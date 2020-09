Grensekontrollen trodde at passasjerene skulle i møte med Bergen kommune om smittevernsutstyr. Så oppdaget politiet at en av passasjerene hadde medvirket i et av Sveriges mest spektakulære ran.

Flyet som ble avvist

Deretter ble politiet oppringt – av smitteverngründer Idar Vollvik (52).

Et privatfly lander på Flesland.

Det er tidlig skjærtorsdag 9. april og kaldt i luften på flyplassen utenfor Bergen.

Om bord er det fire passasjerer og to besetningsmedlemmer.

Flyet kommer fra Bromma flyplass, like utenfor Stockholm i Sverige.

Dagen før flyet ankommer, får politiets grensekontroll på Flesland en telefon.

En norsk statsborger fra Lyngdal ber om at privatflyet får landingstillatelse.

Han forteller at de fire svenskene er seriøse aktører som vil selge smittevernutstyr til Norge, viser dokumenter fra politiet som VG har fått innsyn i.

De skal blant annet møte Bergen kommune, blir politiet fortalt.

På dette tidspunktet er grensen inn til Norge stengt. Likevel blir flyet klarert for landing:

Årsaken er at politiet tror passasjerene kan forsyne Norge med sårt tiltrengt smittevernutstyr under coronapandemien.

Etter landing gjør politiet en bakgrunnssjekk av passasjerene:

En av dem viser seg å være dømt for medvirkning til et av de største ranene i nyere svensk historie.

Politiet forstår at informasjonen de har fått, ikke stemmer:

De fire passasjerene skal ikke møte Bergen kommune.

De har heller ikke planer om å selge smittevernutstyr til Norge.

VG kan i dag fortelle den ukjente historien om flyet som i det coronastengte Norge fikk tillatelse til å lande på Bergen lufthavn – som et sjeldent unntakstilfelle, midt i den stille påskeuken.

Flyet ble chartret av 26 år gamle Daniel Færøykavlen fra Lyngdal.

Færøykavlen ble i 2018 dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri.

I dag driver Færøykavlen med kjøp og salg av smittevernutstyr, som eier og daglig leder i firmaet Dafa Group AS.

På Flesland blir de fire passasjerene i flyet stoppet i grensekontrollen. Politiet vil ikke slippe dem inn i Norge.

Like etter at avgjørelsen er tatt, blir politiet oppringt av en mann som vil snakke om svenskene.

Det er ikke Færøykavlen som ringer, men en av hans forretningsforbindelser. En tidligere milliardær og kjent norsk seriegründer, bosatt i Bergen.

Også Idar Vollvik (52) har denne våren satset stort på salg av smittevernutstyr.

Nesten fire måneder senere, tirsdag 1. september, blir Idar Vollvik pågrepet på vei til jobb. Samtidig aksjonerer politiet mot tre ulike adresser tilknyttet Vollvik og hans firma Vovi AS i Bergen. VG har rettet en rekke spørsmål til Idar Vollvik om denne saken. Siden mandag har VG forsøkt å komme i kontakt med både gründeren og hans forsvarer, advokat Einar Råen. Ingen av dem har besvart VGs gjentatte henvendelser.

Politiet mener at Vollvik har endret merkingen på munnbind med forsett.

Samme morgen som han blir pågrepet, konfiskerer politiet store mengder munnbind.

Politiet mener at Vollvik kjøpte munnbind som ikke bør brukes i behandling av coronapasienter, såkalte ikke-medisinske munnbind.

Ifølge politiet har han pakket dem om i Norge og solgt dem som medisinske munnbind.

Noen av munnbindene er også blitt merket om og solgt som kirurgiske munnbind, mener politiet.

Disse brukes normalt av leger og helsepersonell.

Vollvik ble pågrepet fordi politiet mente faren for bevisforspillelse var stor.

Onsdag 2. september ble han løslatt.

Både Vollvik og hans kone, Anita Vollvik, som også jobber i VOVI AS, er siktet i saken. Siktelsen gjelder brudd på loven om medisinsk utstyr, ifølge politiet.

Loven krever at medisinsk utstyr skal merkes i samsvar med kravene som følger av internasjonale avtaler, før utstyret markedsføres, omsettes eller tas i bruk.

Begge nekter straffskyld, men Idar Vollvik erkjenner å ha pakket om munnbind.

Tirsdag 19. mai sender Daniel Færøykavlen et tips til VG:

«Gjennom min leverandør i Kina har jeg kapasitet til å dekke det norske behovet. Samtlige kommuner har fått tilbud om å kjøpe smittevernutstyr». I tipset til VG skriver Færøykavlen at han er lei av at mediene fremstiller det som at Norge mangler smittevernutstyr:

Selv har han to millioner munnbind på lager, som han har forsøkt å selge til norske helsemyndigheter og sykehus, uten hell, skriver han.

Til slutt fikk han nok:

Han chartret i stedet et privatfly og fløy inn potensielle kjøpere fra Sverige torsdag 9. april.

«Tross at jeg tok denne avgjørelsen med å innhente store grossister fra Sverige valgte staten.as og utvise flyet grunnet corona-krisen», skriver Færøykavlen i tipset til VG.

Dagen før landing ringer vakthavende på Flesland lufthavn Daniel Færøykavlen og spør om formålet med turen:

Færøykavlen forklarer at de fire passasjerene skal møte representanter fra Bergen kommune, ifølge en rapport fra politiet som VG har fått innsyn i. Formålet med turen var å diskutere leveranser av smittevernutstyr til Norge, ifølge rapporten.

Flyet og passasjerenes formål blir vurdert til å oppfylle et av unntakskravene for å komme inn i Norge, selv om grensene er stengt.

På Flesland ruller flere politibiler opp ved siden av privatflyet fra Stockholm.

Også Tollvesenet skal undersøke flyet.

Tom Throndsen, seksjonsleder for politiets grensekontroll på Flesland, beskriver forløpet slik:

– Under den innledende samtalen oppfylte flyet kravet til landingstillatelse. Men da flyet landet, oppdaget vi at det vi var blitt fortalt, ikke stemte.

Politiet tar nå kontakt med Bergen kommune, som benekter at noen fra kommunen skal møte svenskene.

VG har også vært i kontakt med Helse Bergen, som heller ikke hadde en avtale med svenskene.

– Kartet stemte ikke overens med terrenget. Passasjerene kunne ikke dokumentere møter med det offentlige. Dermed var kravet knyttet til unntak ikke lenger oppfylt, sier Throndsen.

Politiet beslutter at svenskene må fly tilbake til Stockholm.

Daniel Færøykavlen hevder han aldri sa til politiet at de fire passasjerene skulle møte Bergen kommune eller offentlige helsemyndigheter:

– Det stemmer ikke. Passasjerene skulle kjøpe smittevernutstyr til helsevesenet i Sverige. Formålet med turen var å vise at utstyret faktisk eksisterte.

– Så du mener at politiet lyver?

– Ja, det gjør de.

Færøykavlen vet ikke hvem passasjerene på flyet var, sier han.

Han ønsker ikke å oppgi navnet på firmaet, men sier at han oppfatter det som seriøst.

VG har fått identiteten til de fire passasjerene på flyet bekreftet av svenske kilder.

VG har også vært i kontakt med to av passasjerene, som heller ikke husker hvem de skulle møte i Bergen.

Færøykavlen mener at hele avtalen gikk i vasken da svenskene ble bortvist:

Politiet står inne for vurderingen som ble gjort, sier Tom Throndsen i Vest politidistrikt i dag.

Før flyet skulle returneres til Stockholm, ble det undersøkt av grensekontrollen.

Det er nå politiets teamleder på Flesland får en uventet telefon:

Det er Idar Vollvik som ringer.

Seksjonsleder Throndsen vil ikke fortelle hva som ble sagt i telefonsamtalen, men han bekrefter at Vollvik ringte.

– Hadde Vollvik en interesse av at disse passasjerene skulle komme inn i landet?

– Da går vi inn på hva som ble sagt i samtalen. Jeg ønsker ikke å si annet enn at det var snakk om et møte.

VG har snakket med to av passasjerene. En av dem forteller at de skulle til en fabrikk i Norge.

– Det gjaldt håndsprit. Det var en produsent, som jeg ikke husker navnet på. Vi selger i Sverige, og ble invitert til å fly over, sier svensken.

– Hvem var de andre passasjerene?

Færøykavlen bekrefter at Vollvik og en annen aktør ble invitert til møtet med svenskene:

– Det ville nok vært aktuelt at han også skulle selge noen produkter.

Vollvik kunne levere utstyr til svenskene, som han selv ikke hadde på lager, forteller Færøykavlen.

En av passasjerene som møter politiet, er en mann som er dømt for medvirkning til ett av de største ranene i moderne svensk historie.

VG har fått identiteten bekreftet av svenske kilder.

Tidlig på morgenen 23. september 2009 landet et helikopter på taket til verditransportsentralen i Västberg i Stockholm. På bare 20 minutter tok tre ranere seg inn i bygningen og stjal 39 millioner kroner, før de fløy av gårde i et stjålet helikopter Syv personer ble senere dømt for ranet. Mannen som kom til Bergen 9. april, ble dømt til fire års fengsel for medvirkning.

Utbyttet fra ranet ble aldri funnet.

Den fjerde personen på privatflyet er også tidligere straffedømt, ifølge passasjerlisten.

Han er dømt for mishandling, trusler, narkotikaforbrytelser og våpenkriminalitet.

Flere ganger den siste uken har VG forsøkt å komme i kontakt med de to svenskene, både på telefon og via deres tidligere forsvarere – men uten hell.

Daniel Færøykavlen kjente ikke til at det var to tidligere straffedømte på flyet, hevder han:

– Jeg kjente ikke de som var på flyet direkte, men de som er rundt dem. Det var representanter fra et firma som ble sendt, sier han til VG.

Færøykavlen mener hele situasjonen beror på en misforståelse. Passasjerene skulle aldri blitt bortvist, sier han.

Dette er Tom Throndsen i Vest politidistrikt ikke enig i:

– Med utgangspunkt i måten Færøykavlen formulerte seg på i sin innledende kontakt med politiet, og det som møtte oss da vi undersøkte flyet, beror ikke dette på en misforståelse.

– Fant politiet noe da dere undersøkte flyet som styrket avgjørelsen om å sende passasjerene i retur?

– Ja. Formålet med turen var dårlig dokumentert og virket lite seriøst.

I 2016 blir den såkalte «Breaking Bad»-ligaen ble rullet opp på Sørlandet.

Politiet avdekket et stort nettverk som innførte og solgte store mengder amfetamin og hasj.

Aldri hadde politiet sett noe lignende i Norge:

Ligaen merket narkotikaen med sin egen logo – en glefsende kobraslange.

Det minnet om Netflix-serien «Breaking Bad», der amfetaminsalg profesjonaliseres for å tjene store penger, sa politioverbetjent Thor Atle Pedersen til TV-programmet Åsted Norge i 2016.

Daniel Færøykavlens navn dukket opp da politiets økonomiavsnitt undersøkte pengestrømmen knyttet til narkotikaomsetningen, ifølge Agder lagmannsretts dom fra 2018.

26-åringen hadde en rolle i å skjule og sikre penger for ligaens hovedmann, ifølge dommen.

Blant annet mente retten at Færøykavlen hadde tilknytning til flere dyre biler, som hovedmannen hadde kjøpt for narkopenger.

Lagmannsretten dømte Lyngdal-mannen til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri.

Ligaens hovedmann ble dømt til fengsel i ni år og to måneder, i to ulike saker.

Færøykavlen har fremdeles ikke sonet sin dom. Han har begjært saken gjenopptatt.

Færøykavlens advokat, Audun Lillestølen, sier hans klient har en klar forventning om at han vil bli frifunnet dersom straffesaken mot han blir gjenopptatt.

– Jeg er dypt skeptisk til at hans virksomhet forsøkes mistenkeliggjort ved å konstruere en knyting til en tidligere straffedom om noe helt annet, sier Lillestølen.

– Jeg er ikke kjent med noen form for kritikkverdige forhold knyttet til Daniel Færøykavlens næringsvirksomhet.

Om han evner å skaffe et stort antall munnbind, som det norske folk faktisk trenger, er det prisverdig og ikke kritikkverdig, sier advokaten.

Selv sier 26-åringen at han er utsatt for et justismord, og har anmeldt saken til Spesialenheten for politisaker.

Dommen mot han er rettskraftig, men ligger til behandling hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, sier påtaleleder i Agder politidistrikt, Terje Kaddeberg Skaar.

