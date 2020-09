BYGGEPLASSEN: Byggingen av minnestedet ved Utøya er stoppet. Slik så minnestedet ved Utøyakaia ut på mandag. Foto: Jørgen Braastad

Retten stopper bygging av Utøya-minnested

Ringerike tingrett gir naboene medhold i at minnestedet for Utøya på Utøyakaia skal stoppes midlertidig.

Det melder NTB.

– Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet, skriver Ringerike tingrett i sin kjennelse.

Staten og AUF pålegges også å betale saksøkernes omkostninger med over 2 million kroner.

Lang strid

Striden om 22. juli-minnesmerket på Utøykaia har pågått i lang tid.

Naboene har villet stanse hele oppføringen. Denne saken skal opp i Ringerike tingrett 30. november.

Utøya-naboene har også gått til retten med ønsket om at byggingen av minnesmerket skal settes på midlertidig vent fram til rettsbehandlingen i november.

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia gikk til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet skal stoppes midlertidig – at det gis en såkalt midlertidig forføyning. Rettssaken gikk i Ringerike tingrett i forrige uke.

– Lettet

– Det er en stor lettelse i gruppen vår nå, sier Anne-Gry Ruud.

Hun er nabo, og har koordinert søksmålet fra naboenes side.

– Endelig gikk dette fra politikk til retten. Vi fikk medhold på alle punkter, også at helsekonsekvenser for oss som er naboer ikke er utredet godt nok. Et spørsmål for retten var om tålegrensen er overskredet, og det mener retten at den er.

– Dommen er en kritikk til staten og til Hole kommune for den behandlingen de har gitt saken. Vi føler dette er en oppreisning og at det ikke er ventelig at at det skal plasseres et minnested her

BEFARING: Aktører fra Ringerike tingrett har befaring onsdag morgen i saken om midlertidig stans i byggingen av minnesmerket på Utøyakaia Foto: Heiko Junge

Oppføringen av det nasjonale minnesmerket etter 22. juli 2011 har vært en langvarig prosess.

Byggearbeidene startet opp i august. Det er Statsbygg som står for oppføringen av minnesmerket.

Minnestedet skal blant annet bestå av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Publisert: 25.09.20 kl. 13:10 Oppdatert: 25.09.20 kl. 13:35

