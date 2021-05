Sørheim vil i stedet «eie» og ufarliggjøre uttrykk som «Fuck the police» i stedet for å bli opprørt. Her har noen tagget det på en bolig han besøkte i forbindelse med tjenestegjøring. Foto: Privat

TikTok-Bausjen: − Får nesten dårlig samvittighet

Politimann Per Gladmann Sørheim (40) måtte stenge TikTok-kontoen sin. Han er forbauset over tilbakemeldingene.

Av Håvar Bremer

Han kalte seg «Bausjen» og la ut en rekke informative og humoristiske videoer fra sin jobb som politi på gatene på Romerike utenfor Oslo.

Sørheim forteller at han fikk god kontakt med ungdom i distriktet gjennom kontoen, som nådde 44.000 følgere. I forrige uke fikk han beskjed om å legge ned.

Her er «avskjedsvideoen»:

Ingen kommentar

I helgen skrev blant andre forsvarsadvokat John Christian Elden på Twitter:

Foto: Twitter

Grunnen til nedleggelsen var ifølge Øst politidistrikt at folk kunne prøve å varsle politiet gjennom «Bausjen», fordi den kunne fremstå som en offisiell politikonto.

Politistasjonssjef Grethe Løland i Lillestrøm vil hverken kommentere meldingen til Elden, eller forslaget om å legge inn informasjon i «bioen» om at det ikke er en offisiell politikonto.

– Ettersom han har blitt så stor, er sannsynligheten større for at folk tagger han, og ikke de offisielle kontoene, og tenker at de har varslet politiet, sa Løland til VG i forrige uke.

Dårlig samvittighet

Sørheim tar beslutningen om nedleggelse med fatning.

– Vi er på samme lag, og vi vil alle det beste for samfunnet, sier han til VG.

Kommentarfeltene på «Bausjen»-videoene ble fylt opp med støtteerklæringer da 40-åringen gjorde det kjent at han gir seg:

Foto: TikTok

– Jeg er forbauset over alle de flotte tilbakemeldingene. Det kommer både fra unge, gamle, politikritikere og kjendisadvokater. Det kommer også flere positive ord fra kolleger og lokal ledelse enn noen gang. I starten var det jo mange som var litt skeptiske, men nå er det flere som har åpnet øynene for denne typen tilnærming til ungdom, sier Sørheim.

Instagram og Facebook

Han har fått beskjed om at han fremover kan lage videoer for Øst politidistrikt på Instagram og Facebook, eller benytte de offisielle TikTok-kontoene til andre politidistrikt. Men noen egen konto på TikTok er ikke aktuelt lenger.

– Jeg setter spesielt stor pris på tilbakemeldinger fra folk jeg ikke kjenner, men som forteller meg i kommentarfeltene at jeg har vært til stor glede, og at jeg har bidratt med å gi et positivt inntrykk av politiet. Det er nesten så jeg får dårlig samvittighet for at jeg ikke lagde flere videoer med bedre innhold.