DRØMMEDAG: Emma Emilie og moren fikk billetter til Fantorangenshowet som de hadde gitt opp håpet om å selv ha råd til.

Fikk juledrømmen oppfylt av fremmede

«Jeg kan visst trylle», skrev den ukjente kvinnen, og ga fra seg det lille hun hadde så lille Emma Emilie (3) fikk se Fantorangen.

I takt med økte priser og derav økt fattigdom, har også antallet grupper på sosiale medier der folk ber om, eller tilbyr hjelp, økt.

Nathalie Meier Røine (28) kviet seg lenge for å dele med sine nærmeste at hun gruer seg til jul, fordi det betyr ekstra utgifter.

Alenemoren som går på arbeidsavklaringspenger sitter igjen med cirka 3000 kroner i måneden etter at alt av regninger og husleie er betalt.

Med utgifter til nødvendig mat og medisiner får Røine akkurat hverdagen til å gå opp, men det er ikke mye slingringsmonn i husholdningen med ei liten jente i rask vekst.

Det var etter å ha hørt en bekjent syvbarnsmamma fortelle om Facebookgruppen «Mammahjelp til jul» at Røine tok mot til seg, og delte.

«Jeg kvier meg til å legge ut innlegg om hjelp, men nå må jeg be om litt hjelp. (…) Jeg vil veldig gjerne kunne gi min datter verdens beste jul, slik jeg hadde i min barndom. Med gaver, aktiviteter og julemiddag.»

Røine spør i innlegget pent om noen der ute kan hjelpe med noen klær til datteren, klistremerker, sjokolade eller pepperkakedeig til å lage pepperkaker.

Responsen var overveldende.

– Det tikket inn meldinger jevnt utover kvelden. Det var gavekort på mat og tilbud om klær med Peppa Gris på, akkurat som datteren min elsker. Jeg bare satt og gråt, jeg, forteller en rørt Røine til VG.

Men julemagien tok ikke slutt der.

TØFFE TIDER: Emma Emilie (3) besøker moren på sykehuset, der hun ofte er på grunn av kronisk sykdom. Sykdommen gjør det også vanskelig å jobbe og tjene penger.

Ville gi tilbake

Takknemlig over hjelpen hun selv fikk, ville Nathalie Meier Røine gi noe tilbake.

Hun scrollet ned Facebook-siden, og fant et innlegg som omhandlet en alvorlig syk mann, hvor forfatteren av innlegget spurte om ikke noen kunne hjelpe hennes syke bekjente med en liten oppmerksomhet.

Nathalie tilbød seg at hun og datteren kunne skrive julekort lage en tegning til mannen.

Nathalie kom i prat med den som hadde skrevet innlegget, og de snakket om hvor tunge økonomiske tider det var nå. Også denne kvinnen hadde i år måtte be om hjelp gjennom grupper på sosiale medier.

I en bisetning nevnte Nathalie at en av tingene de må droppe i år, var Fantorangen-forestillingen som datteren ønsket å gå på. Etter de hadde lagt på, fikk hun en melding der vedkommende spurte om e-postadressen til Nathalie.

Hun stusset litt over forespørselen, og sjekket innboksen kort etterpå.

– Der ligger det to billetter til Fantorangen-showet! Under står det bare skrevet «jeg kan visst trylle litt». Tårene bare rant, sier Røine.

Det viste seg at kvinnen hadde tatt av hjelpepengene hun selv hadde fått av andre i gruppen, for å kjøpe billettene til Nathalie og datteren.

GOD JUL: Takket være rause ukjente kan Emma Emilie glede seg til julestrømpe på julaften.

«Får noen gode tårer frem»

VG har snakket med kvinnen som ga Nathalie billettene, som er en tobarnsmamma fra Askøy. Det er første gang også for henne at pengene ikke strekker til og at har bedt om hjelp.

– Den omtanken folk viser, er bare helt fantastisk. Jeg tror ikke jeg har grått så mye i en november før, og bare det å kjenne på den gleden av at noen bryr seg ... det er helt surrealistisk, sier kvinnen, som ikke vil omtales ved navn av hensyn til barna.

Noen av de hun har fått hjelp av, har hun fått litt ekstra kontakt med, noe hun beskriver som særlig givende.

Derfor la hun ut innlegget der hun ba om bidrag til en oppmerksomhet til den alvorlig syke mannen, som igjen gjorde at hun kom i kontakt med Nathalie Meier Røine som ville sende brev og tegning.

– Det er så fint, bare det at folk som selv ikke har mye bryr seg. Og så kjente jeg det på dette med Fantorangen, fordi jeg selv har et barn på samme alder og har opplevd å være i samme situasjon. Jeg tenkte at jeg virkelig unner den jenta det, sier hun til VG.

Kvinnen startet en ringerunde rundt til sine venner. Hun var inne på tanken at kanskje slektninger av henne kunne spare litt av pengene de skulle brukt til hennes datters julegave, og heller bidra til Fantorangenbillettene.

Til slutt ble det kvinnens eksmann som tilbød seg å kjøpe én av billettene til tre år gamle Emma Emilie på Kongsberg, som heller ikke han kjente.

– De siste 300 kronene betalte jeg selv, og tenkte at det er vel verdt det. Jeg kjenner det i mammahjertet. Vi har lite, men likevel kjenner man jo på det at det er så mange der ute ... og det å kunne gi, det får noen gode tårer frem, sier en rørt anonym «julenisse» til VG.