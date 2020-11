LØSLATT: Da politiet begjærte drapssiktede Tom Hagen varetektsfengslet i slutten av april, var telefonbeviset en del av grunnlaget for å få medhold i domstolen. Hagen ble senere løslatt. Foto: Gisle Oddstad

Lørenskog-saken: Sentralt politibevis var feil

Politiet har i lang tid anklaget Tom Hagen for å ha slettet to telefonanrop til Anne-Elisabeth Hagen på dagen hun forsvant. Anklagene var feil.

Det bekrefter politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt overfor VG.

Politiet har i løpet av den over to år lange etterforskningen lagt ned vesentlig arbeid i en tidslinje som skal hjelpe dem til å oppklare drapssaken.







I denne tidslinjen er en rekke elektroniske bevis lagt inn, deriblant telefonsamtaler og tekstmeldinger.

Ifølge Tom Hagen hadde han og ektefellen en løs plan om å dra til Kvitfjell på forsvinningsdagen – og at de to skulle bli enige over telefon.

– Jeg hadde lovet Lisbeth å ringe henne klokken 10, fordi vi hadde pratet på det dagen før og det gjorde vi den morgenen, om at vi skulle dra til Kvitfjell. Og da tok hun ikke telefonen, sa Hagen nylig i et intervju med NRK.

Lagt frem i domstolen

Telefonutskrifter fra mobiltelefonen til Anne-Elisabeth Hagen viser at Tom Hagen blant annet ringte til henne klokken 10.06 og 10.07, fra en eldre Nokia mobiltelefon.

Disse anropene har imidlertid ikke politiet funnet igjen på Nokia-telefonen til den drapssiktede milliardæren. Politiet har derfor påstått at han har slettet anropene for å skjule spor.

Om morgenen 28. april i år ble Tom Hagen pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld og sier han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

Da politiet fremstilte ham for varetekt i Nedre Romerike tingrett, så var telefonbeviset en del av grunnlaget for å få rettens medhold til varetektsfengsling. Tingretten slo da fast at det var skjellig grunn til å mistenke Hagen og besluttet ham fengslet.

Avgjørelsen ble imidlertid anket av Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.

LEDER: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt. Foto: NTB

Politiet: Endrer ingenting

I Eidsivating lagmannsrett brukte politiet fortsatt telefonbeviset som en del av sitt grunnlag for å få medhold til varetektsfengsling, men lagmannsretten mente mistankegrunnlaget var for tynt og løslot Hagen.

Lagmannsretten la imidlertid vekt på undersøkelsene som viste at Tom Hagen kunne ha slettet to anrop på den gamle Nokia-telefonen sin. Nå viser det seg altså at den eldre mobiltelefonen sletter anrop automatisk og at politiets anklager mot Hagen er feil.

– Det er riktig at det i forbindelse med begjæring om varetektsfengsling i april 2020 ble anført som mistenkelig at to anrop som fremkom i siktedes trafikkdata ikke fremkom på anropsloggen på telefonen. Dette inngikk i en helhetsvurdering hvor opplysningene også ble sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektøren.

Hun opplyser videre at politiet, som følge av begjæring fra forsvarer, har gjort ytterligere undersøkelser rundt anropsloggene.

– Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anropene ikke er slettet av siktede, sier Hemiø.

Politiinspektøren opplyser videre at telefonbeviset ikke ble anført for Nedre Romerike tingrett i forbindelse med begjæring om gransking i juni 2020.

– Tingretten kom til at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og etter politiets oppfatning endrer ikke disse opplysningene noe med tanke på nåværende mistankegrunnlag, sier Hemiø.

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Frode Hansen

– Drapssiktelsen står svakere

Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, mener det ikke er noen tvil om at drapssiktelsen mot milliardæren står svakere i dag enn den gjorde i våres.

Forsvareren viser blant annet til at politiet nylig konstaterte at telefonbeviset – som de brukte overfor Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett i forbindelse med begjæringen om varetektsfengsling av Tom Hagen– ikke er riktig.

– Vi er glade for at det nå er bragt på det rene at dette var en feilaktig beskyldning mot Tom Hagen. Samtidig er det beklagelig at politiet har brukt uforholdsmessig lang tid på å konstatere dette, skriver Holden til VG.

Forsvarsadvokaten mener politiet ikke har sannsynliggjort at det har funnet sted et drap.

– Tvert imot framstår kidnapping som minst like sannsynlig. Det finnes ingen bevis for noen som helst tilknytning mellom Tom Hagen og nødvendige medvirkere i politiets drapshypotese, skriver Holden.

