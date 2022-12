KALDT: Det er ventet temperaturer ned mot −20 til –25 grader de kaldeste stedene neste uke.

Meteorologen: Nå kommer vinterkulden

De som ikke alt har gjort det: Finn frem votter, stillongs og lue. De neste dagene kommer vinterkulden krypende opp mot et tosifret antall minusgrader.

Vakthavende meteorolog Terje Alsvik Walløe synes vinterkulde er det beste begrepet å bruke for å beskrive været over store deler av landet de kommende dagene.

FJELLOVERGANG: Hemsedalsfjellet lørdag formiddag 3. desember. Fjellovergangen mellom øst og vest har et forholdsvis tynt lag med snø der riksvei 52 går mellom Gol i Viken og Lærdal i Vestland.

Fra andre søndag i advent og inn i uken vil gradene synke under nullpunktet, viser prognosene på Meteorologisk institutt.

– Kaldluften vil bre seg sørover. Kald nordavind vil bringe med seg noe nedbør også, snø i innlandet først i perioden, mest regn i kystområdene. Men så kommer minusgradene sakte, men sikkert utover i uka, sier Walløe til VG.

STATSMETEOROLOG: Terje Alsvik Walløe fotografert mens vinden tar tak.

Det eventuelt hvite fra oven vil imidlertid avta ut i uken, og statsmeteorologen vil på ingen antyde det samme som hans kolleger i nabolandet - at det blir hvit jul i Sverige.

– Nei, det tør jeg på ingen måte forespeile. Men det ser ut til at det blir en kald værtype fremover, på det meste ned mot ti minus i innlandet mot slutten av kommende uke, presiserer meteorologen.

Ikke sprengkaldt

– Sprengkulde?

– Nei, det er et litt sterkt ord. Vinterkulde er et mer dekkende begrep, svarer erfarne Walløe.

Ser vi nærmere på de detaljerte værtjenestene Pent, Yr og Storm, så ligger hovedstaden inne med 3 til 4 minusgrader søndag kveld.

FJELLOVERGANG: E6 på Saltfjellet lørdag formiddag. Fjellområdet i Nordland skiller regionene Helgeland og Salten.

Kommende torsdag og fredag ser ut til å bli kaldest i Oslo-området med 6-8 minus. Men snøen ser ut til å utebli ennå. Først lørdag om en uke kan det bli snødryss over hovedstaden, i følge dagens prognoser.

BAR ASFALT I OSLO: Lite som minner om snø, førjul og vinter i Oslo sentrum lørdag formiddag 3. desember 2022. Bildet er fra C.J. Hambros plass foran Oslo tinghus.

Stabilt kaldt

I Vestlandets hovedstad Bergen kan det komme nedbør i form av regn, sludd og/eller snø på mandag og/eller tirsdag. Også der vil minusgradene gjøre sitt inntog med minus 3 til minus 5 grader på onsdag som laveste temperaturer.

I Trondheim blir denne helgen preget av vinterkulde med ned mot minus 6 grader i lørdag og søndag. Etter en liten periode med ned mot null og noe nedbør i starten av uka, vil vinterkulden stabilisere seg inn mot neste helg.

I Tromsø sier prognosene at det blir regn/sludd og plussgrader i starten av kommende uke etter klarvær søndag. Så kommer minsugradene sakte, men sikkert ned mot minus 10 til minus 13 grader neste søndag.

PS : På søndag kan det bli glatt, og Meterologene på Twitter har sendt ut gult farevarsel for is. Langs kysten og midtre strøk av Nordmøre og Trøndelag ventes det regn som kan fryse til is på bakken. I indre- og høyereliggende områder ventes det snø. Isen kan være vanskelig å se, så kjør forsiktig, anbefales det.