BLOGGER: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy (45) har brukt blogging som en måte for å takle de tunge tingene i livet.

I julen går han i fjæra for å minnes faren

Bloggeren og forfatteren Asbjørn Sandøy (45), bedre kjent som «Kokkejævel», hadde et vanskelig forhold til faren. Bare dager før han omkom den 27. desember for over 30 år siden, klarte de to å bli venner.

Hvert år legger Sandøy ned blomster i fjæra. Dette for å minnes sin far, som døde til havs. Da var Sandøy bare i 12, 13-årsalderen.

– Går man inn i julen med en litt annen følelse når man minnes en slik opplevelse?

– Det gjør julen større enn gaver og penger. Jeg har blitt 45 år, like gammel som faderen ble. Jeg er ikke trist, men kan være vemodig, for man vil jo gjerne fortelle faren sin ting og ringe han på julaften, svarer Sandøy.

Sandøy har også mistet tre barn. Det første ble fire måneder gammel, nummer to kom tolv år senere og ble bare fjorten dager gammel. Kort tid senere døde et tredje barn under svangerskapet.

Som å legge ned blomster for faren, syns Sandøy også at det er spesielt å tenne lys for sine egne barn.

– Det er to tidligere soldater som har graver ved siden av barna. De ligger og passer på. Det er slike rare ting man syns er viktig når noen dør.

Sandøy foreller at han i dag har seks barn, med et aldersspenn fra ti måneder til 25 år.

ALTA: I julen hvert år går Sandøy ned i fjæra for å minnes faren.

Trodde broren var død

– Han var rett og slett ikke alltid like snill med meg da jeg var liten, og dette preget forholdet mellom oss så lenge han levde, sier Sandøy om sin egen far.

Han forteller at foreldrene hans var separerte, og at faren hadde vært litt til og fra inn mot denne julen for over 30 år siden.

– Det var voldsomt med bråk, et forferdelig opplegg, sier Sandøy.

Tross bråket hadde far og sønn klart å bli venner igjen, før faren dro til Lofoten for å dra til havs og fiske i julen.

– Tredje juledag dro broren og onkelen min i slalåmbakken, jeg ble ikke med. Noen timer senere ringte telefonen i gangen. Jeg så tanten min skrike. Hun ropte på moren min og ga henne telefonen, og så knakk moren min sammen. Da tenkte jeg at broren min hadde kjørt seg i hjel, sier Sandøy.

Hans umiddelbare reaksjon var lettelse.

– – Det var glede for at det var faren min og ikke broren min som var død. Det er rart hva unger tenker, sier Sandøy.

Det skal ha vært en voldsom redningsaksjon på Lofothavet, men faren ble aldri funnet igjen.

– Han ramlet uti uten redningsvest, så holdt han seg fast i garnet. Mannskapet slapp ut garnet slik at de kunne dra han i land, men for å få til dét måtte de snu båten. Mens de snudde båten sank garnet, og da sank han ned sammen med garnet og kom aldri opp igjen, sier Sandøy.

Han forteller at det har betydd mye at de to klarte å bli venner, bare dager før dødsfallet.

– Det var veldig fint, og det brukte jeg veldig mye i min prosess, for det var veldig mye som skjedde da jeg var liten. Vi forsonet oss, som gjør at jeg kan prate om han uten bitterhet, sier Sandøy.

Ny butikk

De siste årene har Sandøy blitt kjent som «Kokkejævel», gjennom at han på bloggen med samme navn har skrevet om både mat og livets utfordringer. Han sier at han på det meste hadde rundt én million unike IP-adresser innom bloggen i måneden.

– Jeg traff noe hos absurd mange lesere. Nå har jeg sluttet å blogge, for jeg følte at jeg hadde sagt det jeg hadde å si – man blir sliten og lei av seg selv.

Nå har Sandøy startet en butikk som selger alt fra kakepynt til eget pinnekjøtt-krydder.

– Jeg startet nettbutikk i 2020, så tok den fullstendig av. Jeg så at «her har jeg muligheten til å gjøre noe annet», etter å ha jobbet som kjøkkensjef og driver i 20 år, sier Sandøy.

KOKKEJÆVEL: Sandøy ved inngangen til hans nye satsing i Alta.

Gjelsvik stjal showet

Et høydepunkt for Sandøy var da han vant Vixen Awards 2019 i kategorien «årets stjerneskudd», men han minnes at det var noen andre som stjal showet.

– Jeg dro til Oslo, og det var stor ståhei. Et NRK-team fulgte meg, og så kommer jeg dit og taper pris etter pris. Deretter får Sophie Elise en skyllebøtte av Kristin Gjelsvik. Tilfeldigvis vant jeg prisen rett etterpå, men da brydde overhodet ingen seg om meg, og NRK-teamet var helt borte, ler Sandøy.

SE VIDEO – Her langer Gjelsvik ut mot Sophie Elise på Vixen Awards 2019, som fant sted i 2020: