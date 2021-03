TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

IS-kvinnens far: Fryktet datteren ville bli brukt som selvmordsbomber

I over fem år forsøkte faren til den terrortiltalte kvinnen (30) å hente henne ut av Syria. Under en ferd inn i krigssonen skal han ha blitt truet av krigeren datteren var gift med, og ble vitne til hvordan hun ble behandlet som en slave av IS.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

I retten forteller den 55 år gamle Oslo-mannen gråtkvalt at han ble forferdet da han fikk vite at datteren hadde dratt til Syria i februar 2013, for å gifte seg med jihadisten Bastian Vasquez.

Da datteren først ble borte, sendte hun en kort beskjed om at hun ikke kom hjem. Så gikk det flere uker uten at foreldrene fikk tak i henne på telefon, før faren omsider kom gjennom på en sprakende linje.

– Jeg fikk en telefonsvarer på arabisk, og den sa noe om at det var Syria på slutten. Det var da jeg fikk sjokk, forteller kvinnens far.

Påtalemyndigheten mener kvinnen er skyldig i terrordeltagelse gjennom ekteskap med tre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

les også Tiltalt IS-kvinne til VG: – Jeg kjørte livet i grøften

FORTALTE I VG: Faren til den tiltalte kvinnen (i midten), sammen med faren til Bastian Vasquez og advokat Bjørn Nærum i et intervju med VG i april 2019. Foto: Nilas Johnsen/VG

Fryktet hjernevasking

I de første månedene i Syria forklarte datteren at hun skulle jobbe med å hjelpe foreldreløse barn, og hun uttalte seg også positivt om livet med Vasquez.

Men etter hvert kom det meldinger der hun sa at hun ville hjem, og flere ganger gråt hun på telefonen og sa at hun angret. Andre ganger var hun plutselig positiv igjen.

I et tidligere politiavhør har faren forklart at han fryktet at datteren var blitt hjernevasket.

– Det var det som gjorde at jeg ville dra ned til Syria og finne ut. Det var jo i en krigssone, med en voldsom maktkamp. Jeg var redd for at hun kunne bli lurt til å bli brukt til selvmordsbomber eller hva det måtte være, sier faren i retten.

I forrige uke forklarte tiltalte at hun ble holdt igjen i Syria av IS-krigeren Vasquez. Ifølge kvinnen misbrukte han henne fysisk, psykisk og seksuelt.

les også IS-kvinnens far til VG: Dro til Syria for å hente datteren

Reiste inn selv

I januar 2014 forsøker faren å få datteren til å komme til Tyrkia, men Vasquez skal ha nettet å la henne dra, ifølge faren. Han drar da selv inn i det krigsherjede landet, ved hjelp av menneskesmuglere.

På den andre siden av grenseelven skjønner han med en gang at han har kommet til en krigssone, da Vasquez og en annen sortkledd kriger tar ham imot.

– Datteren min var i bilen sammen med Bastian og én til. De hadde automatvåpen, og hun satt i baksetet. Hun brast i gråt da hun så meg. «Pappa, jeg beklager, jeg beklager». Vi fikk noen minutter sammen mens Vasquez betalte noen vakter. Hun advarte meg mot å si til Bastian at hun ville hjem, for det ville han ikke tillate, sier faren i retten.

VG-eksklusivt: IS-kvinnens meldinger

Ifølge faren sa datteren at Vasquez hadde truet med å drepe dem begge dersom de prøvde å rømme.

– Han beordret meg ut av bilen med våpnene, og ba meg rette hendene i været mens han ransakte meg. Da tenkte jeg, «dette er svigersønnen min, hva har skjedd».

POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: Politiet

Bevæpnede vakter

Faren ble tatt med til noen uferdige bygg, omringet av en mur med bevæpnede vakter. På toppen vaiet det sorte IS-flagget.

Han tas videre med til et hus der datteren og Vasquez bodde i andre etasje, mens de norsk-somaliske kvinnene kjent fra boken «To søstre» bodde i etasjen under, sammen med en norsk-eritreisk IS-kriger som var gift med den eldste søsteren.

Faren forklarer at datteren og de andre kvinnene ble holdt innelåst den første dagen, mens Vasquez og andre krigere var ved vaktposten utenfor bygget.

– Min datter var en slave der. Hun var innestengt. Hun hadde mistet alle sine rettigheter som et fritt menneske. Det var rett og slett et fengsel, forteller faren.

Ifølge faren forteller datteren at hun vil forlate Syria, men at det er umulig uten tillatelse fra Vasquez. Neste dag blir han skilt fra datteren, og etter en uke blir han fraktet av Vasquez til grensen, og ut av Syria.

BAKGRUNN: IS-kvinnens far til VG: Dro til Syria for å hente datteren

Noen måneder senere, i mai 2014, hadde faren på ny kontakt med datteren i Syria, via den krypterte meldingstjenesten WhatsApp.

VG har fått tilgang til meldingsutvekslingen, der kvinnen beskriver hvordan Vasquez nektet henne å forlate Syria og dra tilbake til «de vantros land»; hun forklarer at hun angrer, og ber om farens tilgivelse for at hun dro til Syria.

Uttrykte sorg etter Vasquez’ død

I retten legger påtalemyndigheten fram andre meldinger, som kvinnen har skrevet etter at Vasquez er blitt drept i et uhell ved en bombefabrikk. Der uttrykker hun sorg over at krigeren er død.

Aktoratet legger også frem meldinger sendt til faren der tiltalte sier at hun ikke vil forlate IS-området, og at «Norge er ikke i mine planer».

– Hvordan skal vi tolke disse meldingene? Det kan se ut som om det er du som vil at hun skal komme hjem, mens hun selv ikke vil dra, spør politiadvokat Line Nyvoll Nygaard.

– Jeg leser dette som et forsøk på å overleve. Datteren min visste at IS leste disse meldingene. Det kom samtidig meldinger der hun spurte om jeg hadde funnet en menneskesmugler, sier faren.

ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen har forklart at hun angrer på reisen til Syria. Foto: Odin Jæger

I retten vises det frem meldinger faren sendte hjem til familien i Norge underveis i Syria, der han beskriver at han ikke har fått datteren ut, men at han har tro på at det skal lykkes.

«Vi er ett skritt nær å få vår datter hjem», skriver faren blant annet.

Under er noen av meldingene faren sendte til den tiltalte kvinnens søster hjemme i Norge, mens han fortsatt håpet å få datteren ut av Syria:

Først i mars 2019 lyktes faren med å få datteren ut av IS-området, etter å ha betalt 20.000 kroner i løsepenger.

– IS solgte slavene sine, de solgte datteren min ut, og slik fikk hun komme ut, sier faren i retten.

PS: Faren har også bekreftet til retten at han ikke ville at datteren skulle gifte seg med Bastian Vaquez, og heller ville at hun skulle gifte seg med en fetter fra Pakistan. Han forklarer også at familien ikke var religiøse, og at de reagerte svært negativt da datteren begynte med heldekkende klær og hijab.