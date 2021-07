REISEKLARE: Essi Vilhula og Peter Monsen reiser til Finland mandag med barna Elvin (9) og Almar (6). Foto: Gabriel Skålevik

Nye reiseregler fra i dag: − Blir godt å se familie igjen

GARDERMOEN (VG) Regjeringen anbefaler ikke reiser utenlands. Likevel blir store deler av Europa grønt i dag. Viktige unntak er Spania, Portugal, Nederland og Storbritannia.

Har du vært på ferie i disse fire landene, må du i innreisekarantene ved hjemkomst. Fra det øvrige kontinentet slipper du stort sett – og trenger heller ikke teste deg før avreise.

På Oslo Lufthavn Gardermoen mandag formiddag hadde køene i avgangshallen avtatt siden morgentimene. En norsk-finsk familie var blant dem som skulle ut i verden.

– Det blir godt å se familie og venner igjen, sier Essi Vilhula (37) til VG.

Sammen med Peter Monsen (42) og barna Elvin (9) og Almar (6) satte hun kurs for Helsinki. De har ikke besøkt mormor og tanter i Finland på ett år.

– Det ville ikke vært aktuelt å reise, hvis vi måtte på karantenehotell på veien hjem. Men nå skal vi være borte i tre uker. Det blir veldig godt, sier paret som bor i Oslo.

De går i karantene i Helsinki de første tre dagene og skal også til Tampere og Jyväskyla. Kanskje blir det tivoli på ungene og jazzfestival på far.

– Vi bestilte flybilletter da vi forsto det ville komme lettelser i reisereglene. Men hadde vi ikke hatt familie i utlandet, ville det nok blitt norgesferie i år, sier Peter Monsen.

Normalt besøker de familie og venner i Finland 4.5 ganger i året.

Han og kjæresten har fått første vaksinedose. Også de finske slektningene er vaksinert.

Her er det nye fargekartet for Europa fra mandag:

Fredag ble det kjent at regjeringen åpner for en rekke karantenefrie reiser i EØS, Schengen og Storbritannia – i tillegg til at flere utlendinger slipper inn i Norge.

Endringene trer i kraft mandag 5. juli og kommer på toppen av andre lettelser: Fullvaksinerte og personer som har hatt corona siste halvår, slipper allerede inn i Norge – såfremt de kan dokumentere dette med et verifiserbart coronasertifikat.

Køene i avgangshallen på Oslo Lufthavn var lange mandag morgen, men avtok utpå formiddagen. Foto: Gabriel Skålevik

Ikke karantene fra grønne land

Fra mandag vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

VGs coronaspesial er oppdatert med de nye reiserådene.

Kommer du fra et grønt land, er det ikke lenger krav til testing før du reiser inn i Norge eller krav til karantene ved ankomst.

Men du må fortsatt ta hurtigtest på grensen ved ankomst og fylle ut innreiseregistrering.

FLYPLASS: Antall flypassasjerer begynner å ta seg opp i Europa. Mange feriereisende fant veien til Bologna i Italia i forrige uke. Foto: Terje Bringedal

Det nye fargekartet

Kommer du fra røde, oransje eller lys grå land, er reglene strengere. Da trenger du fortsatt attest på negativ coronatest før innreise og du må i innreisekarantene.

Dette betyr fargene: Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Vis mer

Røde er Storbritannia, Spania og Andorra, men også länene Värmland og Norrbotten i Sverige.

Oransje er Irland, Nederland, Portugal, Monaco, Kypros og Latvia, hovedstadsregionen i Danmark med København og flere län sørøst i Sverige.

Røde eller oransje er de populære ferieøyene Kanariøyene (Spania), Balearene med Mallorca (Spania), Azorene (Portugal) og de sørlige egeiske øyer (Hellas).

Lys grå er Bosnia-Hercegovina og Albania.

Fra lilla land som Nord-Makedonia, Serbia, USA, Australia, Japan og Sør-Korea får kjærester og besteforeldre komme til Norge, men må fortsatt i innreisekarantene.

Du finner mer informasjon om reiser til og fra utlandet på helsenorge.no

GRENSEN: Køene har vært lange på grensen mot Sverige ved Svinesund sørøst for Oslo. Foto: Magnus Sundberg

Slik går køen raskere

Med nye reiseregler venter politiet lengre køer på grensen. Stabssjef i politidirektoratet Lars Aune har klare oppfordringer til reisende som kan bidra til bedre flyt:

Ha kunnskap om området du kommer fra. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder for landet du har reist fra.

Ha kunnskap om området du reiser til. Sjekk om du må teste deg, være i karantene eller fremvise coronasertifikatet.

Ha coronapasset klart på grensen.

Pass på at du har de rette utskriftene, om du ikke bruker det digitale passet.

Aune understreker samtidig at fullvaksinerte ikke kan passere grensen hvor som helst – passeringene skal kun skje på de lovlige grenseovergangene.

REISELYSTNE: Turistene vendte tilbake til renessansebyen Firenze i Nord-Italia i forrige uke, da coronasertifikatet trådte i kraft. Foto: Terje Bringedal

Reis med coronasertifikat

Det digitale coronasertifikatet – en QR-kode som lastes ned til mobilen fra helsenorge.no – gjelder over hele Europa.

EU innførte sertifikatet torsdag. Det viser at innehaveren enten er vaksinert, har fått et negativt testresultat eller hatt covid-19 de siste seks månedene.

Det er opp til de enkelte landene om de vil akseptere en vaksinedose eller kreve at innehaveren av det digitale passet skal være fullvaksinert.

Se Re-open EU for regler i de europeiske landene.

