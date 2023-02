LYSER OPP: Flere VG-lesere kunne skimte to lys skinnende på himmelen tirsdag kveld.

Se opp – Venus og Jupiter møtes

Tirsdag kveld skimtet flere VG-lesere to iøynefallende lys på himmelen etter solnedgang: – Det er onsdag kveld planetene vil komme nærmest hverandre, forteller astrofysiker.

Tirsdag fikk VG tilsendt flere bilder som viste to sterke lys på himmelen.

– Vi satt og spiste, også så vi ut av vinduet. Da så vi to sterke stjerner helt alene på himmelen. Den ene var større enn den andre, forteller Grethe Drange.

Astrofysiker Håkon Dahle forklarer at de to sterke lysene ikke er to stjerner, men at de er to planeter – Venus og Jupiter.

– Den som var nederst i kveld var Venus, og den som var øverst var Jupiter. Venus skinner noe sterkere enn Jupiter.

Han sier at det går et par år mellom hver gang man kan observere dette.

– Både Jupiter og Venus er til vanlig synlig på himmelen på kveldstid, om de er foran solen og om det er pent vær. Det som er så spesielt nå er at de er så nærme hverandre. Det går et par år mellom hver gang de er så nærme på kveldshimmelen, sier Dahle.

Han viser til at det har vært mye fint vær i det siste, og at dette er de planetene med mest lysstyrke.

– Derfor blir det spesielt iøynefallende når de møtes. Det er onsdag kveld de kommer aller nærmeste hverandre, cirka etter solnedgang.

Han viser til at planetene i virkeligheten ikke er særlig nær hverandre.

– De er omtrent langs den samme synslinjen. Det kalles ofte for en sammenstilling av planeter, forteller Dahle.

Se video av NASA som frigir nærbilder av Venus her: