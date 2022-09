SITTER HJEMME: Yvonne Jeanette Selland-Dalseide (23) skulle begynt i praksis denne uken. Nå sitter hun hjemme på Frekhaug i Alver kommune utenfor Bergen og arbeider.

Lærerstudenter får ikke praksis: − Helt vanvittig

BERGEN (VG) Lærerstudenter i Bergen frykter at de må gå et ekstra studieår, fordi de ikke får gjennomføre den obligatoriske praksisen i høst. Årsaken er at praksisveilederne deres er tatt ut i streik.

Frank Haugsbø

Paul S. Amundsen

Publisert: Nå nettopp

Nesten 100 lærerstudenter i Bergen og på Stord er rammet av lærerstreiken.

– Vi vet ikke om vi skal le eller gråte. Det som skjer er helt absurd, sier masterstudent Yvonne Jeanette Selland-Dalseide (23) ved lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet til VG.

Hun skulle begynt i praksis på en ungdomsskole i Arna i Bergen mandag denne uken. Det ble det ingenting av, fordi læreren som skulle følge henne i den tre uker lange praksisperioden er tatt ut i streik.

Les også Staten skal undersøke konsekvensene av lærerstreiken Statsforvalterne og Utdanningsdirektoratet har iverksatt undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Selland-Dalseide er inne i sitt femte og siste studieår på lærerutdanningen i Bergen. Nå er hun usikker på om hun kan begynne å jobbe som lærer fra neste høst, slik planen var.

– Vi har hørt at vi ikke vil få vitnemål til våren, hvis vi ikke fullfører praksisen dette semesteret. Det betyr at vi risikerer å måtte gå et ekstra år. Det føles helt vanvittig når vi vet hvor stort behov det er for nye lærere.

Hun sier det er stor usikkerhet om hva som skjer dersom de ikke får fullført praksisen.

– Hvis vi ikke får hatt praksis nå, eller får godkjent praksisperioden, må vi søke om utsettelse av innlevering av masteroppgaven, noe som igjen kan resultere i at vi må utsette å søke jobb. Om vi faktisk må ta året opp igjen, er uklart for oss.

Dersom studenter ikke fullfører studiet på normert tid, risikerer de også at de ikke vil få tilbakebetalt deler av studielånet i Statens lånekasse, sier hun.

– Det er snakk om mye penger for en student, rundt 60.000 kroner. Folk er urolige.

FRUSTRERT: Yvonne Jeanette Selland-Dalseide (23) mener hun og de andre studentene som ikke får gjennomført praksis er havnet i en absurd situasjon.

– Ampert og veldig dårlig stemning

Flere i klassen til Selland-Dalseide er i samme situasjon. Ida Marie Fladsrud Bjørklund er en av dem.

- Situasjonen oppleves som veldig usikker. Dette kan påvirke hele vår fremtid, sier hun.

Også Bjørklund skulle ha startet i praksis denne uken. Hun sier det oppleves som veldig urettferdig at noen får gå ut i praksis, mens andre ikke får det.

– Mange sitter hjemme og vet ikke hva de skal gjøre. Det er ganske ampert og veldig dårlig stemning blant mange studenter nå.

I likhet med andre avgangsstudenter er Bjørklund i gang med å skrive mastergradsoppgave.

– Det som skjer nå kan gå ut over både masterarbeidet og annet skolearbeid.

FASTLÅST KONFLIKT: Til sammen 8200 lærere over hele landet er i streik etter at arbeidskonflikten ble trappet opp mandag.

Begge opplever at det har vært lite informasjon fra skolen rundt det som skjer.

– Vi savner alternative løsninger, og vi savner åpenhet. Det er veldig stressende å ikke vite noe, sier Selland-Dalseide.

I klassen hennes har de i felleskap lansert flere alternativer for å løse problemet:

– Det ene er at skolen kan dele opp praksisgruppene som er rammet av streiken slik at de gjenværende praksisskolene/praksisgruppene får en eller to ekstra studenter. Det andre er at skolen kan la streiken være gyldig grunn for å ikke kunne gjennomføre praksis, og sånn sett gi godkjent praksis. Dette ble gjort under pandemien. Et tredje alternativ er en kompensasjonsoppgave, eventuelt la studenter med skole som arbeidssted ta praksisen der. Dette vet vi har blitt gjort på andre studier på Høgskulen.

