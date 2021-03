AP-TOPP: Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap-topper etter krisemøte: − Folk var skuffet

Sinne og skuffelse preger Nordland Ap etter at lokale partitopper og nestleder Bjørnar Skjæran hadde fest på et hotellrom i nedstengte Bodø. Selv om deltakerne nå risikerer bøter, får ikke hendelsen konsekvenser internt i Nordland Ap.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Mandag kom nyheten om at Ap-topper i Nordland hadde festet i en hotellsuite i Bodø etter fylkeslagets årsmøte lørdag - stikk i strid med de lokale smittevernreglene.

– Vi har gjort en feil. Dette beklager vi på det sterkeste, uttalte Tor Arne Ljunggren, fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti til VG mandag.

Politiet har åpnet sak etter festen, og alle som var tilstede risikerer nå kraftige bøter.

Mandag hadde fylkeslaget og de som hadde vært tilstede på festen krisemøte. Fylkesleder Mona Nilsen, som også var tilstede på festen lørdag, omtaler møtet som «ærlig».

– Folk var skuffet og lei seg, både over oss personlig og på partiets vegne. Det er helt forståelig, sier hun til VG.

– Overrasket og skuffet

– Det var et spesielt møte fordi saken omhandler meg som leder. Jeg var veldig tydelig til styret på at jeg beklaget på det sterkeste, og jeg var tydelig på at det hadde blitt gjort en feilvurdering etter årsmøtet var slutt lørdag, sier fylkeslederen.

Det var nestleder Odd Arnold Skogsholm som tok initiativ til hastemøtet mandag. Skogsholm forteller at han ikke hadde vært i Bodø i årsmøtehelgen, men fulgte årsmøtet digitalt fra Sandnessjøen.

– Hva har reaksjonene vært fra medlemmer i Nordland Ap som ikke var tilstede på festen?

– Det har vært som forventet. Det er jo sånn at man er overrasket, og skuffet, sier han.

Skogsholm sier at hotellhendelsen ikke vil få noen videre konsekvenser fra fylkeslagets side.

– Vi har fått en uforbeholden unnskyldning og den har vi akseptert, sier han, og legger til:

– Vi fikk snakket med de involverte i hendelsen, og jeg opplevde at vi hadde en god prat. Alle ser det ble gjort en feil og at det ikke skulle ha skjedd, men nå må vi komme oss videre.

Har Nordland Ap fått et skudd for baugen?

– Dette er en sak vi skulle ha vært foruten, men nå er er ikke det noe vi får gjort noe med. Vi må vise at vi er velgernes tillit verdig, og skal jobbe beinhardt for å vise at vi står på for Nordlands befolkning, sier han.

Vil ikke svare på om festen var planlagt

Blant de åtte som var tilstede på festen var Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, Mona Nilsen, leder i Nordland Ap, Tor Arne Ljunggren, fylkessekretær i Nordland og Øystein Mathisen, tredjekandidat på stortingslisten for Ap i Nordland.

Tirsdag melder Avisa Nordland at Skjærans politiske rådgiver Peter Eide Walseth også var tilstede på den mye omtalte festen.

– Jeg opplevde det fint å kunne be om unnskyldning til mine partivenner i styret i Nordland Arbeiderparti. De aksepterte unnskyldningen, og det er jeg takknemlig for, skriver Bjørnar Skjæran om mandagens møte i en sms til VG.

Fylkesleder Mona Nilsen vil ikke si noe om hvordan tilstelningen på hotellrommet kom i stand.

– Fylkessekretær Tor Arne Ljunggren har sagt til VG at de som var tilstede på hotellrommet hadde med innkjøpt alkohol. Da var dette planlagt på forhånd?

– Jeg har ikke noe lyst til å gå inn i detalj på det, sier Nilsen.

– Kan du si noe om hvem som tok initiativ til festen?

– Nei, jeg ønsker ikke å si noe om det.

– Klar for å ta imot den straffen som måtte komme

Mandag bekreftet påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt at deltakerne etterforskes for brudd på de lokale forskriftene på smittevernhåndtering.

Bjørnar Skjæran sier han tar til etterretning at politiet har opprettet sak.

– Det er politiet som avgjør hva slags reaksjon som følger av brudd på regelverk. Jeg er selvsagt klar for å ta imot den straffen som måtte komme, skriver han til VG.

Også Øystein Mathisen og Mona Nilsen sier til VG at de har forståelse for at saken nå etterforskes.

– Det er brudd på smittevernreglene, og jeg tenker at politiet selvsagt skal gjøre jobben sin. Jeg forventer ikke, og skal ikke, ha noen særbehandling i forhold til andre som bryter smittevernet, sier Nilsen.

Tirsdag vedtok for øvrig Bodø kommune nye og enda strengere tiltak for å slå ned smitten i byen.