PRESSEKONFERANSE: Hanne Opdan (Ap), ordfører i Nordre Follo kommune, fra et møte med media i helgen. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Nordre Follo-utbruddet: Mutantsmitten oppstod i romjulen

Så langt i dag er det varslet åtte nye tilfeller av det britiskmuterte coronaviruset i Nordre Follo. Det tallet kan snart stige etter hvert som flere prøveresultater kommer inn. Ordføreren opplever likevel at de har kontroll på utbruddet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Testing, isolering, smittesporing og karantene. Det er nøkkelordene Hanne Opdan (Ap), bruker når hun skal forklare hvorfor hun mener kommunen har kontroll på smitteutbruddet som inkluderer det britiskmuterte coronaviruset.

Søndag opplyste kommunene at 74 personer hadde testet positivt på corona etter utbruddet i Nordre Follo. 17 av disse hadde fått påvist det britiske mutasjonsviruset.

I dag venter de svar på mellom 250 og 300 nye analyseprøver av positive tester. Forventningen er at flere av disse vil vise det er testet positivt for det muterte viruset. Likevel sier ordfører Hanne Opdan både til TV2 og VG at hun føler de har kontroll på utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter.

– Det er fordi vi har fulgt TISK-prinsippet. Altså testing, isolering, sporing og karantene. De 11 nye tilfellene som ble oppdaget i går er knyttet til Langhus bo- og servicesenter, og utbruddet der. Det er 11 personer som allerede er i karantene, opplyser Opdan til VG like etter klokken 09 mandag morgen.

Åtte nye tilfeller

En drøy halvannen time senere skriver kommunen i en pressemelding at de har fått svar på rundt 120 av de 250–300 prøvene som var sendt inn til analyse hos FHI. Åtte av disse er bekreftet å være den britiske varianten av viruset.

– Sju av tilfellene har direkte tilknytning til Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage. Det siste tilfellet av det muterte viruset vil kreve mer arbeid å spore, skriver de i pressemeldingen.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold mener tallet ikke er så ille.

– Jeg opplever det som positivt at så mange av prøvene som var til analyse hos FHI ikke er det muterte viruset. Ethvert tilfelle av UK-varianten (britisk variant journ.anm.) er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller av UK blant disse prøvene, sier Myhrvold.

Med åtte nye tilfeller er kommunen nå oppe i 25 totalt tilfeller av det muterte viruset. Det tallet kommer trolig til å stige ettersom man altså fremdeles venter flere testresultater i løpet av kort tid.

les også Virusutbruddet i Nordre Follo: Ber folk om ikke å forlate kommunen

Romjulen

På en pressekonferanse klokken 12.00 sier ordføreren at hun mener de har gjort en god jobb med smittesporing.

– Kommunen har håp om å klare å stanse smittespredninge, sier ordfører Opdan på pressekonferansen.

Kommuneoverlegen forteller at mutasjonsviruset kom til sykehjemmet i Langhus i romjulen. Etter at det før helgen ble bekreftet at to beboere på sykehjemmet som døde av coronaviruset hadde den britiske varianten mener hun de kan være sikre på det.

– Vi har tidligere omtalt smittesituasjonen på Langhus bo- og servicesenter før jul, og det vi nå kjenner til, er at dette ikke var av UK-variant sier Johnsen Myhrvold.

Kommunen sier de er trygge på at den britiske varianten kom til sykehjemmet mellom 2. juledag og nyttårsaften. 26. desember åpnet de for besøkende etter at de hadde hatt stengt for det det i selve julehelgen.

Kan måtte ta ny test

Mange av tilfellene av det britiske mutantviruset ligger dermed noe tilbake i tid.

– Det vil medføre at en del av innbyggerne vil bli kontaktet for å avlegge ny test selv om de eventuelt nettopp har kommet ut av karantene, forklarer kommuneoverlegen.

Smittesporingsteamet jobber da med å finne ut hvem som er aktuelle nærkontakter av dem som har fått påvist den engelske mutasjonen. Disse vil da bli kontaktet om kort tid, opplyser kommuneoverlegen.

– Dette er et ledd i kartleggingen. Og jeg vil påpeke at dette kan være folk som kan være ferdig med sin karantene, som har vært friske hele veien og som bare må avlegge en ny test som del av kartleggingen, sier hun.

Nakstad advarer

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad gir overfor VG uttrykk for at det er positivt at kommunen opplever at de har kontroll på utbruddet, men kommer samtidig med en advarsel.

– De mener nok at de har kontroll på den måten at det ikke stadig dukker opp nye smittetilfeller igjen. Det er bra. Men hvor mye det har spredd seg til ulike kommuner vet vi ikke ennå. For eksempel er det noen utbrudd i Oslo nå som man forsøker å kartlegge, sier Nakstad, som også gir uttrykk for at det muterte viruset kan være mulig å håndtere dersom man tar de nødvendige grepene.

Krevende

De siste dagene har vært krevende for kommunen og ordføreren. Hun er derfor takknemlig for det hun mener har vært en svært god innsats fra både ansatte, innbyggere og næringsliv i forbindelse med utbruddet, som også har ført til svært strenge restriksjoner i hele hovedstadsregionen.

– Jeg opplever en veldig respekt og ydmykhet for alle dem som virkelig har gjort en kjempejobb for at vi er der vi tross alt er i dag i denne store kommuen. For tross alt har vi lite smitte, sier hun, og legger til:

– Så skjønner jeg at det er krevende for alle. Formannskapet åpnet jo for trening inne for barn og unge på torsdag. Det gjorde vi ut fra forutsetningene som da var kjent. Så går det noen timer, og så er situasjojen en helt annen. Det sier noe om hvor alvorlig man anser dette muterte viruset å være i forhold til smittespredning, avslutter Ap-ordføreren.

les også Nordre Follo-utbruddet: Tok 13 dager å analysere prøvesvar

Ikke fått ekstra vaksiner

Ordfører Hanne Opdan sa søndag at hun håpte dette utbruddet kunne føre til at kommunens innbyggere nå blir prioritert med tanke på vaksinering. FHI har likevel sagt at de foreløpig ikke har planer om å endre vaksinestrategi.

Opdan forteller at hun ikke har hørt noe fra FHI bortsett fra det hun har sett i mediene.

– Vi har kapasitet til å vaksinere enda flere, så derfor ønsker vi flere vaksiner, sier hun på pressekonferansen, og legger til at de får 500 vaksinedoser kommende uke.

Espen Nakstad sa til VG mandag morgen at dette er en vanskelig problemstilling.

– Utfordringen her er at man ikke helt vet hvor smitten er. Det kan fortsatt være i Nordre Follo, og det kan være i nabokommunene. Klarer man å definere ett område hvor det pågår smittespredning, kan det være fornuftig å ringvaksinere, altså vaksinere personer som har vært i kontakt med mulig smitteførende mennesker, sier Nakstad.

les også Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars

I de 10 kommunene som er rammet av tiltak etter utbruddet i Nordre Follo bor det nesten en million mennesker, og tar man med de 15 ekstra nabokommunene som det ble innført tiltak i snakker man rundt 1,5 millioner mennesker.

– Og det blir en stor ring å vaksinere, så mange vaksiner har vi rett og slett ikke. Men jeg tror dette er noe man må se på fremover. Ka man bruker vaksiner til aktivt å hindre denne typen smitteutbrudd er dette noe man må forsøke å vurdere, sier Nakstad.