SVARER: Asle Holthe er dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet.

VG har stilt flere spørsmål om saken til Høgskulen på Vestlandet.

Asle Holthe, dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, skriver i en e-post:

– Høgskolen på Vestlandet tar sikte på at alle studenter skal kunne fullføre studiet på normert tid selv om praksis ikke er blitt gjennomført som planlagt fordi det er streik.

Han skriver at det fortsatt er usikkerhet om omfanget og varighet av streiken.

– Derfor er det usikkerhet knyttet til hvor mange, hvilke studenter og i hvor stort omfang studentene sin praksis blir påvirket av streiken. Hvilke løsninger høgskolen vil kunne iverksette vil først være klart når vi ser det samlete omfanget.

Info Falta om lærerutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet er blant de største lærarutdanningene i landet.

Høgskulen på Vestlandet har lærerutdanning i Sogndal, på Stord og i Bergen.

Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett har til sammen samarbeid med over 700 praksissteder fordelt på hele Vestlandet.

Til sammen er over 3000 studenter i praksis i løpet av et skoleår, innen skole, barnehage, idrett og kultur. (Kilde: Høgskulen på Vestlandet) Vis mer

Holthe skriver at lærerutdanningene er sterkt regulert av nasjonale forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

- Forskriftene regulerer også kravene til praksis. Vi forventer at Kunnskapsdepartementet vil gi institusjonene de nødvendige fullmakter til eventuelt å fravike forskriftene slik at studentene ikke blir skadelidende.

Holthe kommenterer ikke kritikken fra studentene om mangel på informasjon, og mangel på alternative løsninger.

VENTER PÅ SVAR: Yvonne Jeanette Selland-Dalseide (23) er en av 95 studenter ved Høgskulen på Vestlandet som er rammet av lærerstreiken.

Ifølge Høgskulen er det til sammen 95 studenter ved grunnskolelærerutdanningen og ved lærarutdanningen i praktiske og estetiske fag ved Høgskulen på Vestlandet som er rammet av streiken. Disse studentene studerer enten ved campus Bergen eller campus Stord.

Fredag 16. september sendte Høgskulen på Vestlandet ut en melding til studentene der skolen kunngjorde at de foreløpig ikke hadde noen nye svar å gi.

Beskjeden var at studentene måtte holde seg oppdatert og forholde seg til beskjed fra praksislærer eller rektor.

– Dere må inntil videre avvente situasjonen. Praksisadministrasjonen er i tett dialog med ledelsen ved fakultetet og tirsdag denne uken ble problemstillingen løftet til nasjonalt nivå, het det i meldingen.

Kunnskapsdepartementet opplyser til VG de på vegne av alle berørte håper at partene finner en snarlig løsning på konflikten.

– Departementet er ikke en part i streiken, men følger situasjonen.

Departementet understreker at det er universitetene og høyskolene som har avtaler med praksisskolene, og som må følge opp studentenes progresjon.

– Studenter som er rammet av streiken må henvende seg til sitt eget universitet eller sin egen høyskole og skal ikke bli overlatt til seg selv. Vi har dialog med Universitets- og høgskolerådet som vi vet følger med på situasjonen.

Ikke ønsket å ramme studentene

Streikeleder i Utdanningsforbundet i Bergen, Bente Myrtveit, mener studiestedene burde tenkt på at dette kunne bli en problemstilling da streiken startet.

– Dette er ikke noe vi kan gjøre noe med. Men vi har signalisert at vi ikke vil stille oss i veien for at studenter får bytte praksisveiledere, slik at de kan få fullført praksisen. Dette er et grep man kunne tatt.

– Det har aldri vært vårt ønske å ramme studentene på noen som helst måte, sier Myrtveit.

Prodekan utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Gunhild Tomter Alstad, opplyser at lærerstreiken også har fått konsekvenser for lærerstudentene der.

– Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk gjør alt som står i vår makt for at våre studenter skal følge ordinær studieprogresjon og få vitnemålene sine som planlagt. Foreløpig er bare et fåtall av våre studenter rammet av streik. Vi finner løsninger for studentene som rammes, for eksempel gjennom omorganisering av praksis. Samtidig er vi svært nøye på at forholder oss til arbeidslivets spilleregler og streik som lovlig virkemiddel.