IKKE SKRAL: Ap må forebygge skrøpelighet, sa Emil Raaen da han holdt innledning for Nidaros Sosialdemokratisk Forum, der Trond Giske (t.h.) er leder.

Ordførerkandidat om Giske-lag: − Trondheims politikk skal styres fra Trondheim

TRONDHEIM (VG) Emil Raaen (47) kan bli Trondheims neste ordfører. Eller så kan Arbeiderpartiet miste makten i det røde fyrtårnet – for første gang på 20 år.

Raaen ble valgt til toppkandidat på Trondheim Aps nominasjonsmøte forrige uke.

Uten motkandidater.

Og uten debatt.

Faktisk tok ikke en eneste av de oppmøtte ordet før valget – men da Raaen holdt takketalen satt applausen løst, ifølge avisen Nidaros.

– Jeg er fornøyd med at ei samlet liste ble valg på den måten. Jeg oppfattet at et samlet parti sto bak hele lista, sier han til VG.

Men der nominasjonsmøtet i Ap-bastionen har blitt uvanlig taust, er det langt fra stille rundt Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Laget, som blir ledet av tidligere Ap-nestleder Trond Giske, er nå det største i hele Norge. Med 2200 medlemmer kan Nidaros totalt dominere partiorganene i både Trondheim og Trøndelag.

TROND-HEIM: Trond Giske har skapt et nytt politisk hjem for over 2000 medlemmer i Nidaros.

Samtidig er rundt halvparten av lokallagets medlemmer ikke lokale, men bosatt utenfor Trøndelag, ifølge VGs opplysninger.

– Som muligens kommende ordfører i denne byen: Tenker du at det er riktig hvis også folk som ikke bor i Trondheim avgjør maktforholdene på deres årsmøte – og sånn som det ser ut nå gir Nidaros fullstendig flertall?

– Det er klart at Trondheims politikk skal styres fra Trondheim. Sånn er det, sier Raen.

– Så folk som bor på Gjøvik, Bergen eller Oslo skal ikke være med på å avgjøre maktbalansen i Trondheim Ap?

– Nei. Dette er et spesielt og nytt fenomen, så det tror jeg vi skal diskutere grundig og vel.

BOX FRESH KANDIDAT: Emil Raaen har kun en uke på baken som Trondheim toppmann i kommunevalget.

– Signaler fra Trøndelag

Raaen viser til utvalget, ledet av stortingsrepresentant Lubna Jaffery, som skal vurdere om alle medlemmer i lag som Nidaros skal telles i utregningen av hvor mange delegater hvert lag skal få på årsmøter eller hvert fylke skal få på landsmøter.

– Vi vet også at vi over lang, lang tid har hatt muligheten til å engasjere oss i lag uavhengig av hvor vi bor, og det har hatt noen positive sider, sier ordførerkandidaten, som vil veie både for og mot.

– Etter det jeg forstår har det blitt sendt uttalelser fra Trøndelag Ap om det, uten at jeg kjenner til innholdet i detalj, fortsetter han.

FYRVOKTEREN: Trondheim er Aps røde fyrtårn. Og vokteren er Rita Ottervik.

Dobbel tvillingfar

Det er nok ingen i Trondheim som lurer på hvem som er ordfører. Rita Ottervik (Ap) har nemlig styrt byen siden 2003.

Men hvem er egentlig 47 år gamle Emil Raaen, som håper på å få ta over når Ottervik gir seg etter valget neste år?

Slik oppsummerer han det selv: dobbel tvillingfar, bor på Moholt med Siri og jobber i konsulentfirmaet PwC.

Ifølge egen Linkedin har han tittelen «Senior Manager Consulting», og Raaen forklarer at han stort sett jobber med lederutvikling.

På CV-en står lærer, kommunedirektør, rådmann og rådgiver for fylkesordføreren i daværende Sør-Trøndelag.

Og en jobb som er egnet til å gi senterpartister mareritt: sjef for en kommunesammenslåing.

Dårligste på 50 år

Nå vil Raaen bli ordfører i Trondheim kommune, og sier at han synes kommunen er «en veldig spennende organisasjon».

– Det er en ære å bli spurt. Det er en stor og viktig samfunnsrolle. På et personlig plan er det veldig spennende, og jeg har vært et samfunnsengasjert menneske så lenge jeg kan huske, sier Raaen.

Men det er ikke sikkert han får drømmen oppfylt. Denne uken fikk Ap bare 21,5 prosent på en lokalmåling fra Adressa og NRK.

Så dårlig har ikke partiet gjort det i valg i Trondheim på 50 år. Og Ap er nesten halvert siden kommunevalget i 2015.

BY UNDER ARBEID: – En by i utvikling blir aldri ferdig, sier Emil Raaen til VG. Dermed kan Ap fortsette å styre i enda flere år uten å gå tom for oppgaver, mener han.

– Rammes av nasjonal trend

Hvem mener den ukeferske ordførerkandidaten har skylden for den nye bunnrekorden?

– Det er veldig deilig og fristende å skylde på alle andre enn seg selv, men her er jeg faktisk for fersk til å gjøre en god vurdering, sier Raaen og fortsetter:

– Jeg tror vi rammes av en nasjonal trend, som påvirker oss også her i Trondheim.

VG forsøker å gi ordførerkandidaten muligheten til å komme med en klar oppfordring til Støre og resten av regjeringen, slik hans storbykolleger i Stavanger og Oslo har gjort tidligere.

PRIVAT HENVENDELSER: Emil Raaen vil helst meddele Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sine innspill direkte – ikke via VG.

Hva kan Støre & co. bidra med for å sikre enda en rød periode i byen som har vært Arbeiderpartiets fyrtårn i nesten 20 år?

Den dårlige lokalmålingen og skrekkmålingene nasjonalt preger tydeligvis ikke den ferske ordførerkandidaten ennå.

De kritiske innspillene vil han helst gi direkte til partilederen.

Men skrytet kan både VG og leserne få høre:

– De bør fortsette med det de gjør. Jeg synes det aller viktigste er å lage et budsjett som gjør at de holder prisene og rentene nede, det hjelper alle.

POSITIV INNSTILLING: Emil Raaen har troen på Ap både lokalt og i regjering.

– Så er det selvsagt sånn at de som merker dårlige tider mest, er de som har minst. Det må vi sørge for at alle sammen får verdige liv gjennom en vanskelig økonomisk tid, fortsetter han.

– Så hva bør de gjøre annerledes? Eller bør de kjøre på som nå?

– Etter syv dager som førstekandidat tror jeg at jeg skal være litt forsiktig med være krystallklar på hva regjeringen bør gjøre. Jeg synes de gjør mye bra, sier Raaen.