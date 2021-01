– Den urimeligheten ANSA tar opp bør det være mulig å rydde i, og vi har nå sikret flertall for å be regjeringen om det, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp).

Han omtaler deltidsjobb i utlandet som et kinderegg for norske studenter, med muligheter for forståelse av kultur, bekjentskaper og mer penger på konto.