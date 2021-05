Minst 14 døde i taubane-ulykke i Italia

Dødstallene fortsetter å stige etter at en taubanevogn falt i bakken nord i Piemonte i Italia søndag formiddag. Søndag kveld døde et av de to barna som var innlagt på sykehus med alvorlig skader.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er med stor sorg jeg mottok nyheten om den tragiske ulykken. Jeg gir mine kondolanser til ofrenes familier, og skjenker en spesiell tanke til de hardt sårede barna og deres familier, sier den italienske statsministeren Mario Draghi i en uttalelse på Twitter.

Minst 13 personer er døde etter taubaneulykken, melder den italienske avisen La Repubblica. To barn ble alvorlig skadet i ulykken og ble fraktet til sykehuset Regina Margherita i Torino.

Senere søndag kveld skriver italienske medier at et av barna som var innlagt på sykehus, en ni år gammel gutt, har dødd av skadene på sykehuset. Tilstanden til det siste overlevende barnet på fem år, er kritisk.

– Dette er en forferdelig tragedie, sier Enrico Giovannini, Italias minister for bærekraftig infrastruktur og mobilitet, ifølge Sky News.

– Vi forsøker å forstå hva som har skjedd, men dette er virkelig en forferdelig tragedie.

Ulykken skjedde på den populære turist-taubanen Stresa-Mottarone, og bilder fra ulykkesstedet viser vraket av taubanevognen som ligger i en bratt skråning.

forrige





















fullskjerm neste KNUST: Redningsmannskaper undersøker vraket av taubanevognen. Taubanen skal ha vært høyt oppe i luften da den falt ned.

Falt fra 20 meters høyde

Søndag ettermiddag melder flere medier, deriblant La Repubblica, at antallet personer om bord i vognen var 15. Tidligere søndag meldte redningsmannskaper først om at det hadde vært 11 personer om bord i taubanevognen.

Det var på vei oppover Mattarone-fjellet vognen løsnet.

Vognen falt 20 meter før den traff bakken, og rullet rundt flere ganger nedover en skråning før den stanset, melder Reuters søndag ettermiddag.

I et TV-intervju med den italienske nyhetskanalen RAI forteller Stresas ordfører Marcella Severino at turgåere i fjellet hørte en høy suselyd rett før vognen traff bakken, ifølge Reuters.

Taubanen tar turister og lokalbefolkningen fra byen Stresa og videre 1400 meter over havnivå til toppen av Mottarone-fjellene på 20 minutter, skriver Reuters.

Taubanen ble oppgradert i 2016 og ble gjenåpnet 24. april etter å ha vært coronastengt siden februar i fjor.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.