KREVER HANDLING: Stortingsrepresentantane (f.v.) Ane Breivik, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby vil tirsdag levere et forslag til Stortinget om bøtesoningsordningen.

Krever opprydding om bøtesoning: − Hver sak må gjennomgås

BERGEN/OSLO (VG) Flere tusen personer er de siste årene blitt sendt i fengsel fordi de ikke har klart å betale bøtene sine. Nå fremmes det forslag i Stortinget om at alle saker må gjennomgås for å avdekke hvem som har sonet ulovlig.

I oktober ble det kjent at politiet i mange år har behandlet bøtesoningssaker i strid med loven. Mange kan ha sonet ulovlig.

I et såkalt representantforslag som leveres i Stortinget tirsdag, krever Venstre-representantene Guri Melby, Ane Breivik og Ingvild Wetrhus Thorsvik at det ryddes opp.







De vil også ha en vurdering av bøtesoningsordningen, og om loven bør endres.

– Alvorlige systematiske feil tilsier at staten ikke bare kan sitte og vente på at den enkelte finner ut at de har fått sine rettigheter krenket og kommer med krav som en følge av det, skriver de.

«GJELDSFENGSEL»: Flere stortingsrepresentanter krever tiltak etter at flere tusen personer er sendt i fengsel for å sone for ubetalte bøter.

Dersom du ikke betaler en bot, kan det bestemmes at du skal sone i fengsel.

21. oktober i år meldte Riksadvokaten at disse beslutningene i mange tilfeller har vært tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten – en politiadvokat eller politifullmektig – har vært involvert.

Det er i strid med loven.

I tillegg krever loven at en person som ikke betaler en bot, må ha betalingsevne for at vedkommende skal kunne sendes til soning. Hvis personen ikke har betalingsevne, må det foreligge allmenne hensyn som tilsier soning.

Dette kan være i tilfeller der en person bøtelegges gjentatte ganger, og fengsling blir vurdert som nødvendig av forebyggende årsaker.

– Har fått oversendt 6000 saker til iverksettelse

En oversikt VG innhentet før jul, basert på tall fra åtte av tolv politidistrikter, viste at over 4000 personer har sonet fengselsstraff for ubetalte bøter fra oktober 2015 til oktober 2022.

Kriminalomsorgen opplyser til VG at de i den aktuelle perioden har fått oversendt 6000 saker til iverksettelse fra politi og påtalemyndighet.

– Dette er ikke det samme som antall personer som har gjennomført bøtesoning, fordi en person kan ha flere bøter/saker. Det pågår nå en prosess mellom politi/påtalemyndighet, Statens innkrevingssentral og Kriminalomsorgen for å gjennomgå og kvalitetssikre tallene. Tallene for antall personer er en del av den prosessen, sier avdelingsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet.

22 personer ble løslatt fra fengsel samme dag saken ble kjent. VG har også omtalt en sak der en rusavhengig kvinne som var kalt inn til 87 dagers soning soning for en ubetalt bot, ble løslatt etter ni dager.

I forslaget ber Venstre-representantene om at Stortinget ber regjeringen sørge for at hver sak gjennomgås, for å finne ut hvem som har sonet ulovlig, samt å sørge for at de som er rammet følges opp.

Venstre-leder Guri Melby (t.v.) og partikollegane Ingvild Wetrhus Thorsvik og Ane Breivik (t.h.) mener alle bøtesoningssaker må gjennomgås for å finne ut hvem som har sonet ulovlig.

De peker på at det er nødvendig at det ryddes opp overfor den enkelte,

og at de som er rammet får informasjon om at de har vært utsatt for en urett, samt bistand til oppfølging av hvordan de kan få sin rettstilstand gjenopprettet.

– Det er svært alvorlig at det har skjedd feil i regelanvendelsen i straffesaker, og særlig i et så stort omfang som i denne saken, skriver de.

Ingvild Wetrhus Thorsvik sier på spørsmål fra VG at de som er rammet bør får erstatning.

– Først må de finne ut av alvorlighet og omfang, men ut fra sakens natur mener jeg at det åpenbart vil være riktig.

BLE LØSLATT: Kvinnen ble sendt til soning i 87 dager etter at hun ikke klarte å betale bøtene hun var ilagt.

Etter straffeloven skal lovbrytere som er over 18 år på handlingstidspunktet som ilegges eller idømmes en bot, også ilegges en subsidiær fengselsstraff.

Betaler ikke den botlagte frivillig, skal boten i utgangspunktet inndrives. Først etter at inndrivelse er forsøkt, uten resultat, er det adgang til å fullbyrde den subsidiære fengselsstraffen.

Ordningen har vært omdiskutert, og er blitt omtalt som «gjeldsfengsel».

– Åpningen for fengselsstraff for personer uten betalingsevne, dersom allmenne hensyn tilsier det, vil i praksis si at den som får bot og har svak økonomi, risikerer soning, mens den som får den formelt strengere straffen betinget fengsel, slipper soning om hun ikke begår nye lovbrudd eller bryter eventuelle vilkår. Dette er problematisk, skriver representantene.

I forslaget ber stortingsrepresentantene om en utredning av om vilkåret i straffeprosessloven om «allmenne hensyn» fungerer slik det var tenkt, og om lovparagrafen bør endres, for eksempel etter modell fra Sverige.

I Sverige utmåles ikke subsidiær fengselsstraff samtidig med bøtestraffen. Hvis en bot ikke lar seg inndrive, beslutter domstolen om subsidiær fengselsstraff skal ilegges og i tilfelle hvor lang den skal være.

– Subsidiær fengselsstraff kan bare fastsettes dersom det er åpenbart at den botlagte ikke har vilje til å betale, eller allmenne hensyn tilsier fengselsstraff.

Info Dette er et representantforslag Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget – representantforslag. Representantforslagene blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen. Det finnes tre typer representantforslag: Forslag til vedtak vedrørende alminnelige saker og budsjettsaker (stortingsvedtak)

Forslag til vedtak vedrørende lovsaker (lovvedtak)

Forslag til vedtak vedrørende både alminnelige saker, budsjettsaker (stortingsvedtak) og lovsaker (lovvedtak) Representantforslaget blir først sendt til en komité for behandling der. Komiteen avgir deretter en innstilling til Stortinget. Er det behov for utredning, foreslår komiteen at forslaget sendes til regjeringen for utredning der. (Kilde: Stortinget) Vis mer

VG har spurt Riksadvokatembetet om det er aktuelt å beordre en gjennomgang av hver enkelt sak, for å finne ut hvem som har sonet ulovlig, samt å varsle personene det gjelder.

Statsadvokat Alf Butenschøn Skre sier via Riksadvokatembetets kommunikasjonsavdeling dette:

– Riksadvokaten vil innen kort tid sende en skriftlig orientering til Justisdepartementet om håndteringen av dette sakskomplekset i påtalemyndigheten, herunder ivaretakelse av personer som er berørt av feilen. Inntil det er gjort ønsker vi ikke å uttale oss konkret om dette.

– BØR FÅ ERSTATNING: Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen har i et intervju med VG tatt til orde for at alle som er fengslet uten lovhjemmel bør få erstatning.