KRITISERT: Bent Høie takket nei til regjeringens eget tilbud om vaksiner. Foto: Mattis Sandblad

Opplysninger til VG: Høie kritisert på internt Høyre-møte etter vaksinebråket

Bent Høie fikk krass kritikk i et internt Høyre-møte for å ha sagt nei til det omstridte tilbudet om politikervaksine. Regjeringen fikk også kritikk for sin håndtering.

Det opplyser flere kilder i Høyre til VG.

Forrige uke besluttet regjeringen å tilby inntil 500 vaksiner til personer i regjeringen, på Stortinget, i Høyesterett og på Slottet. Avgjørelsen ble tatt uten å konsultere Stortinget på forhånd.

På Høyres gruppemøte på Stortinget onsdag ettermiddag tok en lang rekke av Høyres stortingsrepresentanter ordet for å uttrykke kritikk mot regjeringen og sin frustrasjon over situasjonen de var satt i, ifølge VGs kilder.

KRITISERT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Hanna Kristin Hjardar

Det ble rettet kritikk mot regjeringen for at den ikke spurte Stortinget på forhånd i det som har blitt en betent politisk sak. I tillegg ble det rettet kritikk mot helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) for hans vaksine-nei.

VG får bekreftet at Bent Høie tok ordet etter kritikken fra kollegaene.

Tirsdag varslet Høie at han takket nei til tilbudet fra egen regjering om å hoppe frem i vaksinekøen. Flere av Høyres stortingsrepresentanter uttrykte på møtet at det bidro til å sette dem i en vanskelig skvis.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland var til stede som representant fra regjeringen under møtet. Helseminister Bent Høie ble med på møtet etter at debatten var i gang.

TV2 meldte først om kritikken på Høyres gruppemøte.

Sterk kritikk

VG har snakket med en rekke av dem som var til stede på møtet. Ifølge VGs kilder tok en lang rekke stortingsrepresentanter ordet for å uttrykke misnøye med regjeringens håndtering.

VG kjenner til at de som deltok i debatten blant annet var Høyres helsetopp Sveinung Stensland, stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og stortingsrepresentant Erlend Larsen.

Høyres stortingsgruppe har møter ukentlig hver onsdag klokken 15. På møtene kan alle Høyres 45 stortingsgrepresentanter, politiske rådgivere, Høyres statsråder og statssekretærer delta.

VG kjenner til at det på gårsdagens møte skal ha vært over 100 deltagere.

En som var på møtet sier det ble rettet til dels sterk kritikk mot at Stortinget ikke fikk anledning til selv å vurdere saken – og at Høie fikk åpenhjertig kritikk fra frustrerte partifeller.

Kilden sier at hovedlinjen i kritikken gikk på at regjeringen skulle involvert Stortinget i forkant, slik at stortingsrepresentantene ikke ble stående alene i sin vurdering.

Vedkommende sier at Høies valg om å ikke ta vaksinen fikk kritikk, fordi helseministeren skapte stor usikkerhet da han gikk mot sin egen regjerings vedtak.

Det ble ifølge kilden skapt stor usikkerhet når ikke engang helseministeren fulgte regjeringens vedtak.

JUSTISMINISTER: Monica Mæland. Foto: Helge Mikalsen

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland er fremlagt VGs opplysninger, men vil ikke kommentere saken.

Justisminister Monica Mæland opplyser via sin politiske rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen at hun aldri kommenterer interne diskusjoner i Høyres gruppemøte.

VG har forelagt opplysningene i denne saken til helseminister Bent Høie.

– Hva som blir sagt på Høyres gruppemøter er et internt anliggende. Vi kommenterer ikke påstander fra VGs anonyme kilder, skriver Høie i en sms til VG.