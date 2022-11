KLAR FOR DEBATT: Ringdal er klar til å ta debatten med Støre på Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag.

Forbannet på regjeringen: − Støre er ikke rette mannen

GOL (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre og Ap sliter voldsomt med velgerne. På Gol vil han onsdag få klare meldinger rett fra levra – fra grasrota.

– For å være ærlig så mener jeg at Jonas Gahr Støre ikke er rette mannen for fagorganiserte og arbeiderbevegelsen. Hans Ap har tradisjonelt vært partiet for våre medlemmer, ikke nå lenger, sier forbundsleder Rolf Ringdal i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund til VG.

Han står i spissen for et togopprør mot regjeringen, fra Aps tradisjonelle våpendragere i LO.

Dragkamp

Statsminister Jonas Gahr Støre skal onsdag til LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Pers Hotell på Gol, hvor han skal holde politisk innledning og delta i debatt, etter at partiet tirsdag opplevde katastrofemåling på 15,4 prosent.

Det har i høst pågått en heftig dragkamp om tog-Norges fremtid. Jernbanedirektoratet ønsker at Flytoget skal overta seks av de sentrale togstrekningene på Østlandet.

Det har vakt skarpe reaksjoner i LO, som viser til at det er gitt forsikringer i Hurdalsplattformen om at en oppsplitting ikke skal skje.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har vært under sterkt press, både fra partier på Stortinget og fra LO, men har foreløpig ikke gitt etter for presset.

Han fortalte til VG i starten av september at han planlegger å starte en utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget.

Men før det vil han at Flytoget overtar de seks strekningene, fordi han mener det på kort sikt kan gi bedre trafikkflyt.

KRASS: Forbundsleder Rolf Ringdal i LO-forbundet Norsk Lokomotivmannsforbund sier medlemmene deres – jernbaneansatte – tradisjonelt har tilhørt grunnfjellet i Ap. – Ikke nå lenger, sier han.

– Meningsløst

– Jeg skal love deg at våre folk kommer til å fortelle Støre at det er på tide å jobbe for alle dem der ute på grasrota i arbeiderbevegelsen. Han sier de skal lytte mer til oss, men det har vi på ingen måte opplevd, sier leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

– Det er meningsløst å først splitte opp for så å slå sammen. LO har foreslått et kompromiss, hvor det opprettes et moderselskap over Vy og Flytoget. På den måten kan de omgå tidsfristene neste år, i EØS-avtalen de viser til, fortsetter hun.

Hun ber Støre tenke på de ansatte.

KRISERÅD TIL AP-SJEFEN: Forbundsleder Jane Sæthre i Jernbaneforbundet har et veldig klart råd til Jonas Gahr Støre.

– Rundt tusen ansatte vil måtte slutte i Vy for å begynne i Flytoget. Jeg ser de argumenterer med at en oppsplitting vil gi bedre flyt. Det tviler jeg meget sterkt på, sier hun.

Kollega Ringdal i det andre togforbundet i LO, Lokomotivmannsforbundet, sier det er på tide å lytte.

– Støre skal få vite at det er stor frustrasjon – nei, jeg vil si forbannelse, blant våre medlemmer – fordi de skriver noe i Hurdalsplattformen og gjør noe annet.

VG vet det har vært nær kontakt mellom LO og regjeringen de siste dagene, for å hindre at det blir en offentlig «skittentøyvask» for åpen scene når Støre kommer til Gol.

– Da skal han få høre det

Ikke minst av hensyn til Støre og Ap, som møter historisk dårlige målinger.

– Foreløpig har vi ikke fått noe signal som tyder på at de går bort fra oppsplittingen. Jeg skal være forsiktig før Støre innleder på møtet tirsdag ettermiddag, men kommer han ikke med positive signaler, blir det debatt, sier Ringdal.

– Da skal han få høre det?

– Ja, da vil vi si klart fra. Hvis han ikke kommer med gode nyheter, skal han få høre det.

Han sier han er veldig overrasket over at Ap er nede på 15,4 på en måling.

– Ja, jeg må si det og det bør få noen i Ap til å tenke seg om når SV og Rødt samlet er større. Når de viderefører Høyre-politikk, slik vi opplever de gjør med oppsplittingen av Vy, da er det ikke så rart at mange velger partier til venstre for Ap.

KALDT UTE: En engasjert forbundsleder i LO forteller om det han mener er svik mot jernbaneansatte. På Gol har snøen og kulden kommet.

Ringdal er en av få forbundsledere i LO som ikke har partiboken «i orden», altså er medlem i Ap.

– Jeg er partipolitisk uavhengig.

– Glade

Ringdal er enig i at en løsning med å opprette et moderselskap, er en god løsning.

– Både vi og Jernbaneforbundet har spilt inn det til LO og vi er glade for at det har fått støtte i LO. Det gjør at vi kan beholde de to varemerkene og at de ansatte slipper å gå fra Vy til Flytoget. Når regjeringen likevel planlegger å slå de to selskapene sammen i fremtiden, er det for oss fullstendig ulogisk å først splitte opp.

– Ingen debatt om hvem som skal være Ap-leder

LO-nestleder Steinar Krogstad sier Ap må levere på politikk og at persondebatt à la det Ringdal legger opp til, ikke er rette veien.

KRITISK: Steinar Krogstad ønsker ingen debatt om hvem som skal være partileder i Ap.

– Det er ingen debatt i LO om hvem som skal være Ap-leder eller statsminister. De har levert god politikk, selv om det er debatt om jernbanen. LO-fellesskapet er mye mer opptatt av at de levere på politisk innhold. Jeg skjønner frustrasjonen over dårlige målinger, men vi trenger ingen persondebatt, sier Krogstad.

Vil ikke kommentere

Støre ønsker ikke kommentere Ringdals uttalelser om hans person, men avgrenser seg til å kommentere togfeiden.

– Vår regjering har på ett år stanset høyresidens omfattende privatisering av norsk jernbane. Solbergs politikk kunne ført til at de norske statlige togselskapene kun satt igjen med Bergensbanen.

FORSVAR: Jonas Gahr Støre forsvarer seg i togfeiden, med å si at de har stanset Høyres privatiseringslinje.

Han sier de stanset det.

– Og vi vil føre en offensiv jernbanepolitikk med utgangspunkt i at jernbanen fortsatt skal eies, forvaltes og utvikles av fellesskapet. Vi har blant annet stanset konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver i jernbanesektoren der det var lagt opp til at 1300 ansatte innenfor drift og vedlikehold skulle splittes ut i nye vedlikeholdsselskap gjennom 10 nye konkurransepakker.

– Har startet utredning

Om fremtiden sier han dette:

– Vi har startet utredning av sammenslåing av Vy og Flytoget. Denne regjeringen er opptatt av å rydde opp i selskapsfloraen og oppsplittingen som den forrige Høyreregjeringen etterlot seg. Det arbeidet har vi startet på drifts- og vedlikeholdssiden. Nå vil vi også se på persontogtrafikken parallelt med at vi direktetildeler togrutene på Østlandet.

Han lover ikke å stanse oppsplittingen.

– Jeg har møtt både forbundsleder Sæthre og jernbanefolk på grasrota og lyttet til dem både før og etter valget. Vi har fulgt opp det vi lovte, og tatt grep for tog og bane.