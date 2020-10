SØKER: To hvitkledde kriminalteknikere fra Kripos brukte fredag formiddag en brannhund til å søke gjennom åstedet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Etterforsker dødsbrann med bred bistand fra Kripos – fortsatt ingen mistenkte etter funn av to døde

MOELV (VG) Kriminalteknikere fra Kripos har fredag søkt med spesialhunder i brannruinene av næringsbygget i Moelv. Politiet etterforsker relasjonen mellom den antatt døde vaktmesteren og en savnet mann på Gjøvik.

Oppdatert nå nettopp

– Vi tror fortsatt at det er en kriminell handling som er begått på åstedet. Vi har foreløpig ikke identiteten på de to omkomne og brannårsaken er også foreløpig ukjent, sier politiadvokat Sten Floor Nelson til VG like før klokken 12 fredag.

Politiet håper å få identiteten på den første personen som ble funnet etter brannen i løpet av fredag.







Brannen i industribygget i Moelv i Ringsaker kommune i Innlandet startet onsdag morgen. Politiet meldte om brannen klokken 07.00.

To foreløpig uidentifiserte personer ble onsdag og torsdag funnet i brannruinene.

BRUKES TIL LAGRING: Den delen av bygget som har brent ned brukes som kontorlokaler, mens den øvrige delen brukes til vinterlagring av bobiler, båter og andre kjøretøy. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Fredag morgen var kriminalteknikere fra Kripos på plass, blant annet med to brannhunder, og startet undersøkelsene i brannruinene. En anleggsmaskin har blitt brukt til å fjerne utbrent takkonstruksjon.

Begge de omkomne ble funnet i delen av bygget der det har brent mest, bekrefter politiadvokaten.

Han sier at det etter slukningsarbeidet ble funnet en gassbeholder på åstedet og at funnet etterforskes. Politiet vet imidlertid ikke om den har sammenheng med brannen.

les også To personer funnet døde etter brann i Moelv – etterforsker om den kan være påsatt

– Sentralt hvilken relasjon de har hatt

Politiadvokaten sier til VG at de antar at en av dem som er funnet omkommet er en person som utførte vedlikehold på taket.

– Han var en type vaktmester på bygget og var der regelmessig, men vi vet ikke konkret når arbeidet begynte, sier Floor Nelson.

Politiadvokat Sten Floor Nelson. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politiet etterforsker om den andre personen som er funnet omkommet er en 43 år gammel mann fra Gjøvik. Han har vært savnet siden tirsdag 29. september og er fortsatt ikke funnet.

– Det er korrekt at politiet har opplysninger om at det var en relasjon mellom dem. Dette etterforsker vi nå, men jeg vil ikke gå nærmere inn på det. Men det er sentralt hvilken relasjon de har hatt, sier politiadvokaten.

Torsdag kveld sa politiadvokat Sten Floor Nelson til VG at to savnede personer i området er en del av etterforskningen.

– Vi har to savnetsaker; en på Gjøvik som er relativt ny og en person fra Nes som har vært savnet i flere uker. Det er foreløpig for tidlig å si om noen av dem kan knyttes direkte til saken, sa Floor Nelson.

Utelukker ikke flere funn

Politiet utelukker ikke at de kan finne flere personer i søket i brannruinene. Fredag ettermiddag pågår det fortsatt søk.

– Ingen er foreløpig mistenkt, siktet eller pågrepet, sier han.

– Har dere en idé om motivet?

– Ikke nå, vi holder alle muligheter åpne, sier han.

Politiet ønsker fortsatt tips fra personer som kan ha gjort observasjoner i forbindelse med brannen. Bilder og video fra dashbordkamera i biler i området Storgata i Moelv og Mjøsbrua fra 29. september til kl. 08.00 onsdag 30. september er av særlig interesse.

Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her.

LAGER OG KONTOR: Bygget er en stor hall som blir brukt til vinterlagring av båter, bobiler og andre kjøretøy. Foto: Tore Kristiansen, VG

Eier bygget: – Har medlidenhet

– Vi har sterk medlidenhet med dem som viser seg å være involvert i denne tragiske hendelsen. Det er tragisk når liv går tapt, sier Klaus Bratlie fra Gjøvik.

Sammen med Hans Bernhard Falk eier han bygningen i Moelv sentrum.

Klaus Bratlie og Hans Bernhard Falk er ifølge Oppland Arbeiderblad begge velkjente investorer fra Gjøvik, og samarbeider om flere prosjekter. Eiendommen i Moelv kjøpte de i 2014.

EN DEL NEDBRENT: En av eierne, Klaus Bratlie, fikk komme inn i brannruinene i går. – Nordre del med buet tak er totalskadet av brannen. Søndre del er uskadet. Det samme gjelder det midtre partiet med flatt tak. Brannskilleren viser seg å ha fungert som den skal. I den totalskadede delen var det blant annet en kontorer av forholdsvis høy teknisk standard, et kaldlager, samt biler, båter og campingvogner i denne delen av bygget. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Ble ikke brukt til å sove i

VG har vært i kontakt med Falk, som sammen med Bratlie har gitt VG tillatelse til å gjengi kommentarer de har gitt til avisen.

Eierne har vært i politiavhør.

– Vi opplever at alt blir ettergått på grundigste vis, og at politiet jobber svært bredt i denne saken. Det er vi glad for. Vi er helt sikre på at vi har vårt på det tørre, men skulle selvfølgelig gjerne vært en slik dramatisk hendelse foruten, sier Klaus Bratlie.

Bratlie opplyser til Oppland Arbeiderblad lokalene ikke ble brukt til å sove i.

– Vitner har observert et arbeid på taket. Kan det ha gitt varmeutvikling?

– Det er utelukket. Det stemmer at vi hver høst går over delen av bygget med flatt tak. Dette gjøres med kost, spade og svartsekk. Det brukes ikke varme i noen form til dette arbeidet, sier Klaus Bratlie.

Publisert: 02.10.20 kl. 13:05 Oppdatert: 02.10.20 kl. 13:16

Mer om Etterforskning Brann Kripos Politiet Ringsaker Innlandet