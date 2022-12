ULOVLIG SONINGSPRAKSIS: Mange som har sittet i fengsel fordi de ikke har betalt en bot, kan ha sonet på manglende grunnlag.

Stor kartlegging: Over 4000 har sonet fengselsstraff etter ulovlig saksbehandling

BERGEN (VG) Flere tusen personer er de siste årene sendt i fengsel for soning av ubetalte bøter. Behandlingen av sakene har i stor grad skjedd uten at politiet har fulgt loven, viser rapporter statsadvokatembetene har sendt Riksadvokaten.

Dersom du ikke betaler en bot, kan det bestemmes at du skal sone i fengsel.

21. oktober i år meldte Riksadvokaten at disse beslutningene i mange tilfeller har vært tatt av politiansatte alene, uten at påtalemyndigheten – en politiadvokat eller politifullmektig – har vært involvert.

Det er i strid med loven.

I tillegg krever loven at en person som ikke betaler en bot, må ha betalingsevne for å sende vedkommende til soning. Hvis personen ikke har betalingsevne, må det foreligge allmenne hensyn som tilsier soning.

– Bøtelagte personer som ikke er betalingsdyktige kan dermed ha sonet fengselsstraff uten at lovens vilkår er overholdt, skriver Riksadvokaten i et brev til landets statsadvokatembeter.

SLO ALARM: Jørn Sigurd Maurud er riksadvokat.

I brevet fikk statsadvokatembetene frist til 30. november i år med å innhente informasjon fra politidistriktene om praksisen som har vært ført.

Riksadvokaten ba også om tall for hvor mange bøtelagte personer som har blitt innkalt til soning av subsidiær straff i perioden fra 1. oktober 2015 til 20. oktober 2022.

Nå kan VG bringe tallene flere statsadvokatembeter har meldt inn til Riksadvokaten. Totalt dreier deg om godt over 4000 personer:

* Oslo politidistrikt: 1170 personer.

* Sør-Øst politidistrikt: Cirka 900 personer.

* Øst politidistrikt: 832 personer.

* Nordland: 987 anmodninger om soning.

* Sør-Vest politidistrikt: 323 personer.

* Agder politidistrikt: 138 saker.

* Møre og Romsdal: 138 personer.

Finnmark politidistrikt har meldt inn 320 saker, men dette tallet skal i realiteten være betydelig lavere.

Fire politidistrikter, Vest, Troms, Trøndelag og Innlandet, har av ulike grunner ikke klart å fremskaffe tallene innen fristen, viser statsadvokatenes redegjørelser som VG har fått tilgang til.

BLE LØSLATT: Denne kvinnen ble innkalt til 87 dagers bøtesoning i 2017, men ble løslatt etter ni dager. Politiet konkluderte med at det ikke var grunnlag for å fengsle kvinnen.

VG har spurt Riksadvokaten om det på et tidspunkt er aktuelt å beordre en gjennomgang av hver enkelt sak for å finne ut hvem som har sonet på uriktig grunnlag, i saker der det ikke har foreligget betalingsevne eller allmenne hensyn har tilsagt soning.

Riksadvokaten har ikke svart på dette, heller ikke på flere andre spørsmål VG har stilt.

Kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas skriver i en e-post til VG torsdag at Riksadvokatembetet nå vil gå nøye gjennom statsadvokatenes innberetninger.

– På grunnlag av de opplysningene som er innhentet vil vi deretter vurdere behovet for eventuelle ytterligere retningslinjer på nasjonalt nivå.

Informasjon VG har innhentet fra flere statsadvokatembeter og politidistrikter, viser at behandlingen av bøtesoningssaker i stor grad har skjedd uten at loven er fulgt.

En person som er bøtelagt, og som har ikke har evne til å betale, skal kun sone dersom det foreligger såkalte allmenne hensyn. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. oktober 2015. Men mange politidistrikter har ikke fått med seg denne endringen, viser statsadvokatenes rapporter.

STATSADVOKAT: Lars Erik Alfheim er førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter.

I Oslo politidistrikt har rutinene for beslutning om soning vært på plass, men ikke blitt fulgt, ifølge brevet fra førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim til Riksadvokaten.

I Øst politidistrikt har heller ikke bøtesoningssaker blitt behandlet i tråd med loven, med unntak av saker som ble håndtert av gamle Østfold politidistrikt i perioden cirka 2015–2017.

STATSADVOKAT: Eirik Stolt-Nielsen er førstestatsadvokat og embetsleder ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland, Sogn og Fjordane skriver i brevet til Riksadvokaten at for Vest politidistrikt synes rutinen for innkalling av bøtesonere å ha vært mangelfull siden loven ble endret i oktober 2015.

