NYBAKT: Å bli født under disse spesielle omstendighetene, er nok noe som vil følge Oscar videre i livet. Mamma Charlotte Bye Andersen ( 33) ligger på sykehuset etter å ha blitt mamma mandag denne uken. FOTO: Privat

Oscar kom til verden med coronasmittede foreldre

Bare dager før Charlotte Bye Andersen ( 33) og Øystein Janke Ellingsen (39) ventet barn, fant de ut at begge var coronasmittet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er klart jeg kjente på mye forskjellige følelser. Litt bitterhet og frustrasjon for å ha hatt så uflaks at jeg ble smittet på jobben, like før det viktigste skulle skje. Men mest av alt var jeg lei meg for samboeren min, at hun høygravid måtte stå i dette alene. Dette var jo et definitivt « worst case», forteller Øystein Janke Ellingsen (39).

Når VG snakker med Ellingsen, er det dagen etter han ble far for første gang. Lille Oscar kom ikke bare til verden under en pandemi, men også med to foreldre som begge var rammet av viruset på fødselstidspunktet.

Bodde på karantenehotell

Øystein Janke Ellingsen (39) jobber som lærer på en skole i hovedstaden, hvor han beskriver at det har vært en del tilfeller av smitte den siste tiden.

Men tanke på den nært forestående fødselen prøvde 39-åringen så godt han kunne å redusere antall nærkontakter, men for drøye to uker siden ble han syk og coronatesten fikk positivt utslag, forteller han til VG.

– Jeg tok en test på søndag , fikk positivt svar tirsdag. Så kom det lege hjem til oss samme dag for å teste Charlotte. I påvente av prøvesvar der, flyttet jeg midlertidig til et karantenehotell for å skjerme henne. Men så fikk vi beskjed dagen etter om at hun også var smittet, sier Ellingsen.

En stund var det nærmest en kamp mot kalenderen.

For Charlotte merket ingen symptomer, og ville vært ferdig med den obligatoriske karantenen dersom hun hadde født til termin, forteller den nybakte faren.

Men babyen i magen ville det annerledes. Mandag 25.januar, fire dager før termin, kom lille Oscar til verden, 3650 gram stor og 50 cm lang.

les også «Tegnehanne» delte fødselshistorien: – Overveldende

Kamerakvinne på fødestuen

Fødselen skjedde på isolatavdelingen til Ullevål. Ellingsen fulgte fødselen tett på FaceTime, og sier han virkelig følte at han var med «på ekte».

– Vi startet videosamtalen da fødselen var i gang og Charlotte begynte å presse. Den ene av jordmødrene tok rollen som kameramann. Hun hadde full regi på telefonen, sjekket om vinkelen var rett, og sørget for at jeg så godt.

På 50 minutter var sønnen deres ute i verden.

– Med tanke på det kjipe utgangspunktet vi hadde, må jeg si vi fikk det aller beste ut av det, sier Ellingsen fornøyd.

Øystein hilser fra den ferske mammaen Charlotte på Ullevål, som gjerne vil «skryte jordmødrene opp i skyene». Hun hadde en svært positiv opplevelse med dyktige fagfolk, forteller hun til VG gjennom samboeren.

LYKKELIGE: Da bryllupet i sommer måtte avlyses på grunn av corona, bestemte Øystein og Charlotte seg for å prøve å få et barn istedet. Det lyktes de med. Foto: Lina Hildrum

«Romvesen»

Selv om paret hadde snakket godt gjennom planene for fødselen på forhånd, gikk ikke alt som planlagt. Før fødselen var det avtalt med sykehuset at Charlotte skulle ta en såkalt «smittetaxi» opp til Ullevål, men da det viste seg umulig å få tak i, ble hun lagt på båre og kjørt dit av ambulanse.

Spesielt var det, også, å bli møtt av jordmødre kledd som blå « romvesen», forteller Øystein på vegne av Charlotte.

Charlotte og lille Oscar er fortsatt på sykehuset, men har planlagt hjemreise torsdag. Hvorvidt den nyfødte er smittet av viruset, vet ikke foreldrene ennå.

– Det har visst skjedd en del fødsler før i verden uten at den nyfødte har blitt smittet, og såvidt jeg skjønner, er det ikke nødvendigvis slik at barnet blir sykt, dersom det er smittet av viruset, sier Ellingsen.

les også Gravide fortviler: Ingen garanti for at barnefar slipper inn i landet

Bleieskift uten å mukke

Øystein, som ble ordentlig syk med en ukes feber og hodepine av coronaviruset, er nå frisk, og akkurat ferdig med karantenetiden sin.

Tirsdag ruslet han opp til Ullevål, og sto utenfor et vindu der Charlotte holdt opp lille Oscar, slik at pappaen fikk se sønnen.

– Det var et ordentlig «Løvenes konge»-øyeblikk!, forteller bodøværingen glad til VG.

Nå er han lettet over å være frisk, og kler til å ta i et skikkelig tak når hans to kjære kommer hjem.

– Nå skal jeg gi jernet! Fordelen med at jeg fortsatt ikke har luktesans, er at bleieskift i hvert fall ikke blir et problem, ler han.