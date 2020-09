ETTERFORSKER: Politiet har siktet flere personer etter grottefesten i Oslo. Foto: Ingvild Silseth

Grottefestdeltakere med hjerneskader er i bedring

To personer fikk hjerneskader etter å ha deltatt på grottefesten på St. Hanshaugen i Oslo i slutten av august. Nå er de på bedringens vei.

– De to pasientene med påviste hjerneskader etter grottefesten er begge i bedring og i videre rehabilitering, melder Oslo Universitetssykehus.

Meldingen er frigjort i samråd med, og etter ønske fra pårørende, skriver de videre.

Det var i 29. august at opp mot 200 personer kan ha vært innom en fest i et forlatt tilfluktsrom på St. Hanshaugen i Oslo.

Det ble benyttet et dieselaggregat for å forsyne strøm til lys og lydanlegg. Deltagere har forklart at festen gikk fint fram til noen åpnet døren inn til aggregatet og slapp kullos inn i bunkeren.

Gassen fylte rommet, og da nødetatene ankom lå det flere bevisstløse personer utenfor inngangen.

27 personer ble etter festen innlagt på Oslo universitetssykehus med kullosforgiftning.

I begynnelsen av september gikk sykehuset ut med nyheten om at noen av festdeltagerne hadde blitt hjerneskadet som følge av kullosforgiftning.

– De har hjerneskader, og vi behandler dem med tanke på at de skal bli best mulig, men vi kan ikke garantere at de blir helt friske igjen, sa Dag Jacobsen, avdelingsleder ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til VG.

Han forklarte at kullosforgiftning går verst utover de viktigste organene i kroppen, nemlig hjertet og hjernen.

– Kullos er en av de verste giftene vi kjenner. Den tar plassen til oksygenet på hemoglobinet og kveler kroppens oksygenopptak, sa avdelingslederen.

Så langt er fem personer siktet for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse, brudd på smittevernloven og uberettiget adgang og opphold i bunkeren.

Publisert: 22.09.20 kl. 10:50