Ifølge Stolt-Nielsen har det ikke blitt foretatt konkrete vurderinger av betalingsevne og allmenne hensyn som samsvarer med kravene i straffeprosessloven.

Han skriver at soningsplasser synes å være bestilt av merkantilt personell (kontorpersonell, red.anm.) i politidistriktet etter anmodning fra Statens innkrevingssentral i tilfellene der de ikke har fått innkrevd bøter.

– Det har ikke blitt truffet avgjørelser av påtalemyndigheten i denne forbindelse.

Førstestatsadvokat Unni Sandøy i Trøndelag skriver at det i Trøndelag politidistrikt har vært mangelfull praksis ved lovendringen i 2015 knyttet opp mot opplysning om klageadgang og kontroll og mulighet for etterprøvbarhet, men frem til 2019 skal fullbyrdelsesordren være gitt av kompetent myndighet.

Ifølge Sandøy er politidistriktet avhengig av tilbakemelding fra Kriminalomsorgen med hensyn antall som faktisk har sonet i perioden fra 2015 til i dag. En slik tilbakemelding har politidistriktet ikke mottatt, skriver hun.

STATSADVOKAT: Unni Sandøy er førstestatsadvokat og embetsleder ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter skriver at Innlandet politidistrikt har opplyst at den mangelfulle praksisen har vedvart fra 1. oktober 2015.

– Vi har imidlertid grunn til å tro at praksisen har blitt etablert på et langt tidligere tidspunkt, og at det gjelder samtlige saker. I praksis har det ikke vært truffet beslutninger om soning, skriver Klundseter.

Ifølge Klundseter har politiet ennå ikke fått oversikt over hvor mange som har sonet i den aktuelle perioden.

STATSADVOKAT: Thorbjørn Klundseter er statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Førstestatsadvokat Anne M. Katteland ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter skriver at det må legges til grunn at mangelfull praksis i Sør-Øst politidistrikt har gjort seg gjeldende fra 1. oktober 2015.

– Om lag 900 personer har sonet subsidiær fengselsstraff i perioden 01.10.15 og fram til 20.10.22 i Sør-Øst. Det er opplyst at navnelistene ikke er nummerert og at antallet er et anslag, skriver førstestatsadvokat Anne M. Katteland i brevet til Riksadvokaten.

STATSADVOKAT: Anne M. Katteland er førstestatsadvokat og embetsleder ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

Førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen, sier til VG at politidistriktet har meldt inn 138 saker der personer har sonet subsidiær bøtestraff de siste syv årene.

– Som flere andre politidistrikt har også Agder politidistrikt behandlet disse saken uriktig, i den forstand at de ikke ble formelt behandlet av påtalemyndigheten i samsvar med reglene i straffeprosessloven § 456. Det er høyst beklagelig. Vi utarbeider nå interne rutiner som skal sikre at disse sakene behandles korrekt, har politiadvokat i Agder politidistrikt, Jan Are Amundsen tidligere skrevet i en e-post til VG.

Erik Erland Holmen er førstestatsadvokat og embetsleder ved Agder statsadvokatembeter.

I Sør-Vest politistrikt har 323 personer sonet bøtestraff uten gyldig vedtak siden 1. oktober 2015, opplyser førstestatsadvokat i Rogaland, Asbjørn Eritsland, til VG.

I januar 2016 ble daværende Rogaland politidistrikt og Haugaland og Sunnhordland politidistrikt slått sammen til Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge Eritsland har tidligere Rogaland politidistrikt fulgt reglene siden 2017, mens det i tidligere Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har vært en praksis ved behandling av bøtesoningssaker i strid med Riksadvokatens brev av 20. oktober 2022.

Politiinspektør Sigve Espeland i Rogaland politidistrikt bekrefter dette overfor VG.

IKKE OVERSIKT: Nordland politidistrikt har ikke klart å få oversikt over antall bøtelagte personer fra politidistriktet som er blitt innkalt til soning av den subsidiære straffen i perioden 1. oktober 2015 til 20. oktober 2022. Grunnen til dette er at Kriminalomsorgens lister over hvem som har sonet, ikke viser hvilket politidistrikt som har rekvirert soningen, og dette blir det nå tatt tak i på nasjonalt nivå, skriver påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken.

Hvor mange saker og personer som er innkalt til og har gjennomført bøtesoning eller bøtetjeneste uten korrekt beslutning, er foreløpig uvisst.

Stolt-Nielsen skriver at politidistriktet har opplyst at det er svært krevende å rekonstruere dette fordi det vil kreve en manuell gjennomgang av hver enkelt sak.