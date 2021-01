PRESSEKONFERANSE: Hanne Opdan (Ap), ordfører i Nordre Follo kommune, fra et møte med media i helgen. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad

Nordre Follo-ordfører: Opplever at vi har kontroll på utbruddet

Testing, isolering, smittesporing og karantene. Det er nøkkelordene Hanne Opdan (Ap), bruker når hun skal forklare hvorfor hun mener kommunen har kontroll på smitteutbruddet som inkluderer det britiskmuterte coronaviruset.

Søndag opplyste kommunene at 74 personer hadde testet positivt på corona etter utbruddet i Nordre Follo. 17 av disse hadde fått påvist det britiske mutasjonsviruset.

I dag venter de svar på mellom 250 og 300 nye prøver. Forventningen er at flere av disse vil vise positivt utslag på det muterte viruset. Likevel sier ordfører Hanne Opdan både til TV2 og VG at hun føler de har kontroll på viruset.

– Det er fordi vi har fulgt TISK-prinsippet. Altså testing, isolering, sporing og karantene. De 11 nye tilfellene som ble oppdaget i går er knyttet til Langhus bo- og servicesenter, og utbruddet der. Det er 11 personer som allerede er i karantene, opplyser Opdan til VG.

Spente

Da VG snakket med henne kort tid etter klokken 09 mandag morgen hadde hun akkurat kommet ut av et planlagt møte med kommunens krisestab, inkludert kommuneoverlegen.

– Vi har hatt en gjennomgang av situasjonen og en planlegging av dagen. Nå venter vi snart svar på prøvene som er inne hos FHI. De har sagt at disse skal komme på morgenen, eller formiddagen, så vi har forberedt oss på hvordan vi skal møte det svaret vi får derfra, forklarer ordføreren.

Og får de svar som er positive på det muterte viruset vil de fortsette å følge TISK-prinsippet.

– Og siden vi har gjort dette så langt regner vi med at de som vi får negative prøver på nå kan få komme ut av karantene igjen, sier Opdan.

Etter at svarene er hun tror hun de vil få et større bilde av hele situasjonen, men hun legger likevel ikke skjul på at de er spente før de hører fra FHI.

– Det er klart vi er det.

Krevende

Det er heller ikke vanskelig å forstå at de siste dagene har vært krevende for kommunen og ordføreren. Hun er derfor takknemlig for det hun mener har vært en svært god innsats fra både ansatte, innbyggere og næringsliv i forbindelse med utbruddet, som også har ført til svært strenge restriksjoner i hele hovedstadsregionen.

– Jeg opplever en veldig respekt og ydmykhet for alle dem som virkelig har gjort en kjempejobb for at vi er der vi tross alt er i dag i denne store kommuen. For tross alt har vi lite smitte, sier hun, og legger til:

– Så skjønner jeg at det er krevende for alle. Formannskapet åpnet jo for trening inne for barn og unge på torsdag. Det gjorde vi ut fra forutsetningene som da var kjent. Så går det noen timer, og så er situasjojen en helt annen. Det sier noe om hvor alvorlig man anser dette muterte viruset å være i forhold til smittespredning, avslutter Ap-ordføreren.

Nordre Follo kommune holder pressekonferanse om situasjonen klokken 11 i dag.,