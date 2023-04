MISSED ABORTION: Mathilde Okkenhaug Pilskog åpner opp om hennes opplevelse, og skulle ønske hun fikk bedre oppfølging underveis.

Stiftelsen Amathea: Mange sykehus mangler rutiner for abort-oppfølging

Kun 1 av 6 kvinner svarte at de ble fulgt opp etter en abort, i en undersøkelse fra stiftelsen Amathea. Mathilde Okkenhaug Pilskog skulle ønske hun hadde fått hjelp til å tåle den psykiske belastningen.

En fersk undersøkelse gjort av stiftelsen Amathea viser store mangler ved norske sykehus, når det kommer til oppfølging etter abort.

Amathea hjelper kvinner over hele landet før og etter abort.

De har samarbeid med de fleste sykehus i Norge, og har spurt 19 av dem om og hva de tilbyr kvinner som går gjennom en abort.

Halvparten av sykehusene i undersøkelsen har ingen rutiner for oppfølging etter abort.

1 av 5 sykehus tilbyr samtaler med sykepleier eller sosionom.

1 av 6 pasienter fikk tilbud om oppfølging etter abort.

– Sykehusene i dag er ikke rigget for å ivareta behovet for oppfølging etter abort. Oppfølgingen i dag er svært mangelfull og ikke tilpasset kvinners reelle behov, sier daglig leder Andrea Skaarer Kreutz i Amathea.

Hvert år et det rundt 20.000 kvinner som går gjennom en provosert abort, eller spontanabort, ifølge Amathea.

MANGELFULL: Daglig leder Andrea Skaarer Kreutz i Amathea, sier det er stor variasjon hos de sykehusene som følger opp kvinner etter abort.

Åpner opp om egen abort

Mathilde Okkenhaug Pilskog fikk nylig den tragiske beskjeden. Hjertet til barnet i magen slo ikke lenger.

Hun har hatt en såkalt «missed abortion»: Fosteret lever ikke lenger, men kroppen tror fortsatt at den er gravid.

Nå venter hun på at videre behandling. Ofte må slike aborter behandles medisinsk eller kirurgisk.

– Det er veldig mye usikkerhet. Jeg er ganske sikker på at fosteret er dødt, og jeg har hatt mange undersøkelser som viser det, sier Okkenhaug Pilskog.

For at hun skal få sette i gang prosessen med å støte ut fosteret, må legene være helt sikre og hun må gjøre flere undersøkelser.

– Det er en tøff prosess fordi det er mye ventetid. Det er veldig psykisk belastende, sier hun.

Okkenhaug Pilskog har valgt å være åpen om det hun går gjennom nå. Mye fordi hun følte seg alene i det selv, og slet med å finne informasjon om missed abortion.

– Jeg tenker vi må være mer åpen, i hvert fall til sine nærmeste. Man skal vente med å fortelle at man er gravid til det har gått 12 uker, i tilfelle det skjer det noe. Men det er jo når det skjer noe at man trenger støtte, sier hun.

Det som kommer fram i undersøkelsen fra Amathea overrasker henne ikke.

Selv opplever hun manglende oppfølging underveis, og skulle ønske hun fikk hjelp for å håndtere den psykiske belastningen.

Okkenhaug Pilskog er fysioterapeut og brenner for kvinnehelse. Hun bruker Instagram for å spre informasjon og åpnet opp om aborten der.

– Bør foreligge en automatikk

Stine Næss-Hartmann har også delt hennes opplevelser med spontanabort. Også hun mener oppfølgingen må bli mye bedre.

Hun måtte selv be om psykisk helsehjelp og oppfølging. Til slutt fikk hun utdelt et visittkort til Amathea.

– Det bør foreligge en automatikk i dette. Det handler om å stille noen enkle spørsmål om hvordan vi har det, og om vi trenger noen å prate med, sier Næss-Hartmann.

Da Næss-Hartmann var gravid i sjette uke, begynte hun å blø. Det viste seg å være en ufullstendig spontanabort, og hun måtte få behandling på sykehus.

HJELP: Treningsprofil Stine Næss-Hartmann måtte selv om oppfølging etter at hun gikk gjennom en spontanabort.

Mener alle ledd må styrkes

Kvinnehelseutvalget som har kartlagt kvinner helse i Norge, mener tilbudet for oppfølging etter abort er for dårlig.

Utvalget mener kvinner som har gått gjennom en abort bør få en gratis time hos fastlege eller jordmor.

Daglig leder Andrea Skaarer Kreutz i Amathea er enig i at abortoppfølging hos fastlege og jordmor må styrkes, men mener det ikke er nok.

– Hvis vi skal rigge helsevesenet for å møte behovet, må vi utvikle og styrke det samarbeidet vi har mellom sykehus, kommune og ideelle aktører. Vi må være flere som tilbyr kvinner den hjelpen de trenger, der de er og når de trenger den, sier Skaarer Kreutz.

Info Sykehusenes egne innspill til abortoppfølging Tid og ressurser for å gi god informasjon og kartlegging av de med behov

Fast oppfølgingstilbud til alle

Sykepleiedrevet abort

Tilgjengelighet, både på telefon og fysisk

Polikliniske oppfølgingstimer

Spørreskjema for å kartlegge behovet hos alle

Kunnskap og informasjon om abort i kommunehelsetjenesten og til alle skoleelever

Bedre kapasitet til å gjennomføre abortene tidligere, de må ofte vente på ledig plass

Samarbeid med Amathea Vis mer

Statssekretær Karl Kristian Bekeng, ved Helse- og omsorgsdepartementet sier kvinner i dag får oppfølging både før og etter abort.

– Samtidig ønsker regjeringen å bedre oppfølgingen. Vi mener en sterk offentlig helsetjeneste er grunnleggende for å ha et godt og likeverdig tilbud til alle kvinner i Norge. Vi har blant annet satt ned et abortutvalg. Det skal gi oss konkrete forslag til hvordan vi kan sikre god veiledning og oppfølging av kvinner som tar abort, sier Bekeng.

Dette sier kvinnene

Amathea har også spurt 124 kvinner som har kommet til dem for hjelp, om deres opplevelser.

De fleste som har opplevd spontan eller provosert abort har hatt behov for oppfølging.

Litt under halvparten har også hatt behov for psykisk helsehjelp.

Bare 20 prosent av de spurte fikk tilbud om oppfølging på sykehuset.

Undersøkelsen ble gjort i mars og april 2023.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post