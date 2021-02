Foto: Lise Åserud

FpU: − Ikke avlys eksamen

Både lærere, elever og flere eksperter ber myndighetene om å avlyse årets eksamen. FpU går motsatt vei, de mener avlyst eksamen vil slå urettferdig ut.

Både lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen, Stortingspolitikere og faginstansen Utdanningsdirektoratet anbefaler avlyst eksamen på grunn av corona-situasjonen.

Denne uken skal Frp avgjøre sitt standpunkt. Ungdomsorganisasjonen er krystallklare på hva de mener.

– Urettferdig å avlyse

– Å avlyse eksamen nå er både urettferdig og uheldig for elevene. Det er å gjøre dem en stor bjørnetjeneste, og ville bare ført til at elevene mistet enda mer av sin opplæring, sier leder Andreas Brännström (under).

Rammer andre elevkull

– I fjor var man i en helt annen situasjon. Nå har man hatt et år på å forberede seg. Regjeringen avlyste eksamen i fjor, og det førte til at avgangskullet gikk ut med et rekordhøyt snitt, og presset andre ut fra opptak til høyere utdanning, sier han.

FpU-lederen understreker at eksamen er den eneste anonyme vurderingen på videregående, og den eneste vurderingsformen på høyere utdanning.

– Samtidig har vi forståelse for at elevene har stått i en krevende undervisningssituasjon, og mener eksamen bør endres om nødvendig.

– Vil ha rekordhøye snitt



– Hvis man avlyser eksamen i år også, så vil avgangselevene i 2022 gå inn i sin viktigste periode etter 13 års skolegang, uten å ha hatt en eneste eksamen tidligere. I tillegg må de konkurrere med 2020- og 2021-kullet om opptak til høyere utdanning, som da sannsynligvis vil ha rekordhøye snitt, sier Brännström.

Skolepolitisk talsperson i Frp, Roy Steffensen, sier til VG at partigruppen skal diskutere saken onsdag.

Leder Edel-Marie Haugland i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) går i motsetning til sin tidligere «regjeringskollega» FpU inn for å avlyse eksamen.

– Det er enorme forskjeller i undervisningen som elever i videregående har fått. Derfor blir det urettferdig for mange dersom det avholdes eksamen. Dessuten er vi bekymret for den psykiske helsen til mange elever – med økende stress og press for mange, sier Haugland til VG.

AUF vil også avlyse eksamen.

– Nå sier alle faginstansene at eksamen bør avlyses, og vi støtter dem i denne saken. Vi ønsker at elevene skal få bruke tid på undervisning, ikke eksamen, den tiden de har igjen på skolen, sier leder Astrid Hoem.

– FpU peker på at dette elevkullet vil kunne få en urettferdig fordel?

– De som går ut til våren har hatt halve videregående-tiden sin i en pandemi. De vil uansett møte høyere konkurranse på høyere utdanning, fordi mange arbeidsledige unge velger å ta mer utdanning, sier Hoem.