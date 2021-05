Minst 13 døde i taubane-ulykke i Italia

Dødstallene fortsetter å stige etter at en taubanevogn falt i bakken nord i Piemonte i Italia søndag formiddag.

Minst 13 personer er døde etter taubaneulykken, melder den italienske avisen La Repubblica.

– Dette er en forferdelig tragedie, sier Enrico Giovanni, Italias minister for bærekraftig infrastruktur og mobilitet, ifølge Sky News.

– Vi forsøker å forstå hva som har skjedd, men dette er virkelig en forferdelig tragedie.

Ulykken skjedde på den populære turist-taubanen Stresa-Mottarone, og bilder fra ulykkesstedet viser vraket av taubanevognen som ligger i en bratt skråning.

To barn skal være alvorlig skadet i ulykken. De er fraktet med til sykehuset Regina Margherita i Torino, skriver La Repubblica.

Befant seg høyt over bakken

Søndag ettermiddag melder flere medier, deriblant La Republica, at antallet personer om bord i vognen var 15. Tidligere søndag meldte redningsmannskaper om at det hadde vært 11 personer om bord i taubanevognen.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men vognen skal ha falt ned fra et punkt der den var høyt over bakken. Simone Bobbio, representant fra redningsmannskapene, har ifølge Reuters uttalt at taubanen falt da den var på vei opp fjellet.

Taubanen ble oppgradert i 2016 og ble gjenåpnet 24. april etter å ha vært coronastengt siden februar i fjor.

Taubanen tar turister og lokalbefolkningen fra byen Stresa og videre 1400 meter over havnivå til toppen av Mottarone-fjellene på 20 minutter, skriver Reuters.