Påtalelederen bekrefter at Færøykavlen har anmeldt politiet og påtalemyndigheten.

Saken er ikke ferdig behandlet, ifølge Spesialenheten. En avgjørelse er ventet innen kort tid.

Første gang Idar Vollviks firma kom i politiets søkelys, var 22. april, sier påtaleansvarlig i saken, Sigrid Sulland.

VG har tidligere skrevet at Vollvik fikk 60.000 munnbind stoppet på grensen i april. Saken ble sendt fra Tolletaten til Vest politidistrikt, bekrefter Sulland.

Den gangen ble det kun opprettet en undersøkelsessak, og ikke en straffesak.

– Opplysninger fra den forrige saken bidro til at vi gikk så fort til verks i denne saken, sier Sulland.

Privatflyet som landet i Norge, er ikke en del av etterforskningen mot Vollvik i dag, sier Sulland.

Hun bekrefter at Daniel Færøykavlen er blitt avhørt i forbindelse med siktelsen:

– Vi kan bekrefte at han selv ringte politiet etter at Vollvik var blitt pågrepet, og at det er en kontakt mellom de personene og selskapene. Han har status som vitne i vår sak på nåværende tidspunkt, sier Sulland.

– Politiet ønsker nok å avhøre Færøykavlen igjen.

Færøykavlen opplyser at han og Idar Vollvik har forretningsforbindelser, men ønsker ikke å utdype relasjonen ytterligere.

Begge har på ulike tidspunkter vært styreledere i Top Fundraising AS, et firma som nå er konkurs, ifølge BizWeb.

Selskapet drev med «annen forretningsmessig tjenesteyting».

Færøykavlens selskap Dafa Group AS har aksjer i Vollviks mobilapp-selskap Geddit.

Færøykavlen har aksjer i fire selskaper Vollvik er styreleder eller styremedlem i, viser VGs kartlegging.

26-åringen har kjent Vollvik i tre-fire år, sier han.

Ifølge Færøykavlen er han og Vollvik først og fremst konkurrenter på smittevernutstyr.

Men Færøykavlen opplyser til VG at han ved to anledninger har kjøpt munnbind fra Volliks firma, som han har solgt videre til andre aktører.

I forhandlinger med Vennesla kommune fikk kommunen oversendt prisoverslag fra Færøykavlens firma:

Men dokumentasjonen kommunen fikk, var merket med Vollviks firmalogo, viser dokumenter VG har fått innsyn i. Dokumentasjonen som ble sendt til Vennesla, var en del av et tilbud, som aldri genererte i et reelt salg, ifølge Færøykavlen.

Færøykavlen sier at han også har solgt Vollviks munnbind til Arendal kommune og en annen aktør.

Disse munnbindene var det ikke noe galt med, oppgir 26-åringen.

Klokken 12.28, to timer etter ankomst, returnerer flyet til Sverige, ifølge dokumenter VG har fått innsyn ifra Avinor.

Færøykavlen hevder han aldri fikk et klart svar fra politiet på hvorfor flyet ble bortvist.

Han har i ettertid rettet et erstatningskrav mot politiet, viser dokumenter som VG har fått innsyn i:

En måned etter at flyet ble bortvist, sender Færøykavlen en faktura på to millioner kroner til politiet. I emnefeltet skriver han: «Avvist privatfly 9. april 2020 fra Stockholm til Flesland. Flyet fikk godkjent innreise dagen i forveien, men ble avvist ved ankomst».

Erstatningskravet fra Færøykavlen er ferdig behandlet hos Politidirektoratet, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Politidirektoratet konkluderer med at politiet ikke gjorde noe feil i håndteringen av flyet denne dagen.

Tom Throndsen i Vest politidistrikt bekrefter at politiet tok ut passasjerlister og sjekket identitetene til passasjerene ved ankomst til Norge.

– Når politiet gjør en slik undersøkelse, og står med personene foran oss, kan vi verifisere hvem som er om bord, og at dette stemmer overens med passasjerlisten, sier Throndsen.

– Denne reisen ble arrangert i privat regi. Den hadde ingen offentlige interesse, og det var ikke planlagt noe offentlig møte eller leveranser av smittevernutstyr som hadde betydning for kritisk, norsk samfunnsstruktur.

– Derfor ble flyet bortvist.

Publisert: 13.09.20