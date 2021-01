HEDRES AV FAMILIEN: Lisbeth Neraas og Marius Brustad. Foto: PRIVAT

I dag begraves Gjerdrum-ofrene Lisbeth (54) og Marius (29): «Har klart å finne trøst i alle de fantastiske minnene»

Marius Brustad var på romjulsbesøk hos moren Lisbeth Neraas da skredet gikk. Onsdag tar de etterlatte et siste farvel.

Publisert: Nå nettopp

Gravferdsseremonien i Bekkelaget kirke i Oslo startet onsdag klokken 11.

Lisbeth Neraas bodde i Nystulia 42, et av husene som ble tatt av kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum dagen før nyttårsaften. Hun og sønnen Marius Brustad, som var på besøk, er blant ti personer som mistet livet i katastrofen.

Familien har tidligere publisert et minneord som de har godkjent at gjengis i pressen.

«Vi håpet til det siste på at et mirakel ville gi dem tilbake til oss. Vi skulle så gjerne gitt dem bare én klem til», skrev de etterlatte dagen etter at de mottok beskjeden om at Neraas og Brustad var funnet omkommet.

GRAVFERDSSEREMONI: I Bekkelaget kirke. Foto: Torstein Bøe

«Samtidig som usikkerheten og savnet har vært en påkjenning, har vi klart å finne en trøst i alle de fantastiske minnene vi har med dere. Alt ifra opplevelsesrike ferier sammen, til vanlige hverdagslige gjøremål. Disse minnene kan ingen ta fra oss!»

«Har inspirert til å ha omtanke for alle mennesker»

Familien beskriver Brustad som en stor gledesspreder, et forbilde for sine brødre og en sønn man bare kunne drømme om.

«Den store mengden hilsener vi har mottatt er beviset på ditt nettverk og hvor mye du betydde for så mange. Du var også barnebarnet, nevøen og fetteren – alltid med et stort smil om munnen og utstrakte armer klar for en god klem. Du vil bli dypt savnet»

Om Neraas skriver familien:

«Vi kommer til å savne vår mor, søster, tante, svigerinne og datter for all kjærlighet, omtenksomhet og støtte du alltid ga til oss rundt deg. Du har inspirert til å ha omtanke for alle mennesker rundt oss på tvers av bakgrunn og forskjeller. Vi er utrolig takknemlige for at du alltid var der – uansett hva vi trengte.»

TAR FARVEL: De etterlatte tar onsdag farvel med Lisbeth Neraas og Marius Brustad. Foto: Torstein Bøe

Drev med kampsport: – Forteller mye om karakteren

VG har tidligere snakket med Elyes Abid, som har vært treneren til Brustad i kampsporten brasiliansk Jiu-Jitsu.

Han har fortalt at eleven var en respektert person i miljøet ved Frontline kampsportsenter i Oslo.

– Dette er en sport som forteller mye om karakteren til den som utøver sporten. Du må kontrollere egoet og temperamentet ditt. Viktige element i denne kampsporten. I tillegg skal du være ydmyk. Alt dette behersket Marius Brustad til fulle, sa Abid.

Treneren har også fortalt at Brustad kjempet seg tilbake fra sykdom og skader.

– Til tross for denne motgangen var det aldri snakk om ikke å gjenoppta treningen og sporten vår. Dette forteller hvor dedikert og motivert han var. Jeg kommer til å savne den fantastiske unge mannen Marius Brustad var, sier en sorgtung Elyes Abid til VG.