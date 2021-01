KREVENDE SITUASJON: Personalsjef Vigilija Solvang (t.v.) ved Myre Fiskemottak frykter det kan bli vanskelig å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til skreifisket starter. Her sammen med kollega Trine Knudsen på hovedanlegget i Myre i Øksnes. Foto: Harald Henden

Innreiseforbudet: − Kan lamme deler av virksomheten vår

Innreiseforbudet kan få store konsekvenser for mange fiskeribedrifter – kort tid før starten på det viktige skreifisket. Et fiskemottak har gitt ni utenlandske arbeidere beskjed om at de ikke kan komme som planlagt.

Publisert: Nå nettopp

– Dette kan lamme deler av virksomheten ved våre to anlegg i Lofoten, sier personalsjef Vigilija Solvang ved Myre Fiskemottak til VG.

Solvang sier at de fire arbeiderne fra Polen og fem fra Romania alle har jobbet i bedriften tidligere. De skulle ha landet på Gardermoen førstkommende søndag, og reist videre til Lofoten.

– Vi er avhengige av å ha folk som har erfaring og som kjenner produksjonen. Det er en stressende situasjon når vi ikke får inn personalet vi trenger når vinterfisket starter, sier hun.

les også Utenlandske gjestearbeidere isoleres før skreifisket: «Å få smitte inn i anleggene vil være en katastrofe»

Solvang sier at mange bedrifter står i en krevende situasjon.

– Det er mye ekstrajobb, og utfordrende å forholde seg til stadig nye regler.

Mandag opplyste fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at sesongarbeidere ikke defineres som samfunnskritisk personell, og at de derfor ikke vil få unntak for innreisereglene. I første omgang gjelder de nye reglene for 14 dager.

– Det er viktig at vi står sammen nå. Forhåpentligvis vil situasjonen løse seg og vi klarer å gjennomføre vinterfisket og høysesongen på en god måte. Nå må likevel fokuset være på å få ned importsmitten, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

VIKTIG NÆRING: I Øksnes kommune er to tredjedeler av økonomien knyttet til fiskerinæringen. Bildet er tatt i sjarkhavnen i Myre i Øksnes. Foto: Harald Henden

les også Regjeringen strammer inn reglene for innreise: – Noen veldig tøffe motbakker

Solvang sier det blir krevende dersom innreiseforbudet varer lenger enn to uker.

– Vi får nye arbeidere fra Polen og Romania i februar. Det er planlagt at de kommer til Lofoten i uke seks og syv. Da skal det etter planen komme mellom 30 og 40 stykker, sier hun.

Myre Fiskemottak er et av landets største fiskebruk, og den største fiskekjøperen i Nord-Norge. I tillegg til hovedanlegget i Myre i Øksnes kommune i Vesterålen, har bedriften to anlegg i Finnmark og to i Lofoten.

MÅ BLI HJEMME: Sesongarbeidere defineres ikke som samfunnskritisk personell, og de vil derfor ikke få unntak for innreisereglene, opplyste Nærings- og fiskeridepartementet torsdag. Foto: Harald Henden

Fiskeribedriftene i Øksnes kommune innførte tidlig en strengere karantene- og testordning enn de nasjonale retningslinjene tilsier. I Øksnes må alle gjestearbeidere sitte ti dager i isolasjon, og utføre to eller tre coronatester etter ankomst til Norge.

– I Øksnes har vi hatt veldig god kontroll, og vi har klart å håndtere situasjonen på en god måte. Jeg tror vi hadde klart det også i fortsettelsen, sier Solvang.