Oljefondssjefen med uhell på elsparkesykkel – skadet skulderen

Nicolai Tangen (54) styrer pengebingen med armen i fatle.

– Det stemmer at Nicolai har hatt et uhell på elsparkesykkel som resulterte i en skade på skulderen, bekrefter hans pressekontakt Marthe Skaar i Norges Banks Investment Management (NBIM) til VG.

Uhellet skjedde fredag i forrige uke.

Skaar skriver i en e-post til VG at oljefondssjefen heldigvis hadde på seg hjelm, ellers er i fin form og fullt i gang med jobben som oljefondssjef.

– Nicolai nektet å la seg sykmelde, så han går nå på jobb med armen i fatle og er litt flau over at han falt innenfor kategorien «mann-50-falt-på-elsykkel».

Nicolai Tangen tiltrådte som leder for oljefondet 1. september i år.

Kronglete

Veien frem til tiltredelsen har vært humpete for Tangen, siden det 26. mars ble kjent at han skulle overta som ny leder etter Yngve Slyngstad.

Hoveddelen av kritikken fra Stortinget dreide seg om at Norges Bank hadde tillatt Tangen å beholde 43 prosent eierskap i Ako Capital.

Bankens tilsynsorgan har krevd at all risiko for interessekonflikter må elimineres. Tangen har også hatt deler av formuen sin plassert i skatteparadiser.

Stortinget har også vært krystallklare på at Norges Bank må sørge for en løsning på disse to spørsmålene, for at Tangen skal kunne tiltre.

Ny avtale

Den 24. august ble det kjent at hovedstyret i Norges Bank og Tangen hadde reforhandlet vilkårene i arbeidsavtalen, med følgende endringer:

Tangen avvikler eierskapet i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation og vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid.

Tangen har videre meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

Intense måneder

– De siste fem månedene har vært de mest intense og de mest krevende, men også de mest lærerrike jeg noen gang har opplevd, sa Tangen da.

– Du opplever ikke at du har ofret for mye for Norge når du nå gjør dette?

– Nå vet vi ikke hvordan dette kommer til å bli de neste fem årene, det kan være at det ikke blir så bra som jeg håper. Men jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Og så ofrer jeg det ikke, for de pengene går til et veldedig formål. Jeg er virkelig av den oppfatning at den største gleden du kan ha er å gi bort ting., sa han til VG da.

Nicolai Tangen opplyser at han har cirka 5 milliarder kroner i Ako-fond, som vil bli innløst. Disse pengene vil han sette i banken, hvor han fra før har plassert to milliarder.

Mange skader

Etter at uteleie av elektriske sparkesykler for alvor startet i Oslo og etter hvert i flere større byer fra 2019, har det vært mange uhell og skader. I juli 2019 registrerte Oslo legevakt rundt fire skader i døgnet. Mange av skadene har oppstått etter nattlig bruk og promilleføring av farkostene.

Det populære og miljøvennlige fremkomstmiddelet har den siste tiden vært mye debattert, blant annet fordi mange av dem blir hensatt på fortau og er i veien for både blinde, bevegelseshemmede og fotgjengere. Også utrykningskjøretøy er blitt hindret.

Bransjen gikk i august sammen om et felles sett av tiltak for å rydde opp.

Forslaget inkluderer:

Operatørene etablerer felles gatepatrulje for rydding av elsparkesykler

Utdanning av brukeren, med incentiver for god parkeringsatferd

Felles ikke-parkeringssoner

Fartsbegrensende soner

Parkeringsplasser for mikromobilitet

Tilgjengelige kontaktflater for innrapportering av skadede og feilparkerte kjøretøy

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har nå bedt Statens vegvesen om å utrede veitrafikkloven for elsparkesykler. Forslaget er ventet på nyåret.

El-sparkesyklene har også vært utsatt for ren sabotasje, som følge av konfliktene.

