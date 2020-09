Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er klar på at det er et samfunnsansvar å begrense smitten. Samtidig mener han at studentene ikke må få hovedvekten av det ansvaret. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kraftig advarsel mot digital undervisning: – Dette er en viktig investering for samfunnet

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo frykter at ytterligere nedstengning ved studiesteder vil føre til frafall og ensomhet.

Å gjøre all undervisning i høyere utdanning digital, er et tiltak regjeringen vurderer for å stoppe spredningen av covid-19. Det ble klart under torsdagens pressekonferanse.

Det mener rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo er urimelig.

– Vi kan ikke komme i en situasjon hvor alt som har en økonomisk fasett skal komme foran studentene, fordi det synes med en gang. Effekten på samfunnet på lang sikt over å ikke gi denne gruppen av unge mennesker den oppfølgingen de trenger, er mye større enn hva annet vi får av økonomisk effekt.

– Det handler om unge mennesker. De bygger sin egen kompetanse, og samfunnets kompetanse, og da må vi hjelpe til. Dette er en utrolig viktig investering for samfunnet, og vi kan ikke tenke at de utvikler like mye kompetanse om de blir sittende hjemme, sier Stølen

Slik forsvarer regjeringen det

Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim (H) er også bekymret for studentene. Men forsvarer det mulige tiltaket.

– Dette er et tiltak som først og fremst er tenkt i krisesituasjon for å håndtere lokale utbrudd, slik vi har sett i Bergen. Jeg kan forsikre Stølen om at terskelen for å stenge ned utdanningsinstitusjonene er høy, og jeg mener de jobber godt med smittevern, skriver Aasheim i en e-post til VG.

– Jeg er også bekymret for hvordan studentene våre har det. Mange har måttet sitte altfor mye alene på hybelen, og det er klart at det er utfordrende. Alt vi i fellesskap gjør i samfunnet nå, er for å unngå å måtte stenge ned igjen, skriver Aasheim.

Går dårligere digitalt

Studier utført ved NTNU og Universitet i Bergen viser at studentene ikke presterte like godt da all undervisning var digital.

Ifølge Universitetsavisa mente 53 prosent av norske studenter at situasjonen i våres var mer krevende enn før, og 23 prosent syntes den var mye mer krevende.

Studentene synes det aller verste med situasjonen var at de ikke fikk møte venner, og at det var vanskelig og mindre effektivt å studere hjemmefra.

En undersøkelse fra Universitetet i Bergen viser at syv av ti studenter sier studieinnsatsen ble dårligere etter nedstengingen.

Frykter frafall fra studiene

Allerede er mye av undervisningen ved Universitetet i Oslo digital. Stølen forteller at de gjør det de kan for å gi elevene noen fysiske møter, men at det er svært begrenset.

– Det er en utfordrende situasjon. Studenter som nå har sittet hjemme i uker og måneder mangler en viktig del av det å være student. Det er lett å tenke at det handler om å se noen forelesninger og så sitte og lese alene, men mye læring skjer i fellesskap.

Han er også bekymret for at situasjonen vil føre til at færre fullfører. Ved å flytte all undervisning over på nettet mistenker han at studentene vil mangle rutiner og oppfølging.

– Vi kan tape en mye større andel av studentene i denne situasjonen enn ellers, og jeg tror det beste for å unngå det er å ha en viss fysisk tilstedeværelse, med smittevern og strenge regler.

Publisert: 11.09.20 kl. 16:52