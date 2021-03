UPOPULÆR? FHI sier det ikke er usannsynlig at det er lavere etterspørsel for AstraZeneca-vaksinen. Foto: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment

FHI-tall: 41.000 AstraZeneca-doser ikke satt – vet ikke hvorfor

FHI prøver nå å finne ut av hvorfor systemet viser at titusener av AstraZeneca-doser ikke er satt.

– Det kan være det er en mindre opplevelse av hast, for disse kan stå i kjøleskapet over tid. Vi andre har opplevelse av hast, og vi har prøvd å si noe om det. Vaksiner i kjøleskapet er ikke noe verdt, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI).

127.000 doser er foreløpig sendt ut til helseforetak og kommunene. Men i det digitale registreringssystemet SYSVAK er det kun registrert 86.000. Det gir en forskjell på 41.000.

AstraZeneca-dosene brukes først og fremst på helsepersonell. FHI prøver nå å finne ut av hvorfor dosene ikke er registrert som satt.

– Jeg holder det ikke for usannsynlig at det er litt mindre etterspørsel for denne vaksinen, det er grunn til å følge med på det.

– Hvordan har dere gitt beskjed om at disse dosene må settes?

– Det er i møter med Statsforvaltere.

OVERLEGE: Are Stuwitz Berg og resten av FHI klør seg i hodet over lave vaksinetall på AstraZeneca. Foto: Trond Solberg

Kan skyldes at folk takker nei

FHI vet ikke om dette er doser som vil bli etterregistrert, eller om de bevisst ikke er satt.

Det kan også være at sykehus vaksinerer i sakte tempo fordi flere ble sykemeldt på grunn av bivirkningene. Leveransene på AstraZeneca har også vært mer ujevne enn andre, noe som gjør at helseforetak ikke får planlagt like godt. Det kan også skyldes vinterferie.

– Så kan det være en faktor at noen helsepersonell sier nei, sier Stuwitz Berg.

Vaksinen har blitt møtt med skepsis av blant annet sykepleierforeningen, fordi vaksinen i studier viste at den ikke fungerte like godt mot mildt sykdomsforløp. I EU-land som Frankrike og Tyskland sliter myndighetene med å sette disse dosene på grunn av skepsis.

FHI tror ikke dette problemet er utbredt her til lands:

– Det har vært bekymring hos oss også, spesielt skepsis blant helsepersonell. Vi har tatt en runde med helseforetakene, og de rapporterer ikke bekymring rundt det.

– Følger nøye med

Samtidig har FHI hørt om skepsis andre steder:

– Helt unntaksvis har det nådd oss enkelthistorier at det går litt tregere med AstraZeneca i kommuner, kanskje med bakgrunn en viss skepsis hos enkelte helsepersonell.

– Nå ser vi ikke stor grunn til bekymring, men vi følger nøye med på diskrepansen (forskjellen mellom gitte og satte doser, red.anm.).

Til sammenligning, er det mye bedre tall på hvor mange Pfizer-doser som blir satt sammenlignet med antall som blir gitt.

– Med Pfizer så må du ha en ferdig liste, de må planlegger på forhånd hvem som skal få dosene.

Flere studier viser nå at AstraZeneca har god effekt, også hos eldre over 65 år. FHI skal lande beslutning på om den skal anbefales hos dem tidlig denne uken.

Sykehusene: Har registrert

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har brukt opp 1440 av de 1500 dosene de fikk tildelt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll til VG.

1200 doser er registrert i SYSVAK og 300 gjenstår.

I Helse Bergen er situasjonen tilsvarende: Nesten alt er brukt opp, men de har også registrert alt i SYSVAK.

Oslo universitetssykehus (OUS) fikk 4750 doser med AstraZeneca. Omtrent 2000 av dem er brukt, og det har blitt registrert i systemet, opplyser de.

Ahus, inkludert Kongsvinger sykehus, har vaksinert med 244 av de 280 Astrazeneca-glassene de har fått.

– 2642 ansatte har fått første 1. dose Da vi får ut 11 doser per hetteglass (og en sjelden gang 12 doser) så har vi pr dags dato 36 hetteglass (inntil 396 doser) igjen. Alle satte doser skal være registrert fortløpende i SYSVAK, skriver Helen B Green ved Ahus i en epost.

Stavanger: En del har takket nei

Mange av AstraZeneca-dosene er sendt til kommunene, som også bruker dem til helsepersonell. Trondheim kommune har satt alle Astrazeneca-dosene, registrert i SYSVAK og «ikke opplevd noe skepsis i nevneverdig grad» sier sjef for vaksinasjonsprogrammet, Helge Garåsen.

I Stavanger har mye av det som har kommet blitt brukt, men ikke alt ennå, ifølge smittevernoverlege og konstituert helsesjef Runar Johannessen.

– Mye av det har blitt brukt, men vi har også en utfordring i at det er en del som har takket nei. Vi jobber litt med det få frem at den er like god mot alvorlig sykdom, og like trygg som de andre, ser han.

Hans kollega, smittevernoverlege Ruth Midtgarden, sier samtidig at dette ikke har forsinket vaksineringen med denne vaksinen – men at organiseringen kan ta tid. Vaksinen gis i denne omgang til helsepersonell, brukerstyrte personlige assistenter og pårørende til alvorlig syke som utfører helsepersonell-oppgaver.

Hun sier kommunen passer på å ikke vaksinere alle i en virksomhet samtidig, fordi noen kan få reaksjoner dagen etter.