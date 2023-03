KRISETIDER: Støre sier det er et mål å komme seg gjennom denne perioden uten høy arbeidsledighet.

Støre tar arbeidslinja i forsvar: − Grunnleggende viktig

KLÆKKEN (VG) SV og Rødt vil ta et oppgjør med om den såkalte «arbeidslinja». De møter liten forståelse hos statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– For meg er det viktig å fremsnakke arbeidslinja, som har blitt et stort diskusjonstema. En del sier at den er hard, og at man nærmest skal bli tvunget ut i arbeid. Det er ikke vår definisjon, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Arbeidslinja er en betegnelse på det politiske målet om at flest mulig skal være i jobb, og at det skal lønne seg.

Fra søndag til tirsdag har han vært på Klækken hotell i Hønefoss og diskutert det kommende årets budsjett med regjeringspartner Senterpartiet.

Til VG kommer han og finansminister Vedum med et budsjettløfte om at det ikke kommer noen nye skattebomber i neste års budsjett.

Fra budsjettkonferansen sier Støre også at et av svarene på den økonomiske krisetiden Norge står i nå er nettopp arbeidslinja.

– Hvis vi får enda flere ut i arbeid til de bedriftene som trenger arbeidskraft så tar det presset ned i økonomien.

Kraftig kritisert

Arbeidslinja har skapt mye debatt det siste året, der matkøene har vokst. Flere har argumentert for at trygdesatsene i Norge er så lave at de ikke går an å leve av.

Kritikerne mener hovedpoenget om at det skal lønne seg å jobbe, i praksis fungerer slik at trygdeytelsene holdes lavere enn de burde være.

– Når det skal lønne seg å være i jobb, innebærer ikke det også at det ikke skal lønne seg å ikke jobbe?

– Jeg er ikke enig i premisset. Arbeidslinja handler om at det skal legges til rette for at folk kan komme i jobb. Og så skal vi stille opp for dem som trenger hjelp, på en trygg og god måte, sier Støre.

Statsminister Støre og finansminister Vedum diskuterer det kommende årets budsjett på Klækken hotell i Hønefoss.

Rødt og SV har sterkt kritiske til arbeidslinja. I januar tok den påtroppende SV-lederen Kirsti Bergstø et oppgjør med den i Vårt Land.

– Linja har vært at de som ikke jobber, skal motiveres av å få mindre. Men det er ikke motivasjon som holder folk utenfor arbeid, men helse og livssituasjon som må gripes fatt i med tettere oppfølging, sa Bergstø.

Støre sier dette er en beskrivelse av arbeidslinja han ikke deler.

– Arbeidslinja handler om at de som kan og vil jobbe, skal få jobb. Og så er denne regjeringen en garantist for at de som ikke kan jobbe, skal få trygg og god hjelp når de trenger det. Mer hjelp, ikke mindre. Derfor omfordeler vi fra dem med mest, til de som trenger det mest.

– Flere har fått en mulighet

Statsministeren viser til at 102.000 flere har fått jobb i privat sektor i året som har gått, og 110.000 totalt.

Han sier mange av disse menneskene er tidligere har stått litt på utsiden av arbeidslivet, men har fått en mulighet fordi det er stor etterspørsel etter arbeid.

– Det er et stort tall. I en periode med veldig stor uro, har vi svært mange som har kommet ut i jobb. Målet vårt er å komme oss igjennom denne perioden uten at ledigheten blir veldig høy, og at det skal være en trygghet for jobben, og en trygghet for økonomien.

Han understreker at han mener arbeidslinja handler om at det skal legges til rette for at folk kan være i jobb, og at man skal ha en lønn man kan leve av.

– Det har vi et ansvar for å medvirke til. Så det at vi får flere tiltak, opplæringstilbud og muligheter for å få noe tilrettelegging, er en del av arbeidslinja, sier Støre, og legger til:

– Det å klare seg selv, betale egne regninger og ta vare på familien, er grunnleggende viktig for oss mennesker. Derfor skal vi ta arbeidslinja på alvor.

Bergstø: Må kunne leve av det

Kirsti Bergstø mener uttrykket «det skal lønne seg å jobbe» lenge har vært et mantra de største partiene har brukt som begrunnelse for å holdevelferdsytelsene nede.

– Syke folk kommer ikke lettere i jobb av å få mindre penger, de blir bare fattige. Det store spørsmålet er jo om Ap mener det skal gå an å leve av ytelsene man får hvis man ikke kan jobbe. Hvis Støre faktisk mener det, er det et viktig steg for å løfte sosialpolitikken og ikke bare peke på arbeidslinja, sier Bergstø.