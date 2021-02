IKKE TILFREDS: Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp), her med partileder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

NRK beklager radioinnslag – Frp-Amundsen vil avvikle hele NRK

Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer på uttalelser om Israel i radioprogrammet «Shaun på P13». Løsningen er «del dem opp, selg dem i biter», sier Frp-toppen om statskanalen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er på tide å avvikle NRK, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til VG.

Han raser etter et innslag i programmet «Shaun på P13» med Shaun Henrik Matheson, som NRK nå har avpublisert.

– Dette var et sleivspark som gikk over grensen for hva som er greit, og vi har avpublisert innslaget. Vi beklager, og vi er lei oss for at folk av åpenbare grunner ble sinte, sier Charlo Halvorsen, underholdningsdirektør i NRK, til VG.

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket», sier programlederen om Israels vaksinasjonsprogram, ifølge Medier24. Han kritiserer også Israels behandling av palestinerne og sier at disse får en svært liten andel vaksiner.

les også Stort rødgrønt flertall – fall for Frp

– Del dem opp, selg dem i biter

Ifølge Medier24 avslutter Matheson med å si:

«Vi må bare aldri glemme, og det er sykt viktig, vi må aldri glemme hvor ræva Israel er».

– Du mener dette er grunn til å kutte statsstøtten til NRK?

– Ja, summen av ting, ja, sier Amundsen, som var justisminister i ett år.

Han kritiserer ikke bare innslaget på «Shaun på P13», men NRK generelt.

– De fronter Israel-hat og jødehat, sier Amundsen.

– NRK gjør?

– Ja, gang på gang, sier Amundsen og fortsetter:

– Vi ser at NRK har en sosialistisk propaganda gående. Del dem opp, selg dem i biter. Det er den beste løsningen, sier Amundsen.

BEKLAGER: Underholdningsdirektør i NRK, Charlo Halvorsen (t.v.). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frp skriver i partiprogrammet sitt at de vil fjerne lisensavgiften, omgjøre NRK til aksjeselskap og selge statens aksjer.

NRK: – Veldig dårlig idé

– Han står fritt til å mene hva han vil om NRK, sier Halvorsen.

Han reagerer på Amundsens påstand om at NRK fronter Israel-hat og jødehat.

– Nei, det er selvsagt ikke riktig. Men det er fritt å si hva man vil når man er sinna, sier han til VG.

Halvorsen vil hverken avvikle NRK, kutte statsstøtten eller dele opp og selge NRK i biter.

– Det er en veldig dårlig idé.

Underholdningsdirektøren sier at han regner med at Amundsen har andre grunner til å ville avvikle NRK enn denne ene episoden.

– Det er ikke noe nytt at Frp ønsker seg en annen finansiering av NRK.