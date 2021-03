Nye smitterekorder - Høie møter pressen

Den tredje smittebølgen har nådd Norge. Tirsdag ble 1150 personer registrert smittet i Norge. Det er en ny nasjonal rekord. Nå møter Bent Høie, FHI og Helsedirektoratet pressen.

Også hovedstaden satte egen smitterekord med 495 registrerte tilfeller samme dag.

– Nå setter vi rekorder ingen ønsker å sette. Vi er inne i en tredje bølge, sier helseminister Bent Høie på pressekonferansen.

Onsdag er 226 personer innlagt med coronaviruset, det høyeste antallet siden 10. april i fjor. Det tilsvarer mer enn en tredobling den siste måneden, viser VGs oversikt.

– FHI melder om 153 nye innleggelser på en uke og det er det største antallet nye innleggelser på en uke siden mars i fjor, sier Høie på pressekonferansen.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser i den siste ukesrapporten at R-tallet nasjonalt har økt til 1,4 siden 22. februar.

Strenge tiltak i flere kommuner

Regjeringen har innført det høyeste tiltaksnivået i hele Viken, Gran kommune i Innlandet, Haugalandet, Salten-regionen og de gamle Vestfold-kommunene.

Helseministeren opplyser at FHI og Helsedirektoratet anbefaler å fortsette med å slå ned smitten lokalt.

– Hvis det blir mange flere utbrudd flere steder i landet har vi planer om å innføre nasjonale tiltak, varsler Høie.

Tiltakene kan bli innført på kort varsel.

For en uke siden varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen er klar til å innføre en rekke nasjonale tiltak dersom smittetallene ikke går ned.

Disse tiltakene kan regjeringen innføre Nasjonal skjenkestopp.

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

Påbud om hjemmekontor.

Maks 20 personer på arrangementer innendørs med faste, tilviste sitteplasser.

50 personer i begravelser og bisettelser.

50 personer på arrangementer innendørs for de under 20 år.

Maks 50 personer på arrangementer utendørs. I tillegg vil regjeringen komme med følgende anbefalinger dersom smittetallene fortsetter å stige: Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester. Vis mer

Oslo har selv innført noen av de strengeste tiltakene siden starten av pandemien.

Smittetrykket er høyest i aldersgruppen 10 til 19 år. Tall for forrige uke viser at 179 per 100.000 personer i aldersgruppen ble registrert smittet. Men smittetrykker øker i alle aldersgrupper.

I uke 10 ble flere enn 190.000 personer testet for coronaviruet i Norge. Minst 5585 personer ble registrert smittet. Tallene kan fortsatt endre seg noe på grunn av etterregistreringer.

Enkelte laboratorier i Viken har slitt med analysekapasiten av coronatester og dermed hatt lengre svartid.