyttår hvor dagens strømpakke til bedriftene stanses og skal byttes ut med fastprisavtaler. Høyre-leder Erna Solberg støtter fastprisavtaleregimet, men har gjort det klart at de vil vurdere å be om at dagens strømpakken videreføres, fordi fastprismarkedet ikke er godt nok oppe og står.

Vestre sier at det ikke er mulig i ri to hester.

HAR EN PLAN: Vestre sier de bare har plan en, to og tre – som går ut på det samme.

– Fastprissystemet er i gang. Selv med meget få strømselskaper som tilbyr faststrømtilbud, har prisene gått kraftig ned de to siste ukene.

– Men dere risikerer å måtte videreføre strømpakken?

– Nei, konkurransen om fastpriskundene begynner å virke og jeg er derfor optimistisk – og det er derfor jeg nå ber andre strømselskaper følge etter.

– Du kan ikke åpne for en videreføring av strømpakken?

– Da ville regjeringen dra bunnen ut av det fastprismarkedet som nå er i ferd med å reise seg. Vår plan en, to og tre er det. Husk at jeg ble latterliggjort da jeg i høst sa at det burde være mulig å få fastpris under en krone. Nå er vi der og vi skal videre ned.

Tillit

Han legger til at han hverken vil åpne for eller utelukke andre alternativer.

– Du sa i oktober at du ville tap grep overfor strømselskapene hvis de ikke fikk et fastpristilbud opp å stå. Var det en tom trussel når det nå viser seg at bare en håndfull selskaper har gitt tilbud?

– Jeg har tillit til at kraftprodusentene og strømselskapene holder sin del av samfunnskontrakten jeg opplever at vi har inngått. Bransjen har sagt at de vil tilby avtaler som bidrar til å opprettholde tilliten til dagens kraftsystem og kraftmarked.

Kommunikasjonsrådgiver Sindre Sættem i Energi Norge, hvor strømselskaper er organisert, er enig i at det er mulig å få et marked opp å stå, etter å ha sett prisutvikling de siste to ukene.

VIL RI TO HESTER: Sindre Sættem ber regjeringen videreføre bedriftenes strømstøtte, fordi fastprisavtaler ikke er løsningen for alle bedrifter.

– Ja. Det er veldig bra at det nå har kommet flere tilbud, og det viser at priskonkurransen fungerer.

– Vil dere pushe strømselskapene til å levere fastprisavtaler så raskt som mulig?

– Vi tror flere aktører vil komme på banen av seg selv fremover. Vi ser at det utvikler seg et marked her, og at det utvikler seg i en positiv retning.

Han ber regjeringen forlenge strømstøtten.

– Regjeringen har satset alt på at fastprisavtaler skal løse energipriskrisen for landets bedrifter. Fastprisavtaler gir større forutsigbarhet, men er ikke nødvendigvis det rimeligste over tid. Regjeringen bør innse at dette neppe er løsningen for alle bedrifter, og videreføre strømstøtten gjennom vintermånedene 2023.