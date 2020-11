STILLE: Etter de strenge coronatiltakene ble innført er Oslos gater langt mindre folksomme enn vanlig. Foto: Hallgeir Vågenes

Smittetallene i Oslo har doblet seg siden den første tiltakspakken

To uker etter at Oslo innførte de første kraftige innstrammingene, fortsetter smitten å øke. Likevel ser helsebyråd Robert Steen tegn til bedring.

De siste to ukene er det registrert 1922 nye smittetilfeller i Oslo – i snitt 137,2 per dag.

Tallene i hovedstaden har altså fortsatt å øke etter at første tiltakspakke trådte i kraft 29. oktober, torsdag for to uker siden.

Da ble det blant annet påbudt med munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan holde minst en meters avstand, og stans i innslipp til utesteder etter klokken 22.

I de to ukene før disse tiltakene trådte i kraft, mellom 15. og 29. oktober, testet 965 personer i Oslo positivt for covid-19. Med andre ord under halvparten så mange som de siste 14 dagene, mellom 30. oktober og 13. november.

Antall smittede per 100.000 innbyggere har altså økt betraktelig mellom disse 14-dagersperiodene; fra 139 tilfeller til 277.

Disse tiltakene ble innført 29. oktober:

Første tiltakspakke Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord

Begrensning av deltagere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer

Stans i innslipp til utesteder etter 22.00

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter Vis mer

Bremset veksten

Helsebyråd i Oslo Robert Steen mener at tallene viser at det var riktig å innføre den andre tiltakspakken.

– Den første tiltakspakken var sannsynligvis ikke nok for å få ned smittetallene, selv om den bremset veksten, sier han.

– Tallene er fortsatt høyere enn de var, men veksten i antall nye smittetilfeller avtar, sier han.

Den største økningen av smittetilfeller skjedde i den første uken etter den første tiltakspakken ble innført. Mange av dem som ble registrert smittet da, ble smittet før tiltakene trådte i kraft.

Da økte antall nye smittetilfeller omkring 80 prosent sett mot uken før. Denne uken økte antall nye smittetilfeller med 22 prosent mot uken før.

– En vekst på 20 prosent er en helt annen og mindre dramatisk enn vekst på 80 prosent. Jobben som må gjøres er å få ned smittetilfellene, sier Steen.

Han forteller at kommunen hele tiden må justere og vurdere tiltakspakkene etter hvor smitten beveger seg i samfunnet til enhver tid.

For tidlig å se effekt

Det er fortsatt for tidlig å si noe om effekten av innstrammingene som trådte i kraft natt til tirsdag denne uken – den såkalte «sosiale nedstengingen av Oslo».

Først mot slutten av neste uke vil man kunne se om tiltakene har ønsket effekt.

Disse tiltakene trådte i kraft midnatt 10. november, og vil vare i tre uker:

Andre tiltakspakke Alle innendørs arrangementer forbys

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller lukker dørene

Breddeidretten for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne stanses

Skjenkestopp innføres, med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol

Munnbind blir påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer

Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand

Rødt nivå innføres på videregående skoler, med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper. Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en mer til personer utover nærmeste familie/husstandsmedlemmer Her er noen unntak: Bibliotekene vil fortsatt holde åpent

Barne- og ungdomsidretten kan trene, men ikke delta i cuper og turneringer

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge kan fortsette

Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, med publikum ute

Bisettelser og begravelser kan gjennomføres Vis mer

Hvorfor må man vente 14 dager for å se effekt?

Det tar i snitt 4 til 7 dager fra man blir smittet med coronaviruset, til man får symptomer (men dette kan variere fra én til 14 dager)

I FHIs siste ukesrapport opplyser de at det i Oslo i snitt tar 2 dager fra noen får symptomer til de tester seg.

Dersom man regner med at det tar 1–2 dager før man får prøvesvaret, kan det altså gå mellom 7 og 11 dager fra noen blir smittet til de blir registrert smittet.

