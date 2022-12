ILDSJEL: Karianne Moen-Pedersen panter bokser og flasker for å skape fest for andre før jul.

Karianne (16) med det store hjertet: − Hun er makeløs

Karianne (16) brenner for å gjøre godt for andre: Kongsvinger-jenta inviterer enslige forsørgere med barn til stor førjulstilstelning.

Hundre små og store ønsker å være med på festen i Bøndernes Hus på Brandval den 10. desember. Idé, opplegg og regi er ved Karianne Moen-Pedersen.

– Jeg hadde bare lyst til å fortsette å gjøre gode gjerninger, for å glede mennesker rundt meg og dem jeg ikke har møtt ennå, sier 16-åringen til VG.

Med årets arrangement blir alle gode ting tre for Karianne:

For to år siden leverte hun ni sekker med julegaver til beboere og ansatte ved Roverudhjemmet i Kongsvinger.

I fjor arrangerte hun førjulsmiddag og dans for hundre eldre på Brandval, med ribbe og trekkspillmusikk. Den yngste var 65, den eldste 98 år.

– Jeg ble skikkelig glad av å se dem danse og more seg så fælt, sier Karianne.

2020: Karianne var 14 år da hun kom med julegaver til Roverudhjemmet i Kongsvinger.

Flaskepant og familie er stikkord som forklarer hvordan hun får det til.

Karianne samler inn penger ved å hente flasker og bokser med pant hjemme hos folk. Og så står familien i timevis og mater panteautomater.

– Vi kjører til Vinger med full henger. Så står jeg i én butikk og pappa og broren min i en annen og panter i to-tre timer, forteller 16-åringen.

De har brukt mange høstkvelder på å pante og mange helger på å kjøre over grensen med svenskepant. Verandaen er full av sekker med aluminiumsbokser.

Samlet inn 130.000

Før årets juletilstelning har familien Moen Pedersen pantet for 60.000 kroner. Med gaver hun har fått via Vipps og fra sponsorer har Karianne samlet inn 130.000 kroner.

I 2020 resulterte innsamlingen i 14.000 kroner, i 2021 ble det 45.000 kroner.

– Jeg blir veldig overrasket over at folk faktisk ønsker å hjelpe meg til å komme i mål med prosjektene mine, sier Karianne.

Hun kontaktet Kongsvinger kommune for å få innspill til hva hun kunne gjøre i år. Svaret var at det er mange som er alene med omsorgen for barn.

– Okei, sa jeg, da lager jeg julebord for dem. Prisene er jo blitt høye, alle har kanskje ikke råd til å komme seg ut og kose seg med familien, sier Karianne.

– Gir meg jo glede

10. desember byr hun på julekoldtbord og dessert, og har ordnet et hobbybord der ungene kan lage julebord og pynte pepperkaker.

Og kanskje kommer nissen ...

– Hva sier de som melder seg på?

– Jeg får bare positive tilbakemeldinger fra alle. Da blir jeg veldig stolt av meg selv. Det gir meg jo glede, å kunne glede andre.

PANT: Titusener i pant er resultatet etter at Karianne og familien har samlet inn flasker og bokser i Kongsvinger.

– Det er så hel ved

Det hele startet med valgfag-prosjektet «Innsats for andre» på Kongsvinger ungdomsskole, som resulterte i julegavene til det lokale gamlehjemmet.

– Ideen hennes om å pante flasker for å sette i gang noe for de eldre midt under pandemien, var kjempeflott, sier lærer Inger Ødegaard til VG.

Hun er imponert over sin tidligere elevs motivasjon og gjennomføringsevne.

– Det er så hel ved, så solid det hun gjør. Hun motiverte også de andre elevene og var en veldig god ambassadør for skolen. Det var jo helt fantastisk.

– Vi er utrolig stolt

Rikke Moen Pedersen har bare godt å si om datteren.

– Hun har et stort hjerte for andre mennesker og elsker at andre har det bra. Vi er utrolig stolt av henne, sier Kariannes mor.

Hun tror det er en grunn til at datteren har valgt å utdanne seg innen helse og omsorg. Fra neste høst er hun lærling innen helsearbeiderfaget.

2021: Festbordene sto dekket, da Karianne inviterte pensjonister til Bøndernes Hus på Brandval i fjor.

Ann Kristin Harbosen driver Bøndernes Hus på Brandval et par mil nord for Kongsvinger, der Karianne inviterer til førjulstilstelning i år som i fjor:

– Hun er makeløs! Det er prisverdig at hun som er så ung, har tid og krefter til disse tiltakene. Lokalsamfunnet støtter helhjertet opp om henne.

Ordføreren imponert

Det kan ordføreren i Kongsvinger bekrefte:

– Jeg er kjempeimponert over engasjementet og hjerterommet hennes. Hun er utrolig flink til å se andre og stille opp for dem, sier ordfører Eli Wathne.

Hun synes særlig det er fint at Karianne arrangerer julebord for aleneforeldre.

– Mange enslige forsørgere kjenner på kroppen at renten stiger og ting blir dyrere. En hyggelig stund som Karianne steller i stand, kan bli et fint pusterom for dem i førjulstiden.