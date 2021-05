SLITER: På målingene ligger Frp an til å gjøre sitt dårligste valg siden 1993. Denne helgen skal Sylvi Listhaug velges som ny partileder. Foto: Helge Mikalsen

Ligger an til dårligste valg på 28 år: Dette er Listhaugs problem

Skal Fremskrittspartiet vokse, må de hente tilbake velgere fra Senterpartiet. Problemet er at Frp støtter regjeringen disse velgerne protesterer mot, mener valgforsker Johannes Bergh.

Av Runa Fjellanger

Skuffende målinger, lav lojalitet og store velgerlekkasjer. Når Sylvi Listhaug skal velges som ny leder på Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen, er det for et parti som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg på nesten 30 år.

Johan Giertsen i Poll of polls er klar på hva som er Frps største problem:

– Det er Senterpartiet. Det er der det er desidert størst lekkasje. I april var det dobbelt så mye lekkasje til Sp som til Høyre, sier han.

Ifølge Poll of polls snittall for april har 45.000 av Frps 2017-velgere gått til Sp.

– Det er Vedum som står mellom et rimelig godt valg for Frp og et de ikke vil være fornøyd med, sier Giertsen.

Dårligste siden 1993

Samtidig lekker Frp 21.000 velgere til Høyre og 25.000 til «andre», altså minipartier som i dag ikke sitter på Stortinget.

Frps beste enkeltmåling i 2021 er på 12,9 prosent, mens den dårligste er helt nede på 6,4 prosent.

I april var gjennomsnittet på 9,9 prosent. Sist partiet fikk under 10 prosent oppslutning i et stortingsvalg, var i 1993.

– Den vanlige historien om Frp har vært at de bytter ut velgere med Høyre, og at det mange som går frem og tilbake mellom de to partiene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Men denne gangen ligger det største potensialet i å hente tilbake velgere fra Sp, som stikker av med flest av Frps 2017-velgere.

PROBLEMET: Trygve Slagsvold Vedum og Sp stikker av med mange av Frps velgere fra 2017. Her klemmer Vedum og Listhaug i januar 2020. Foto: Helge Mikalsen

– Det er litt fordi Frp gjør det bra mange steder hvor også Sp gjør det bra, som utenfor de store byene. Det er nok velgere som ønsker å protestere litt mot sentralisering og altfor mye makt samlet i Oslo, som har gått fra Frp til Sp, sier Bergh.

Januar 2020 gikk Frp ut av regjeringen. «Vi føler at vi har sluppet ut av fengsel», sa Listhaug da, men partiet er likevel er en del av det borgerlige flertallet som gir Høyre, Venstre og KrF regjeringsmakt.

Derfor er Frp langt fra så frie eller troverdige i kritikken av regjeringen som Sp, mener Bergh.

– Den grunnleggende utfordringen for Frp er at de støtter den sittende regjeringen, som mange av disse velgerne protester imot.

Problemer på hjemmebane

Listhaug sliter også på hjemmebane. Møre og Romsdal har vært Frps beste valgkrets de tre siste stortingsvalgene, men på forrige fylkesmåling var Høyre, Sp og Ap større.

– Hvis Sp slår Frp i Møre og Romsdal, så kan Frp risikere å sitte igjen med bare ett mandat, sier Giertsen i Poll of polls.

De fire største partiene vil trolig stikke av med alle de syv distriktsmandatene, forklarer ham. Tre vil få to, mens et parti vil sitte igjen med svarteper.

– Det er om å gjøre å ikke havne på 4. plass. Slår de Sp, vil de sannsynligvis beholde sine to mandater, sier Giertsen om Frps sjanser.

TALLKNUSER: Jusprofessor Johan Giertsen er en av meningsmålingsentusiastene som står bak nettstedet Poll of polls. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Går ned i hele landet

Frp lekker velgere på alle bauger og kanter. NRKs fylkesmålinger i april viste at partiet ligger an til å få færre stemmer i samtlige fylker, enn de fikk i 2017.

– Frp må hente inn velgere overalt, nesten. De har lyktes ganske bra en del steder utenfor de store byene, som på Vestlandet og i Møre og Romsdal. Der kan de nok hente seg inn litt, sier Bergh.

– Samtidig må de begrense tapene i de store byene, for eksempel i Oslo, hvor de ikke ligger godt an på målingene. De vil ikke klare å få et godt valgresultat nasjonalt hvis de kollapser i de store byene.

Innvandringsproblem

Det er et problem for Frp at innvandring ikke er på agendaen, mener valgforskeren.

– Listhaug har vært veldig god til å komme med utspill som får mye oppmerksomhet, men det har ofte handlet om innvandring. Det er virkelig Frp nisje, som også skiller dem fra Sp, sier Bergh.

– Det er nok veldig vanskelig for Listhaug å konkurrere med Sp på områder som sentralisering, der Sp har veldig eierskap. Frp har mer troverdighet når de snakker om innvandring, bompenger eller samferdsel.

Likevel kan det finnes håp for Frp, mener han.

– Sp har mobilisert noe voldsomt, og det er nok ikke utenkelig at en del av de Frp-velgerne kan gå tilbake. De har tatt et ganske langt steg over på den rødgrønne siden, sier Bergh og legger til:

– Det ser vi også hos Ap. En del av velgerne som gikk fra dem til Sp, kommer tilbake til Ap.