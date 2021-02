FORVERRING: Andelen som tester seg og er smittet i Moss ligger for øyeblikket på 9,5 prosent. Foto: Heiko Junge

Varsler innstramninger i Moss: Nå er 90 prosent av prøvene «britiske»

Den britiske mutasjonen har tatt helt over i Moss. Nå diskuteres en ny runde med innstramninger for kommunen.

Søndag kveld møttes kriseledelsen i Moss. Der kom det ingen endelige konklusjoner om nye tiltak, men de kommer nok, forteller kommunedirektør Hans Reidar Næss.

– Vi har ikke trukket noen endelige konklusjoner angående endringer i forskrift, men smitten øker kraftig. Det er riktig nok knyttet til store utbrudd, men vi ser at 90 prosent av tilfellene er av den britiske varianten.

Fra og med 18. desember har Sykehuset Østfold analysert alle positive prøver for å avdekke mulig virusmutasjon. Det betyr at Moss har god oversikt over de løpende prøvene som kommer inn.

– Vi har hatt møter med FHI og Helsedirektoratet, og avgjørelsene om tiltak blir tatt i morgen, forklarer Næss.

Moss har siden 23. februar fulgt nasjonale tiltak, med noen nå unntak. Det har blant annet vært påbud om munnbind, egne krav for treningssentre og antallsbegrensning i fritidsaktivitet for voksne innendørs i kommunen.

Lørdag kveld deltok kommunen på Statsforvalterens møte om smittesituasjonen i Oslo og kommunene rundt. Det er forventet at kommunene i regionen vil forsøke å koordinere tiltakene for å slå ned på smitten.

BEKYMRET: I takt med at smitten øker, er kommunedirektør Hans Reidar Næss er redd for at Moss skal «glippe» de siste månedene før folk er vaksinert. Foto: Fredrik Varfjell

– At det synes å komme nye tiltak virker helt klart. Under møtet snakket vi om målrettede og forsterkede tiltak, forteller Næss videre til VG.

– Andelen som tester seg og er smittet er høy. Den ligger på 9,5 prosent. Den har vært nede i 2,5 prosent, og vi vet ikke hvordan den andelen ser ut i morgen, men det er et øyeblikksbilde av situasjonen nå, forklarer kommunedirektøren.

Det siste døgnet er det påvist 19 nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss, melder kommunen selv på sine nettsider. Næss påpeker at mange sannsynligvis ikke har testet seg de siste dagene på grunn av vinterferie, og det kan påvirke tallene.

På kommunens nettsider omtaler han situasjonen som alvorlig.

– Jeg tror vi alle er enige om at vi nå er slitne og lei av denne pandemien. Samtidig kan vi ikke glippe i de siste månedene nå før vi får vaksinert befolkningen, avslutter han til VG.