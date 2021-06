Klikk for å aktivere kartet

Bil sank i elven - én funnet omkommet

Fredag lette dykkere og helikoptre etter at en bil kjørte over kaien og ut i elven i Vadsø. En eldre mann ble funnet omkommet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 13.08 melder Politiet i Finnmark at bilen er funnet under bryggen i Vestre Jacobselv og at en omkommet er fraktet ut av kjøretøyet.

Den omkomne er en eldre mann.

Vaktleder Jarleif Sørensen ved 110-sentralen Finnmark opplyser til VG at de fikk meldingen 11.16. De hadde fire dykkere i aksjon på stedet.

Ved 12.30-tiden sa operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til VG at det sannsynligvis befinner seg én person i bilen.

– Vi har per nå tre dykkere på stedet, og flere er på vei. Det er en flomstor elv som renner ut i havet nedenfor, så det er fare for at bilen blir tatt av strømningene, opplyste han.

Alle nødetatene var på stedet og redningsskøyte med en ekstra dykker kom fra Vardø. Både SeaKing og legehelikopter var på stedet.

Politiet opplyser at en kranbil er rekvirert.