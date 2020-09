KRITISK: Henrik Asheim mener at Jonas Gahr Støre tar Arbeiderpartiet til venstre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høyre ut mot Støres industri-forslag: – Går tilbake til 1970-tallet

Statsråd Henrik Asheim angriper Aps nye industripolitikk og avviser at Høyre er blitt gammeldagse.

Ap-leder Jonas Gahr Støre varslet torsdag en ny retning for norsk industripolitikk. Han vil ta staten inn i nye næringer som hydrogen, farmasi og mineralindustri og åpner samtidig for å opprette splitter nye statsselskaper hvis han vinner valget.

Han kalte samtidig Høyres politikk for gammeldags. Støre sier at Høyre kutter skattene for dem som har mest og strammer inn for dem som har minst – og tror at det får folk til å yte mer.

Henrik Asheim mener Støre tar feil og at Høyre er et parti med moderne politikk.

– Kort og enkelt mener jeg vi kan oppsummere det som kommer fra Gahr Støre i én setning: Mer skatt og stat, og mindre valgfrihet. Nok en gang tar Støres Ap utgangspunkt i systemer og reguleringer fremfor i folks hverdag og det er på ingen måte moderne politikk, sier Asheim til VG.

INDUSTRI: Støre varsler en ny industripolitikk hvis han får makt. Her fra legemiddelbedriften Curida i Elverum som han besøkte torsdag. Foto: Vidar Ruud

– Gjentar gamle feil

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er nestleder i Høyres programkomité, som tidligere i september la frem sitt nye programforslag.

– Dere har nå vært i regjering i snart åtte år. Er dere fremdeles unge, freshe og moderne?

– Jeg tror vi er et ganske gjenkjennelig parti. På den ene siden styrer vi landet trygt, men vi fornyer også politikken i vårt nye programforslag, sier Asheim.

– Støre vil ha mer statlig innblanding i norsk økonomi. Det går mot det som har vært konsensus i de siste tyve årene, som er nedsalg. Hva mener du om Støres utspill?

– Vi ser at Støres Arbeiderparti er et ganske nytt Arbeiderparti. De går tilbake og gjør de gamle feilene fra 1970-tallet. Vi står i en situasjon hvor det private næringslivet sliter. Det siste vi trenger er at staten eser ut. Det er helt feil medisin, sier han.

– Det er veldig spesielt. Fra dagens lekkasjer ser vi et Ap som går tydelig mot venstre.

NYTT PROGRAM: Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim la frem et nytt forslag til Høyre-program tidligere i september. Foto: Stian Lysberg Solum

Savner ikke Stoltenberg

Asheim mener at Støres industripolitikk er et klart brudd med Stoltenberg-tiden.

– Dette er et oppgjør med det styringsdyktige Ap du kjente før i tiden, sier han til VG.

– Savner du Jens Stoltenberg som statsminister?

– Jeg savner ingen Ap-regjeringer. Dette er et Ap som ikke tenker nytt om politikk, men gammeldags om ny politikk.

EX-STATSMINISTER: Jens Stoltenberg solgte Norge ned i en rekke statlige selskaper da han ledet Norge. Foto: NATO / NATO

Formuesskatt-debatt

Høyre har under Erna Solbergs tid hatt flere diskusjoner om formuesskatten.

Flertallet på Høyre-landsmøtet i høst overkjørte partiledelsen da de vedtok at Høyre uten forbehold skal fjerne hele formuesskatten Både Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Bent Høie og Tina Bru stemte imot. Også Asheim mener at det er viktigst å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital først.

– Høyres landsmøte stemte for å fjerne formuesskatten helt. Det høres ut som gamle Høyre?

– Landsmøtet har vedtatt å fjerne formuesskatten. Det hadde vi i programmet både i 2013, 2017 og i årets programforslag. Men vi sier at vi vil fjerne den på sikt og fokusere på å fjerne den på arbeidende kapital. Den debatten kommer vi til å ha på landsmøtet, sier han.

