STRAMMER INN: – Vi hadde en fin, nedadgående trend en stund, men nå har den dessverre snudd igjen. Og det er jo den britiske mutanten som er hovedbekymringen, sier Bergheim. Foto: Terje Bringedal

Kommuner rundt Oslo strammer inn

Etter en ny runde med strenge tiltak i Oslo, følger noen av de nærmeste kommunene nå etter.

– Kommunedirektøren anbefaler at vi legger oss på linje med Oslo, sier ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap).

Hvilke innstramminger som innføres i Lørenskog blir bestemt i et møte onsdag, men ordføreren sier at de dessverre igjen er nødt til å stramme inn i coronatiltakene i kommunen.

– Grunnen til at vi venter til onsdag, er at byrådet i Oslo skal behandle forskriften mandag og vi vil være sikre på hva som blir besluttet der. – Det er viktig at vi er mest mulig koordinerte, selv om det kanskje ikke blir nøyaktig de samme tiltakene hos oss.

I Lørenskog har treningssentre og kjøpesentre vært åpne den siste tiden, men det vil kanskje ikke vare lenge.

Ordføreren har hittil ligget lavt med tanke på diskusjonen rundt fordeling av vaksiner, men mener det er galt at Oslo ligger på 279. plass i andel av befolkningen som er vaksinert.

– Oslo, som har hatt så stort smittetrykk så lenge, burde nok vært vesentlig lenger oppe på listen, sier Ragnhild Bergheim.

NYE TILTAK: Ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik (Ap) varsler at nye tiltak vil bli vedtatt onsdag.

– Lillestrøm ligner Oslo

Kommunedirektøren i Lillestrøm foreslår å stenge butikker, serveringssteder og treningssentre. Unntaket for de nedstengte butikkene skal matbutikker, apotek og vinmonopol. Serveringssteder skal som i Oslo kunne holde åpent for takeaway, men ellers stenge ned.

– Vi må innføre drastiske tiltak fordi smittesituasjonen i Lillestrøm ligner på den i Oslo. Vi har 20 prosent ukjent smitte og over 50 prosent er av UK-varianten, og den er jo fryktelig smittsom, sier ordfører Jørgen Vik (Ap.)

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm foreslår også å fraråde besøk i hjemmet og forbud mot arrangementer inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser, dåp og kamper og konkurranser for profesjonelle utøvere.

Formannskapet i Lillestrøm skal stemme over forslaget onsdag klokken 8.30. Tiltakene vil dersom de blir vedtatt av formannskapet, tre i kraft fra klokken 12 samme dag.

LOKALE TILTAK: Det har vært hektisk møtevirksomhet om situasjonen i Oslo gjennom helgen, forteller fylkeslege i Viken, Marianne Skjerven-Martinsen. Foto: Privat

Ønsket lokale vedtak

– Statsforvalteren i Viken har hatt møter med kommunene rundt Oslo gjennom helgen. FHI og Helsedirektoratet har også deltatt, sier fylkeslege i Viken, Marianne Skjerven-Martinsen.

– Det ble besluttet at de nødvendige tiltakene skal besluttes lokalt denne gangen, og ikke nasjonale tiltak med ringmodell som forrige gang, sier fylkeslegen.

Foreløpig ikke nye tiltak i Nordre Follo

Det er ikke aktuelt å innføre strengere tiltak i Nordre Follo på nåværende tidspunkt. Heller ikke Nesodden strammer inn.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold opplyser på kommunens nettsider at de i Nordre Follo er forberedt på at situasjonen raskt kan endre seg, men at ingen tiltak endres i dag i kommunen.

– Vi følger nøye med på situasjonen og ser dessverre at en økende andel av smittede i regionen har den muterte varianten. Dette vil ha stor betydning for hvilke tiltak som blir nødvendig fremover. Per i dag har vi et lavere smittetrykk i Nordre Follo, men smittesituasjonen er fremdeles meget sårbar og ustabil, sier hun.

I Nesodden kommune gjøres det heller ikke innstramminger.

Bakgrunnen for dette er relativt lave smittetall, og at kommunen fra før har tiltak som skal hindre smitte utenfra. Likevel kommer Nesodden kommune med en oppfordring.

– Alle, ikke minst de som pendler til og fra Oslo, oppfordres til å ha hjemmekontor hvis de kan utføre arbeidet hjemmefra, heter det på kommunens nettsider.

INGEN STORE ENDRINGER: – Vi har allerede strenge restriksjoner, sier ordfører i Ullensaker, Eyvind Schumacher (Ap). Foto: Helge Mikalsen

Hadde planer om lettelser

– Etter en lang periode med mye smitte, har vi i det siste endelig opplevd en nedgang i Ullensaker, så vi var egentlig innstilt på å lette på tiltakene nå, sier ordfører Eyvind Schumacher (Ap), som har Norges største flyplass, Gardermoen i sin kommune.

Nå blir det likevel ikke aktuelt med lettelser, men ordføreren sier at det heller ikke er nødvendig med innstramminger på Oslo-nivå.

– Vi har allerede strenge restriksjoner som munnbindpåbud og begrensning på arrangementer og besøk. Vi har også en stor kommune mellom oss og Oslo, så det blir neppe veldig omfattende endringer hos oss, sier Schumacher.

Hvilke tiltak Ullensaker lander på, blir bestemt i formannskapsmøtet torsdag.

– Men jeg kan allerede nå si at vi oppfordrer til begrenset reising inn til Oslo, for eksempel ved økt bruk av hjemmekontor. Jeg vil også be folk fra andre kommuner om å la være å komme til Ullensaker når butikker i egen kommune stenger ned, sier Eyvind Schumacher.

VIDEREGÅENDE PÅ RØDT: Men Rælingen har få butikker og serveringssteder, så ordfører Ståle Grøtte kommer ikke til å stramme inn mer foreløpig. Foto: Privat

Rælingen venter

Rælingen kommune ligger mellom Lørenskog og Lillestrøm, som nå varsler strenge tiltak, men de har ikke planer om det samme.

– De viktigste tiltakene i Oslo, og som helsemyndighetene har vært opptatt av, handler om å begrense mobilitet og tilbud som tiltrekker seg mange mennesker. Vi har i Rælingen få butikker, serveringssteder og annet som har denne effekten, så det er derfor annerledes for oss enn bykommunene i regionen, sier ordfører Ståle Grøtte (Ap).

Han legger til at deres videregående skole allerede er på rødt nivå. Og understreker at kriseledelsen gjør kontinuerlig vurderinger av hvilke tiltak som vil være relevante for dem.

– Vi vil naturligvis sette inn målrettede tiltak ved et utbrudd, slik vi også raskt gjorde ved smitteutbruddet ved en av våre skoler for noen uker siden, sier Grøtte.