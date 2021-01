KRISEMØTER: Utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen. Foto: Gisle Oddstad

Uklart om Oslo-skolene er åpne mandag: − Vi har behov for å områ oss

Utdanningsetaten i Oslo sitter i krisemøter for å vurdere hvilke konsekvenser de nye tiltakene har for de 90.000 elevene og 150 skolene i Oslo.

– Foreldre og foresatte vil i løpet av lørdag formiddag få beskjed om skolene er åpne mandag, sier utdanningsdirektør i Oslo Marte Gerhardsen til VG.

Barneskolene er i dag på gult nivå, mens ungdomsskole og videregående er på rødt.

– Vi har behov for å områ oss. Alle skolene har planer for å gå fra ulike nivåer, men det er en stor reorganisering av ressurser å sette ut i praksis, sier Gerhardsen.

På grunnskolens ti trinn har Oslo 65.000 elever. På barnetrinnet er det 50.000 elever.

Gerhardsen sier endringene blir store og krevende for skoleledere og lærere.

– Om det blir stengning av skoler, kan jeg ikke svare på ennå. Vi jobber på spreng, akkurat nå er mye uklart. Vi sender ut informasjon til skolene utover dagen, sier utdanningsdirektøren i Oslo.

Dette er de nye tiltakene for skole og utdanning i Oslo-regionen:

Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5.

Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.

Høyere utdanning: Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Se helseminister Bent Høie presentere de nye tiltakene: